Coronavirus, nel Lazio 8096 casi da inizio pandemia. D'Amato: "A Fiumicino focolaio sotto controllo"

Sono 841 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Di questi 641 sono in isolamento domiciliare, 187 sono ricoverati non in terapia intensiva e 13 sono ricoverati in terapia intensiva. 837 sono i pazienti deceduti e 6418 le persone guarite. In totale, quindi, sono stati esaminati 8096 casi da inizio pandemia.

Numeri che si assestano considerando i 14 contagi fatti registrare nella giornata del 28 giugno, anche a seguito della vicenda scoppiata tra giovedì e venerdì nel comune di Fiumicino che secondo l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato è "sotto controllo".

Il caso di Fiumicino

Nella giornata di sabato, la Asl Roma 3 aveva disposto la chiusura di un secondo ristorante a Fiumicino a causa della positività del titolare di entrambi i locali.

Dei tamponi eseguiti ieri al drive-in di Casal Bernocchi, 8 sono risultati positivi: 2 titolari del locale, 2 dipendenti e 4 conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato ieri allo Spallanzani. Continua l'indagine epidemiologica e l'esecuzione dei tamponi drive-in a Casal Bernocchi.

"Non risultano al momento positivi tra i clienti delle due attività di ristorazione", ha sottolineato D'Amato: "Sono stati eseguiti oltre 1.100 tamponi al drive-in di Casal Bernocchi per l'indagine epidemiologica e voglio ringraziare gli operatori per lo straordinario lavoro fatto nelle ultime 48 ore".

Cluster familiare tra Anzio e Ardea

Domenica è stato però segnalato anche un nuovo mini cluster, questa volta in una famiglia. A renderlo noto è l'Unità di Crisi regionale.

Dalla Asl Roma 6 oggi infatti si segnalano 7 nuovi casi positivi "tutti riferibili ad un cluster familiare già noto per altri due casi che può ritenersi limitato allo stretto ambito familiare tra Anzio e Ardea", spiega l'unità della Pisana che aggiunge: "E' in corso l'indagine epidemiologica e il concact tracing".

Campidoglio, martedì 30 giugno intervento sanificazione sede via Ostiense

È stata disposta la chiusura e la sanificazione degli uffici della sede dipartimentale di Roma Capitale di via Ostiense 131L, per la giornata di martedì 30 giugno. Alcuni dipendenti sono risultati positivi al test sierologico per il Covid-19. Lo rende noto il Campidoglio.

Articolo aggiornato alle 08:00 del 29 giugno