Coronavirus, 7693 casi da inizio epidemia: i guariti superano i nuovi contagi

Sono 3405 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Di questi, 2306 sono in isolamento domiciliare, 1035 sono ricoverati non in terapia intensiva e 64 sono ricoverati in terapia intensiva. A nuovi casi Covid, inoltre, si aggiungono 708 pazienti deceduti e 3580 le persone guarite.

In totale, quindi, sono stati esaminati 7693 casi da inizio epidemia. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 97 unità e per la prima volta il numero dei guariti totali supera il numero dei positivi attuali. Undici i nuovi casi a Roma città. Ora è il momento di tenere alto il livello di guardia e di attenzione", ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I dati dalle Asl di Roma

Asl Roma 1: 6 nuovi casi positivi. 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare Asl Roma 2: 4 nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I dati dalle Asl della provincia di Roma

Asl Roma 4: non si registrano nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 5: 3 nuovi casi positivi. 61 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 6: 2 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 64 anni. 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I dati dalle Asl dei capoluoghi di provincia

Asl di Frosinone: non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Latina: 4 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 94 anni con precedenti patologie. 71 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Le regole della Regione Lazio per le riapertura della Fase 2 bis

Alberghi, bed & breakfast, affittacamere: ospiti sempre con mascherina

Ristoranti, pub e bar: potrà essere rilevata ai clienti la temperatura

Spiagge: distanze, steward, sport e servizio bar all'ombrellone

Parrucchieri, centri estetici e tatuatori: camici o cambio divisa ad ogni turno

Mercati e fiere, le regole nell'ordinanza della Regione

Centri commerciali e outlet: le regole per clienti e commercianti

Piscine: vietato sputare e urinare in acqua

Palestre e fase 2, le regole nell'ordinanza della Regione

Musei, archivi e biblioteche: ecco le regole

Negozi di abbigliamento e scarpe: consigliato utilizzo di un personal shopper

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle ore 07:40 del 29 maggio 2020