Coronavirus, trasferiti allo Spallanzani i pazienti della clinica Latina

Vigilia di fase 2 con un occhio sempre rivolto ai dati sui contagi. Mentre si mettono a punto e vengono comunicate ordinanze e protocolli, Asl e assessorato alla Sanità continuano a rincorrere l'emergenza sanitaria, definita sotto controllo, ma che comunque presenta giorno dopo giorno delle situazioni a cui prestare attenzione. Analizzando i dati regionali di ieri, 2 maggio, i contagi sono sotto controllo. Unica zona che ieri ha fatto registrare un picco è la città di Roma. Degli 84 nuovi contagi complessivi infatti 64 sono stati registrati a Roma. Ed entrando nello specifico ad incidere è stato soprattutto il focolaio della clinica Latina, struttura dell'Appio Latino dove sono stati riscontrati 22 casi.

Per tutta la giornata di ieri, da via Vulci, sono proseguiti i trasferimenti. Spiegava ieri in serata l'assessore D'Amato: "Il Servizio sanitario non lascia soli gli anziani e stanno proseguendo in queste ore i trasferimenti dalla clinica ‘Latina’ verso l’Istituto Spallanzani. Sono impegnate diverse ambulanze dell’Ares 118 e un’automedica che lavoreranno fino a quando non verranno trasferiti in sicurezza tutti i pazienti. Desidero ringraziare tutti gli operatori della Asl Roma 2 e l’Ares 118 e dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani per lo straordinario e tempestivo intervento. Nessun anziano deve rimanere solo e devono avere la massima garanzia nell’assistenza. Questa adesso è la priorità, poi ci occuperemo di eventuali negligenze".

Nel resto delle province del Lazio appena 4 i nuovi casi, mentre in provincia di Roma scendono i contagi dell'Asl Rm6, quella dei Castelli, dove si erano accumulati una serie di cluster dovuti alle Rsa. Campagnano da oggi smette di essere zona rossa. "Il trend", spiega D'Amato, "sale sopra quota 1, attestandosi al 1,2%. In totale, dall'inizio emergenza sono 6756 i casi esaminati. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 15, mentre i tamponi totali sono oltre 147 mila".