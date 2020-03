Coronavirus, a Roma il miglior dato della settimana: solo 38 casi. Regione: "Guardia resti alta"

Il dato di ieri che fa sperare proviene dalla Capitale. A Roma, i malati di coronavirus nella giornata di sabato 28 marzo - ultimo report disponibile - è di 38, la metà di quelli di venerdì 27. Di questi 17 nuovi positivi arrivano dal quadrante ovest, in gran parte riferibili alla comunità religiosa Servi del Cuore Immacolato di Maria, con sede in via di villa Troili, in zona Pisana. Ma, almeno per adesso, c'è un freno sul fronte delle case di riposo per anziani. Ieri a Roma città non c'è stato nessun nuovo caso legato a cluster di questa tipologia, e così il dato è il migliore della settimana, quando a pesare sulla curva dei contagi sono state le residenze per anziani Giovanni XIII a Vallerano e Villa Giulia, con un boom inatteso di infetti, ora sotto controllo.

Guai però ad abbassare la guardia. Il numero è in calo ma i fari restano puntati ancora sulle case di riposo, ultima frontiera da cui combattere la pandemia. Da ieri sono in corso controlli a tappeto sulle strutture cittadine, con la collaborazione della Prefettura, per verificarne la regolarità. D'altronde l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato lo va ripetendo da giorni: "L'attenzione resta massima". Specie perché a livello regionale i casi totali trattati da inizio emergenza crescono a 2505, 210 nuovi sono di ieri e il 40% di loro proviene da case di riposo. E se è vero che il trend (tendenza all'aumento del numero di contagiati) è in lieve calo per il secondo giorno consecutivo, sotto il 10%, lo è altrettanto che continuano a preoccupare i cluster fuori Roma, specie a Frosinone e Rieti, anche qui legati alle comunità di anziani con 88 casi solo ieri.

Nasce il "laboratorio Nerola"

Resta sotto stretta osservazione anche il comune di Nerola, diventato "zona rossa" dopo i 72 casi di infetti alla casa di cura "Maria Immacolata". Qui sono già oltre 300 i tamponi effettuati sulla popolazione nelle ultime 48 ore. Sul caso la Regione ha accusato i gestori della struttura per anziani: "Non sono state rispettate le misure di prevenzione fissate a febbraio". E intanto è nato il "laboratorio Nerola", un esperimento su iniziativa comunale e della Asl Roma 4 con la collaborazione di personale qualificato dell'ospedale Lazzaro Spallanzani, che punta a studiare il virus a partire dal campione della popolazione del paesino.

Al capitolo buone notizie, da sottolineare il parto di un bimbo al Gemelli da madre positiva. Il piccolo è in perfetta salute. E poi l'arrivo di nuove mascherine e misure protettive per i medici e il personale sanitario a partire dalla prossima settimana. Ad annunciarlo ancora l'assessore D'Amato, in risposta al presidente dell'ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi che aveva sollevato il caso. "Rischiamo di essere i principali untori, proteggerci è fondamentale" ha spiegato Magi, chiedendo più test anche agli asintomatici. "Stiamo chiedendo di fare i tamponi a tutti i medici, il problema è che non ce li fanno". Già, i kit per l'estrazione del dna non sono semplici da reperire al momento.

Ha aperto sempre ieri il covid hospital al San Filippo Neri. L'intero Padiglione D dell'ospedale sarà dedicato ai pazienti positivi al coronavirus che necessitano di ricovero ospedaliero, con attivazione dei posti letto progressiva. Da ieri parte un primo reparto di venti posti letto a bassa e media intensità, cui si aggiungerà dal 1 aprile un reparto totalmente dedicato alla medio-alta intensità con dieci posti letto, e via via si attiveranno altri due reparti di venti posti letto ciascuno. È inoltre presente una radiologia interna al Padiglione con una Tac interamente dedicata ai pazienti covid.

Ed ecco infine i dati di ieri sera: 2181 gli attuali casi positivi al coronavirus nel Lazio. Di questi 1063 sono in isolamento domiciliare, 985 sono ricoverati in degenza ordinaria, 133 in terapia intensiva. Poi c'è il totale dei guariti da inizio emergenza, 200 casi, e dei deceduti, 124, per un totale di casi trattati che arriva oggi a 2505. È la panoramica in numeri resa nota nel tardo pomeriggio di oggi dall'assessorato alla Salute, comprensivo dei nuovi contagiati delle ultime 24 ore: 210 a livello regionale.

I numeri della Asl di sabato 28 marzo

Asl Roma 1: 11 nuovi casi positivi. 787 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Oggi attivi 20 posti letto #covid19 al padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri. Ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva l’1 Aprile

Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 85 anni al Sant’Eugenio. 16 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Pertini disponibili ulteriori 32 posti letto da lunedì 30 Marzo, di cui 10 di terapia intensiva. Svuotata la Casa di Riposo Giovanni XXIII

Asl Roma 3: 17 nuovi casi positivi la maggior parte riferibili alla comunità religiosa Servi del Cuore Immacolato di Maria. 7 pazienti sono guariti. 782 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Grassi si stanno attivando ulteriori 25 posti letto dedicati, di cui 8 di terapia intensiva #covid19, operativo da lunedì 30 Marzo

Asl Roma 4: 15 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 2 Decessi: un uomo di 90 anni e un uomo di 84 anni, con patologie pregresse. 1036 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 5: 16 nuovi casi positivi. 1146 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi disponibili ulteriori 9 posti di terapia intensiva. L’Ospedale di Palestrina viene inserito nella rete dedicata a #covid19 come Spoke sotto la supervisione dell’Istituto Spallanzani per quanto riguarda sicurezza e percorsi. Su Nerola eseguiti oltre 300 tamponi. Da lunedì in collaborazione con lo Spallanzani verrà messo in atto un programma di monitoraggio

Asl Roma 6: 25 nuovi casi positivi. 1 pazienti è guarito. Deceduto un frate trappista di 82 anni con grave patologie pregresse. 47 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All'Ospedale dei Castelli saranno attivati ulteriori 70 posti dedicati. Entro domani disponibili ulteriori 9 posti #covid19. Avviate verifiche su più della metà delle strutture per anziani del territorio

Asl Frosinone: 42 nuovi casi positivi di cui 25 riferibili ai cluster di Veroli e Cassino. Su entrambi è in corso un lavoro insieme alla Asl di separazione dei percorsi e messa in sicurezza di pazienti e operatori. 3 pazienti sono guariti. 2 decessi: uomo 64 anni e uomo 80 anni all’Ospedale Spaziani, entrambi con patologie pregresse. 149 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Spaziani di Frosinone da attivare ulteriori 5 posti letto di terapia intensiva e ulteriori 20 di degenza ordinaria

Asl Latina: 14 nuovi casi positivi. 2537 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All'Ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati. All’Ospedale Goretti di Latina da martedì 31 Marzo saranno attivati 6 posti di rianimazione

Asl Viterbo: 14 nuovi casi positivi. 980 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva entro il 30 Marzo all’Ospedale Belcolle. Il 31 Marzo partirà il laboratorio per il test #covid10 a Viterbo

Asl Rieti: 46 nuovi casi positivi in prevalenza sui cluster delle Case di Riposo su cui la Asl assieme alla task force regionale sta lavorando per la messa in sicurezza, l’isolamento e la separazione dei percorsi. 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro oggi saranno attivati ulteriori 18 posti letto e 2 posti di terapia intensiva #covid19 all’Ospedale De Lellis. Continuano i controlli su tutte le Case di Riposo dell’intera provincia.