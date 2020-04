Coronavirus, nel Lazio 6545 casi da inizio epidemia ma mai così tanti guariti

Mai così tanti guariti nel Lazio. La lotta al coronavirus prosegue e quella del 29 aprile (qui i dati) è stata una giornata positiva. Tra le persone uscite finalmente dal tunnel c'è anche Stefania Giardoni, la commessa di Roma. La donna, che aveva raccontato la sua odiessea a RomaToday, ha registrato il suo secondo tampone negativo al San Camillo, 12 in tutto per una delle prime contagiate nella Capitale.

"Mercoledì abbiamo registriamo il dato più alto di sempre dei guariti: 88,10 in più rispetto ai nuovi casi positivi - ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - Nelle ultime 24 ore infatti sono stati 78 i casi di positività con un trend all'1,2% (38 a Roma). E un trend in continua discesa anche nelle province dove complessivamente ci sono stati 7 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore".

Andamento stabile sotto i 100 casi dunque come il trend ormai da giorni mentre intanto sono 580 le strutture sanitarie per anziani ispezionate.

In totale, da inizio epidemia, sono stati esaminati 6545 casi nel Lazio. Sono invece 4535 gli attuali casi positivi, mentre 431 sono i pazienti deceduti e 1579 le persone guarite.

Coronavirus, gli ultimi dati Asl di Roma e provincia

Nel dettaglio la Asl Roma 1 registra 20 nuovi casi positivi, di cui 12 riferibili al cluster dell'ateneo Salesiano. La Asl Roma 2, invece, registra 11 nuovi casi positivi. In totale sono attivi sul territorio 3 drive-in per effettuare il tampone. La Asl Roma 3 registra 7 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 3 in isolamento domiciliare. Altri 9 casi positivi si registrano nella Asl Roma 4. La Asl Roma 5 registra 7 nuovi casi positivi al Covid-19 e 31 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 6 ci sono 17 nuovi casi positivi e 2 decessi: un uomo di 87 anni proveniente dalla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa e una donna di 77 anni proveniente dalla clínica Villa dei Pini di Anzio. Inoltre, 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Intanto, a Villa dei Pini i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono tutti negativi. Alla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa ad oggi sono stati trasferiti in altre strutture 104 pazienti positivi.

I dati Asl nella province del Lazio

Nelle province, la Asl di Latina registra 2 nuovi casi positivi, la Asl di Frosinone registra, invece, un solo nuovo caso positivo, zero decessi e 26 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Non risultano nuovi casi positivi e decessi nella Asl di Viterbo, la Asl di Rieti registra 4 nuovi casi positivi, è morta una donna di 97 anni.

Notizie dagli ospedali. Al Bambin Gesù restano ricoverati al centro covid di Palidoro 16 pazienti, 12 bambini, di cui 2 in terapia intensiva, e 4 mamme. Dei 92 pazienti sospetti sottoposti a tampone nelle ultime 24 ore, nessun è risultato positivo.

Il bollettino dall'Università Pontificia Salesiana

La ASL Roma 1 comunica che nella giornata del 29 aprile si sono concluse le analisi dei tamponi agli ospiti dell'Università Pontificia Salesiana: "Negli ultimi 61 test effettuati sono emersi solo 5 casi positivi, per cui il numero definitivo di ospiti che hanno contratto il virus è di 56, oltre ai 6 casi iniziali per i quali si era reso necessario il ricovero".

Si tratta di persone in fascia di età medio alta, ma comunque tutte in buone condizioni di salute. "Sono in corso le operazioni per il trasferimento degli ultimi casi positivi presso strutture alberghiere dedicate. - si legge ancora - In relazione al timore espresso dai residenti circa gli spostamenti degli ospiti fuori dalla struttura, non si ha evidenza di movimenti, se non quelli autorizzati dal SISP per l’effettuazione dei tamponi drive in, per l’approvvigionamento di cibo e di farmaci o per il ritiro della spazzatura".

Mascherine su bus. Riapre Villa Borghese

Bus e metro operativi fino alle 23.30, obbligo di mascherina, capienza dimezzata su ogni mezzo per garantire il distanziamento sociale. E poi l'apertura di alcune aree verdi, prime fra tutte due villa storiche della capitale, Villa Borghese e Villa Doria Pamphilij, che saranno sorvegliate anche da droni. Il 4 maggio Roma tenta un inizio di ripresa partendo dal trasporto pubblico e da una parte dei parchi cittadini.

L'ordinanza sul trasporto pubblico, alla firma del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e frutto di un confronto tra Regione, Comune e prefettura, introdurrà le nuove norme per bus, tram e metro che riprenderanno lunedì un servizio all'88% di quello standard. Per i trasporti resta il nodo controlli ovvero chi e come dovrà verificare la corretta applicazione delle prescrizioni in particolare per Atac che ha un oggettivo problema di numeri. Resta fondamentale il distanziamento sociale ed infatti da oggi è iniziata l'installazione della segnaletica su metro e bus per garantirlo.

Coronavirus, Roma dona materiale medico all’Ospedale Spallanzani

La sindaca di Roma Virginia Raggi domani si recherà all’ospedale Spallanzani per donare un ventilatore polmonare, altro materiale sanitario e presidi di protezione al personale impegnato nella lotta contro il Coronavirus.

"Roma Capitale è grata ai tanti operatori che, da circa due mesi, combattono in prima linea contro il coronavirus - dichiara la sindaca Raggi - Con questo gesto vogliamo dimostrare la nostra vicinanza prima di tutto alle tante famiglie che stanno soffrendo e, in secondo luogo, ai medici e agli infermieri che li assistono", ha concluso.

Articolo aggiornato alla ore 08:32 del 30 aprile 2020