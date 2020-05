Coronavirus: 3488 i casi positivi nel Lazio, continua ad aumentare il numero dei guariti

Undici casi positivi al Coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore che indicano il dato più bassso da inizio emergenza ed un trend a 0,1%. Sono 3488 i casi positivi al Covid19 nel territorio regionale alla giornata di mercoledì 27 maggio. Di questi 2361 sono in isolamento domiciliare, 1062 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 65 sono ricoverati in terapia intensiva. 701 sono i pazienti deceduti e 3483 le persone guarite per un totale di 7672 casi esaminati.

Nello specifico, a Roma città sono appena 5 i nuovi casi Covid: di questi due sono nella Asl Rm1 e tre nella Asl Rm2, mentre nessuno nella Asl Rm3 che comprende anche il territorio di Fiumicino.

"Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 53 unità. Cinque i nuovi casi a Roma città. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine - le parole dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato -. La strategia integrata tra i test sierologici e i tamponi si sta dimostrando efficacie nella conoscenza dei contatti e nell’individuazione degli asintomatici. E’ stato così individuato un medico di medicina generale nella provincia di Frosinone. Questa attività ci consente di testare ogni giorno 10 mila persone".

"Al via i test di sieroprevalenza ai privati cittadini alla tariffa regionale (15,23 euro) dei laboratori dell’A.O. San Giovanni, dell’A.O. Sant’Andrea e dell’A.O. San Camillo. Prosegue l’attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il ‘contact tracing’ con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti. All’ospedale dei Castelli - conclude D'Amato - è stato dimesso l’ultimo paziente dalla terapia intensiva Covid".

"I decessi sono stati 8 mentre continuano a crescere i guariti - conclude l'assessore - che sono arrivati a 3.483 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 243 mila".

San Camillo risponde

Nel fratemmpo è stato attivato il nuovo servizio telefonico di consulenza dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo risponde" per creare un contatto diretto tra gli specialisti e i pazienti per i quali un ritardo diagnostico può aggravare una patologia. In una fase di ripresa delle attività ambulatoriali, chiamando lo 06/58703019, dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 17, i cittadini potranno ricevere le informazioni necessarie per contattare le diverse Unità operative. Il servizio ha l'obiettivo di riaprire un canale tra il medico curante e il paziente in un momento di difficoltà nell'accesso alle strutture sanitarie.



Le regole della Regione Lazio per le riapertura della Fase 2 bis

Alberghi, bed & breakfast, affittacamere: ospiti sempre con mascherina

Ristoranti, pub e bar: potrà essere rilevata ai clienti la temperatura

Spiagge: distanze, steward, sport e servizio bar all'ombrellone

Parrucchieri, centri estetici e tatuatori: camici o cambio divisa ad ogni turno

Mercati e fiere, le regole nell'ordinanza della Regione

Centri commerciali e outlet: le regole per clienti e commercianti

Piscine: vietato sputare e urinare in acqua

Palestre e fase 2, le regole nell'ordinanza della Regione

Musei, archivi e biblioteche: ecco le regole

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negozi di abbigliamento e scarpe: consigliato utilizzo di un personal shopper