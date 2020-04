Coronavirus, nel Lazio 6467 casi da inizio epidemia: curva di contagio all'1,1%

Da inizio epidemia sono stati esaminati 6467 casi di coronavirus nel Lazio. Di questi 4562 sono i positivi, con 75 nuovi nuovi contagiati dal Covid-19 fatti registrare ieri (qui i dati). Numeri che fanno che sottolineano come stia proseguendo la discesa del numero dei pazienti nella nostra Regione.

"Prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend all'1,1%", riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Dei casi finora confermati il 23% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 21%.

I casi positivi sono così distribuiti: il 36,4% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e l'8,2% a Latina. Il 2,1% proviene da fuori Regione.

Coronavirus, gli ultimi dati dalle Asl di Roma

Asl Roma 1: 26 nuovi casi positivi di cui 20 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano. 13 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Completata la somministrazione dei tamponi a tutti i 280 ospiti dell’Università Pontificia Salesiana. 17 pazienti positivi sono stati trasferiti presso una delle strutture alberghiere allestite per la gestione dei casi covid in isolamento domiciliare

Asl Roma 2: 17 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani 2 squadre USCA-R per indagine epidemiologica sul territorio. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 78 anni, una donna di 90 anni, una donna di 78 anni. 13 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 251 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Deceduto un uomo di 55 anni oncologico. Al comune di Campagnano proseguono i controlli sulle strutture assistenziali: non si registrano criticità

Asl Roma 5: 4 nuovi casi positivi. 15 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Conclusi i lavori di ristrutturazione del reparto di rianimazione dell’Ospedale di Palestrina. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 6: 13 nuovi casi positivi. 9 decessi: 5 donne di 76, 88, 92, 88 e 87 anni e 4 uomini di 90, 74, 83, 76 anni di cui 3 provenienti dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa, 1 dalla RSA San Raffaele di Montecompatri, 3 dalla RSA Villa Nina, 1 dalla clinica Villa dei Pini e 1 da Villa delle Querce. 67 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di territorio del territorio in collaborazione con le USCA-R. Si sta completando l’indagine epidemiologica alla clinica Villa dei Pini

I dati delle Asl nei capoluoghi di provincia del 28 aprile

Asl Latina: 3 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 72 anni con gravi patologie pregresse. 83 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si registra un dato positivo: attualmente guarito circa il 50% del totale dei casi positivi registrati nella provincia di Latina

Asl Frosinone: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 268 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di territorio del territorio

Asl Rieti: 1 nuovo caso positivo. 2 decessi: 2 uomini di 93 e di 95 anni. 6 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Coronavirus, preoccupano le Rsa a Roma e provincia

Nelle ultime ore sono nove gli anziani morti nelle ultime ore in provincia di Roma, tutti nelle Rsa comprese nel territorio della Asl Rm6. A perdere la vita sono state 5 donne di 76, 88, 92, 88 e 87 anni e 4 uomini di 90, 74, 83, 76 anni. Tre delle nove vittime erano pazienti della clinica San Raffaele di Rocca di Papa.

Mentre nel frattempo sale il numero di persone positive al coronavirus legate al focolaio dell'Università Pontificia Salesiana. La Asl Roma 1, che nell’ateneo del Nuovo Salario ha sottoposto a tampone tutti i 280 ospiti della struttura, ha riscontrato altri ulteriori 12 casi di positività al Covid-19.

Bambin Gesù dimessi 3 pazienti e 2 mamme

Nelle ultime 24 ore sono stati dimessi 3 piccoli pazienti e due mamme ricoverati nell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nella sede del COVID Center di Palidoro. "Voglio ringraziare il Bambino Gesù, tutti i medici e gli operatori per l'impegno e lo sforzo nel contrasto alla diffusione del virus. Una struttura importante nella rete dell'assistenza che da subito si è messa a disposizione nell'emergenza COVID-19", dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Raggi: "Test ai dipendenti è priorità"

"La prevenzione costituisce lo strumento fondamentale per tutelare lavoratori e cittadini, salvaguardando la salute pubblica. Per questo prenderà il via il 6 maggio il percorso, coordinato dall'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (Ipa), finalizzato a somministrare i test sierologici ad alcune fasce di dipendenti capitolini". Così su Facebook la sindaca Virginia Raggi.

"Il 6 maggio verranno quindi effettuati i primi 50 test, in modalità da sangue capillare - aggiunge - per poi proseguire nei giorni successivi. Saranno effettuati progressivamente agli agenti della Polizia Locale e agli operatori presso gli sportelli aperti al pubblico, come per esempio gli ufficiali di Anagrafe e di stato civile. In attesa che si completi l'iter della Regione Lazio - conclude Raggi - abbiamo deciso di avviare i primi test anche al fine di poterli somministrare, oltre agli agenti di Polizia Locale, ai dipendenti amministrativi, dando priorità a coloro che svolgono attività allo sportello".

Coronavirus: le altre notizie della giornata

Spiagge ai tempi del Coronavirus, l'ultima trovata è il lettino a conchiglia

Il Comune contraddice se stesso: nessun senzatetto nella palestra di Tiburtina

Dal piccolo agricoltore locale alle famiglie in difficoltà, la spesa sospesa sostenibile ai tempi del coronavirus

Primo maggio ai tempi del Coronavirus: il Concertone trasloca in tv

Test sierologici, ai vigili urbani ci pensa il Comune: esami al via dal 6 maggio

Car Sharing, il Comune prova a fare marcia indietro: zero canone, ma per ora è solo un vuoto annuncio

Il Coronavirus ha spento le discoteche di Roma: "Riaprire a metà non ha senso"

Dal Campidoglio un salvagente per il mondo della cultura

Mille pasti solidali oltre la crisi: ma il bar della notte “riaprirà con 120mila euro di passivo”

Coronavirus, discoteche ultime a riaprire. L'appello di Silb Roma: "Fate qualcosa o rischiamo di chiudere tutti"

Disordini e quartiere in allarme: l'hotel Covid dello Statuario tra quarantene finite e trasferimenti bloccati

Atac, rimborsi degli abbonamenti agli utenti per il lockdown

Medicine e domicilio grazie alla nuova piattaforma web

Dopo Corviale e San Basilio “Sotto lo stesso cielo tour” ipnotizza anche Tor Bella Monaca

Cluster alla RSA di Rocca di Papa, la preoccupazione dei parenti

Mascherine fantasma. La Regione Lazio rescinde il contratto e chiede i danni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Test sierologici alla Polizia Locale. Paga la Regione Lazio



Articolo aggiornato alla ore 8:45 del 29 aprile 2020