Coronavirus, trend nuovi positivi sotto al 5 per cento. Zingaretti: "Dati in frenata ma l'attenzione è massima"

Per la prima volta nel Lazio la percentuale di crescita dei positivi al coronavirus scende al 5% rispetto al totale dei casi, che ieri erano 2.879, con 1.169 persone ricoverate e 185 decedute.

Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi positivi al Covid-19 si sono fermati a 169. Di questi 55 sono i nuovi contagiati a Roma, contro i 49 di mercoledì, i 54 di martedì e i 58 di inizio settimana. Un crescita, quindi, che si assesta si tiene conto anche dei dati della provincia che registrano un incremento di 69 nuove unità.

La videoconferenza giornaliera con tutte le Asl della regione ha fatto anche emergere un picco di nuovi casi nella Asl Rm5, che comprende Monterotondo, Guidonia, Tivoli, Subiaco, Palestrina, Colleferro, con 34 persone positive al Covid-19.

Coronavirus, trend nuovi contagiati in calo

Dati nel complesso soddisfacenti come ha sottolineato il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti: "Il trend nel Lazio conferma che le politiche di contenimento dell’epidemia e gestione sanitaria stanno funzionando e che bisogna ancora mantenere alta l’attenzione. Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari e a tutti coloro che si stanno prodigando con professionalità e grande senso di appartenenza. Nel Lazio ad oggi sono 175 i Comuni che hanno zero casi positivi a dimostrazione di un contenimento territoriale che sta funzionando e che deve ancora essere mantenuto".

Una linea sposata anche dall'assessore alla sanità della Regione, Alessio D'Amato: "Registriamo un trend in lieve discesa al 5% ma non abbassiamo la guardia. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 32 unità nelle ultime 24h doppiando i decessi e arrivando a 369 totali".

Coronavirus, i dati Asl di Roma e del Lazio del 2 aprile

Asl Roma 1: 22 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 1095 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 19 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 75 anni. 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 90 anni con patologie preesistenti. 1203 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 14 nuovi casi positivi. Deceduta 1 donna di 89 anni. 2596 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 34 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 2 pazienti sono deceduti. 1345 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 6: 21 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 98 anni con gravi patologie pregresse. 160 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 10 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 80 anni con patologie pregresse. 165 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Latina: 6 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni di Fondi.

Asl Viterbo: 10 nuovi casi positivi. 1697 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 19 nuovi casi positivi riferiti ai cluster già conosciute. 2 pazienti sono guariti. 3 decessi: uomo di 68 anni, donna di 89 e donna di 91 anni, tutti con patologie preesistenti. 392 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli su tutte le RSA e le case di cura della provincia.

Coronavirus, le altre notizie di oggi

Allo studio i test rapidi sul sangue

Mattia contagiato a 29 anni è guarito

Catena di solidarietà ai Castelli Romani

L'Ifo lancia progetto per seguire i pazienti a distanza

A San Basilio il telefono amico per gli anziani del quartiere

Cesto solidale a Corcolle: "Se hai metti, se non hai prendi"

Dalla Regione una nuova ordinanza sui rifiuti

As Roma dona cibo e kit sanitario agli abbonati over 75

L'appelo di Unindustri alla Sindaca di Roma

Melania corre la Maratona di Roma in casa

Lo spaccio ai tempi del coronavirus

La donazione dei balneari all'ospedale Grassi di Ostia

La mappa dei contagi a Roma

Medici di base in prima linea: il racconto

L'intervista al direttore sanitario della clinica di Grottaferrata

Il ds della Lazio: "Il campionato va finito"

Coronavirus, servizio psicologico al numero verde regionale

Nel frattempo il numero verde regionale 800118800, che funziona dal 27 febbraio, ha attivato anche il servizio di assistenza psicologica. Ogni Asl ha aperto numeri verdi con servizio di assistenza psicologica, accessibili attraverso i siti delle rispettive aziende sanitarie. Per gli studenti della Asl Rml, che comprende i municipi I, II, III, XIII, XIV, XV, i numeri da chiamare sono 0677302437 (per i municipi I, II, III) e 0668354025 (per i municipi I, ex XVII, XIII, XIV, XV).

Il Lazio punta sui test rapidi del sangue

Continuano inoltre le due sperimentazioni dei test veloci, una a Tor Vergata e una allo Spallanzani, sulle due comunità di Nerola e Contigliano, entrambe zona rossa. "Abbiamo aumentato la qualità dei tamponi che effettuiamo ogni giorno, aumentando i laboratori dedicati, siamo arrivati a 41.715, di cui oltre 8.000 sul personale sanitario. Dobbiamo coprire integralmente tutti gli operatori a rischio. - ha spiegato D'Amato - Sul versante dei test sierologici, come è noto, sono state avviate due sperimentazioni dall'Università di Tor Vergata (sul personale sanitario) e dallo Spallanzani (sulla popolazione di Nerola e Contigliano). Stiamo aspettando la validazione scientifica di questo tipo di analisi, che non dà notizie sulla malattia in sé, ma sul fatto che il soggetto sia venuto o meno a contatto con il virus e abbia sviluppato gli anticorpi. Quando avremo la conferma scientifica avvieremo una campagna a tappeto su tutto il Lazio, vogliamo arrivare a coprire tutta la popolazione".

Tamponi drive-in: operativo il servizio della ASL Roma 1

È partito il primo aprile, invece, il test Covid-19 in modalità drive-in del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL Roma 1. L'operazione si svolge all'aperto nel Comprensorio di Santa Maria della Pietà in assoluta sicurezza. I cittadini restano nella propria auto mentre il personale infermieristico effettua il tampone faringeo indossando gli idonei dispositivi di protezione.

Non si tratta di un test somministrato su base volontaria o a richiesta. Sono gli stessi operatori del SISP a valutare ed invitare le persone in sorveglianza sanitaria con sintomi tipici e quelle segnalate dai Medici di Medicina Generale e in grado di effettuare lo spostamento dal proprio domicilio.

"La metodologia consente – ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Roma 1 Angelo Tanese - di rendere più efficiente il servizio, velocizzare le operazioni e sottoporsi al test rimanendo comodamente seduti all’interno della propria autovettura".

Attivati nuovi centri Covid ad Ostia e al Campus Bio Medico

Anche l'ospedale Grassi di Ostia entra nella rete emergenziale nella lotta al coronavirus. La Regione Lazio lo ha definito Covid-19 spoke ovvero satellite all'attività dell'hub che per il quadrante ovest di Roma è lo Spallanzani.

Il Grassi si occuperà di casi a bassa e media intensità assistenziale mettendo a disposizione dello Spallanzani 20 posti letto, oltre a 4 posti di terapia intensiva al Pronto Soccorso e 10 a media intensità assistenziale nella ex Medicina.

Al Campus Bio-Medico, invece, sarà attivo un Covid center per nuovi posti di terapia intensiva. Lo dice in un video pubblicato sulla sua Pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che ha visitato con l'assessore alla Sanità D'Amato, il nuovo centro.

"Voglio ringraziare gli amministratori del Campus Bio-Medico per aver accettato la richiesta della Regione Lazio che ci permette di ampliare ulteriormente l'offerta completamente dedicata al Covid in un momento così difficile per la sanità nazionale".

Morto anziano all'ospedale di Palestrina: parla la Asl Roma 5

Polemiche a Palestrina per un uomo di 76 morto dopo essere risultato positivo al corovonavirus. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito con una nota: "Mi vedo mio malgrado a dover intervenire perché si sono registrate sui social squallide polemiche che, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, non trovano giustificazioni etiche".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Mi trovo qui a dover ribadire che i posti letto di rianimazione presso l'ospedale Covid di Palestrina attivati fin da subito sono 2 e che nella giornata di oggi se ne apriranno ulteriori 2. Purtroppo sterili polemiche intaccano la serenità dei sanitari, medici, infermieri e operatori coraggiosi a cui dobbiamo tutta la nostra stima e riconoscenza. - conclude Santonocito - In coscienza null'altro poteva essere fatto per il paziente che è deceduto in questa orrenda battaglia che tutti noi stiamo combattendo".

Aggiornato alle 08:50 del 3 aprile