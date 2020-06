Coronavirus: 2847 i casi positivi nel Lazio. Da oggi via libera allo spostamento fra regioni

"Si apre una fase nuova e diversa. Uniti potremo vincere anche quest’altra fase". Questo il commento del Presidente della Regione Lazio in relazione alla giornata di oggi 3 giugno, con la quale riprende la libera di circolazione tra diverse regioni senza autocertificazioni e limitazioni, così come riaprono le frontiere, anche se per i viaggi all'estero sussistono diversi paletti ed eccezioni da Paese a Paese.

Inizio della fase 3 preceduto da un 2 giugno nel quale si sono registrati solamente tre nuovi casi positivi al Covid19 a Roma città, cinque in totale in tutto il Lazio. Nel complesso alla data di martedì sono 2847 gli attuali casi positivi al Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 2211 sono in isolamento domiciliare, 580 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 56 sono ricoverati in terapia intensiva. 741 sono i pazienti deceduti e 4155 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7743 casi.

Proseguono intanto le attività per i test seriologici agli operatori sanitari ed alle Forze dell’Ordine, così come l'attività ai drive-in per i tamponi con un potenziato del ‘contact tracing’ attraverso riunioni quotidiane con la Asl sui tracciamenti.

Mattarella allo Spallanzani

Fase 3 preceduta dalla Festa della Repubblica del 2 giugno che ha visto Mattarella visitare l'ospedale Spallanzani. "Grazie Presidente per essere con noi allo Spallanzani. In un luogo della scienza per dedicare il 2 giugno al personale della sanità, con un pensiero alle vittime del Covid e alle loro famiglie - le parole di Nicola Zingaretti - . Sono con noi operatori della sanità da Cremona, Piacenza e Bergamo, le comunità più colpite dal virus. Agli italiani nessuno ha regalato niente: con le regole del lockdown che hanno funzionato e il loro comportamento hanno vinto una battaglia".

"Grazie al Presidente Mattarella per l'onorificenza assegnata al team dell'ospedale Spallanzani, orgoglio del Lazio e dell'Italia intera", scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori -. Medici, infermieri, ricercatori - continua - che hanno lottato senza sosta e in modo straordinario fin dal primo giorno dell'emergenza coronavirus. Complimenti a Maria Rosaria Capobianchi, a capo del team che ha contribuito a isolare il virus, Concetta Castilletti, responsabile della Unità dei virus emergenti, e ai biologi Francesca Colavita, Fabrizio Carletti, Antonino Di Caro, Lucia Bordi, Eleonora Lalle, Daniele Lapa, Giulia Matusali".