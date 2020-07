Coronavirus: 831 i casi nel Lazio, positivi due minori. D'Amato: "Tenere alta la guardia"

"Avverto un calo di tensione. Bisogna tenere sempre alta la guardia". Questo il monito dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato dopo che due minorenni sono risultati positivi al Coronavirus con successivo ricovero al Bambino Gesù. Seppur in crescita il numero dei guariti, (6440) sono 831 i casi positivi al Covid19 nel territorio regionale alla data del 2 luglio. Di questi 632 sono in isolamento domiciliare, 188 sono ricoverati non in terapia intensiva, 11 sono ricoverati in terapia intensiva. 839 sono i pazienti deceduti e 6460 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8130 casi.

Chiusi centro estivo e ristorante nel VI Municipio

A destare preoccupazione, come detto, i due minori appartenenti allo stesso nucleo familairi positivi al Sars-Cov2. Contagi che hanno fatto subito scattare l'indagine epidemiologica e che hanno portato alla chiusura di due strutture. Un centro estivo che si trova all'altezza del quartiere Borghesiana-Finocchio ed un ristorante nella vicina zona Graniti, entrambi sul territorio del VI municipio.

Coronavirus a Roma il 2 luglio 2020

Nel complesso alla giornata di ieri sono stati sei i nuovi casi di Coronavirus a Roma città, undici in totale nel Lazio. Nella Asl Roma 2 dei nuovi quattro nuovi casi uno riguarda un uomo rientrato con volo da Dacca (Bangladesh) per il quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 3 sono due i nuovi casi positivi e nello specifico uno rappresenta una coda del cluster riferito al bistrot di Fiumicino: un cliente risultato positivo al tampone al drive-in, mentre il secondo caso riguarda una persona risultata positiva all’accesso al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia. Nella Asl Roma 4 una donna giunta con altre patologie al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia.

Ambulanza dalla Luiss allo Spallanzani

Nell'ambito delle misure di contenimento del virus, nella mattinata di giovedì l’Università Luiss Guido Carli ha donato un’ambulanza per il trasporto dei pazienti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani. Per l’occasione, il Direttore Generale dell’Università Giovanni Lo Storto, ha consegnato a Marta Branca, Direttore Generale dello Spallanzani le chiavi della nuova ambulanza alla presenza di un’equipe medica dello Spallanzani e Andrea Battista, Presidente ALL, Associazione Laureati Luiss, promotrice della iniziativa.

Raccolta fondi #LuissCares

Frutto della raccolta fondi #LuissCares, la donazione dell’ambulanza è l’ultimo tassello di una serie di iniziative di solidarietà sociale messe in campo dall’Ateneo intitolato a Guido Carli. L’Università, infatti, in collaborazione con Roberto Costantini, Dirigente Luiss e autore di numerosi gialli di successo, sosterranno una ulteriore campagna di raccolta fondi con la pubblicazione dell’ultimo lavoro del famoso scrittore dal titolo: “Anche le pulci prendono la tosse” (ediz.Solferino) i cui diritti d’autore saranno interamente devoluti a favore della ricerca anti-Covid dell’ospedale romano, che potrà essere a sua volta supportata, con le copie acquistate del romanzo da oggi in libreria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.