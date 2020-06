Coronavirus: 840 gli attuali casi positivi nel Lazio, continuano i tamponi sui focolai di Ardea e Fiumicino

Sono sotto controllo i focolai riferibili a Fiumicino e ad un cluster familiare ristretto in un ambito familiare tra Anzio e Ardea. Nel complesso alla giornata di lunedì 29 giugno sono 840 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 637 sono in isolamento domiciliare, 190 sono ricoverati non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva. 837 sono i pazienti deceduti e 6428 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8105 casi.

Focolaio a Fiumicino

Dopo i focolai di Fiumicino, in relazione ai quali continuano i tamponi, particolare attenzione è stata richiesta dall'assessore alla Sanità del Lazio sui voli internazionali. "Nelle ultime settimane abbiamo avuto troppi casi dal Bangladesh. Nella Asl Roma 2 un caso positivo di rientro dal Bagladesh - le parole di Alessio D'Amato -. Sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Nella Asl di Frosinone un caso positivo proviene da accesso al pronto soccorso".

Cluster familiare tra Anzio e Ardea

Domenica è stato però segnalato anche un nuovo mini cluster, questa volta in una famiglia. A renderlo noto è l'Unità di Crisi regionale. Dalla Asl Roma infatti sono stati indicati 7 nuovi casi positivi "tutti riferibili ad un cluster familiare già noto per altri due casi che può ritenersi limitato allo stretto ambito familiare tra Anzio e Ardea", spiega l'unità della Pisana che aggiunge: "E' in corso l'indagine epidemiologica e il concact tracing".

Coronavirus nel Lazio: i dati del 29 giugno 2020

Nel complesso alla giornata di ieri si sono registrati 9 nuovi casi positivi sul territorio regionale e zero decessi. Quattro i nuovi casi a Roma città. Mentre nella Asl Roma 3 prosegue l’indagine epidemiologica per il focolaio a Fiumicino che è sotto controllo. Sono 4 i nuovi casi collegati al focolaio: si tratta di un dipendente del ristorante Indispensa, due conviventi del dipendente del Bangladesh e un cliente intercettato al drive-in di Casal Bernocchi dove sono stati eseguiti oltre 1.300 tamponi per l’indagine epidemiologica.

Tamponi all'ospedale Grassi ed alle postazioni Drive In

In relazione ai tamponi la ASL Roma 3 comunica ai cittadini/utenti che al Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi si eseguono tamponi solo a chi presenta oltre a stati febbrili anche insufficienza respiratoria e che a seguito di visita medica e analisi del sangue, necessita di permanenza lunga in Pronto Soccorso o ricovero ospedaliero.

La ASL Roma 3 ribadisce pertanto che se non si presentano tali sintomi non è necessario andare al Pronto Soccorso, al fine di evitare il contatto con altre persone. In tale caso è opportuno consultare al telefono il proprio Medico di base o il Pediatra di libera scelta.

Inoltre per gli utenti che chiamano dal prefisso telefonico 06 è attivo il numero 112.

Per tutti gli altri prefissi del Lazio è possibile chiamare esclusivamente il numero verde 800 118 800.

Per qualsiasi dubbio o informazione l'Asl Roma 3 mette a disposizione i numeri SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) attivi h24: 333 6107027 - 333 6106954.

A seguito di richiesta del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o su convocazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica gli utenti saranno invitati, presso il Presidio ASL di via di Villa Cilone a Casal Bernocchi o presso la postazione di Monteverde ubicata a piazza Carlo Forlanini Ex Presidio Forlanini, per effettuare il tampone, con modalità "drive-in", ovvero in modalità protetta all'interno della propria autovettura.

Gli orari di aperta per effettuare i tamponi con quest'ultima procedura sono dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00 e il sabato fino alle 14:00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si ricorda che, in attesa del risultato del tampone è necessario rimanere in isolamento.