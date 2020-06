Coronavirus, a Roma e Fiumicino 13 nuovi contagi: 8082 casi nel Lazio da inizio pandemia

Sono 827 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio, di questi 629 sono in isolamento domiciliare, 185 sono ricoverati non in terapia intensiva e 13 sono ricoverati in terapia intensiva. A loro si aggiungono 837 deceduti e 6418 guariti che fanno salire a 8082 i casi esaminati da inizio pandemia.

Numeri in salita considerando i 18 nuovi casi fatti registrare nella giornata del 27 giugno. Di questi, cinque sono a Roma città, a quali vanno aggiunti gli otto positivi intercettati nel comune di Fiumicino a seguito della vicenda scoppiata tra giovedì e venerdì.

Chiuso secondo ristorante a Fiumicino

Nella giornata di sabato, la Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di un secondo ristorante a Fiumicino a causa della positività del titolare di entrambi i locali.

Dei tamponi eseguiti ieri al drive-in di Casal Bernocchi, 8 sono risultati positivi: 2 titolari del locale, 2 dipendenti e 4 conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato ieri allo Spallanzani. Continua l'indagine epidemiologica e l'esecuzione dei tamponi drive-in a Casal Bernocchi.

"Si raccomanda a tutti i titolari di ristoranti di conservare i contatti degli avventori per facilitare le operazioni di contact tracing qualora si rendessero necessarie ed evitare pesanti sanzioni. La Asl Roma 3 è in costante contatto con il sindaco di Fiumicino", spiega l'Unità di Crisi regionale.

L'indagine epidemiologica

Come sottolinea l'Unità di Crisi regionale "sono già stati eseguiti oltre 800 tamponi al drive-in della Asl Roma 3 a Casal Bernocchi che è stato potenziato con il contributo delle unità mobili USCA-R. Si andrà avanti ininterrottamente anche nella giornata di domenica per tracciare e testare tutti i contatti che hanno avuto a che fare con le due strutture di ristorazione a Fiumicino che sono state chiuse. L'indagine epidemiologica verrà estesa anche all’Ambasciata del Bangladesh di Roma in cui il giorno 22 giugno si è recato per motivi amministrativi il dipendente ora ricoverato allo Spallanzani".

Direttore Spallanzani: "Vaccino, a luglio sperimentazione"

"Siamo nella fase clinica I. Abbiamo già approntato i locali, stiamo arruolando i cittadini sani ed entro metà luglio partirà la sperimentazione del vaccino" anti-Covid all'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani.



A fare il punto, parlando a 'Buongiorno Regione' su 'Rai Tre', è il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. "Il virus - ha aggiunto Vaia - ha ripreso a circolare all'interno di alcuni focolai dovuti prevalentemente ad un errore umano, a misure di precauzione non effettuate correttamente".