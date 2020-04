Coronavirus, nel Lazio sono 4562 gli attuali positivi: il 36% è residente a Roma

Roma e il Lazio stanno continuando a registrare quelli che, secondo la Regione, sono numeri positivi. Attualmente sono 4562 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio: di questi 2955 sono in isolamento domiciliare, 1464 sono ricoverati non in terapia intensiva e 143 sono in terapia intensiva.

In totale sono stati esaminati 6393 casi da inizio epidemia, mentre sono 397 sono i pazienti deceduti e 1433 le persone guarite. Numeri, che poi sono persone, che ieri (qui i dati del 27 aprile) hanno fatto segnalare 27 nuovi casi Covid-19 a Roma.

Il 23% dei casi è ricoverato in una struttura sanitaria

Dei casi finora confermati il 23% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 21%.

L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 36,4% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e l'8,2% a Latina. Il 2,1% proviene da fuori Regione.

Coronavirus, gli ultimi dati dalle Asl di Roma

Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 2 decessi: 2 donne di 78 e di 87 anni con patologie pregresse. 19 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi operativo il laboratorio H24 per test #covid19. Da oggi le USCA-R a lavoro per completare indagine epidemiologica all’Ateneo Salesiano

Asl Roma 2: 13 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 74 anni e un uomo di 93 anni. 3 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Hotel Capannelle completato il trasferimento di 8 persone negative nelle strutture di provenienza: situazione sotto controllo

Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi di cui 5 in isolamento domiciliare. 10 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: attenzionata Villa Sandra e RSA San Raffaele Portuense

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 70 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Avviata indagine epidemiologica all’Istituto penitenziario. In corso audit su RSA Madonna del Rosario, su RSA Bellosguardo e Santa Maria del Prato

Asl Roma 5: 3 nuovo caso positivo in isolamento domiciliare. 4 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Oltre l’85% degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio grazie alle USCA-R

Asl Roma 6: 33 nuovi casi positivi di cui 23 riferibili alla clinica Villa dei Pini di Anzio. 62 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Domani ampliamento della RSA Covid pubblica di Genzano. Ospedale dei Castelli ampliato reparto destinato al #covid19, 80 posti letto dedicati. Completati i trasferimenti dei pazienti positivi dalla RSA San Raffaele di Montecompatri in altre strutture. Trasferiti 98 dalla struttura RSA San Raffaele di Rocca di Papa. Verranno prorogate le ulteriori misure restrittive al Comune di Rocca di Papa

Gli ultimi dati delle Asl nei capoluoghi di provincia

Asl Latina: Non risultano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 77 anni con precedenti patologie. 108 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: avviato il secondo monitoraggio nella RSA San Michele

Asl Frosinone: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Viterbo: 1 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 90 anni. 25 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Rieti: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 1 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

Il focolaio nell'Ateneo Salesiano

Tiene però banco il caso che riguarda il focolaio all'interno dell'Università Pontificia Salesiana. Dopo la segnalazione di casi positivi al Covid-19, con l'allarme scattato in seguito alla manifestazione di sintomi da parte di quattro sacerdoti poi risultati positivi, la Asl Roma1 ha avviato un’indagine epidemiologica su coloro che alloggiano nello studentato dell’ateneo del Nuovo Salario: tutti e 280 sono stati sottoposti a tampone. Sono 45 le persone positive.

Sanificato reperto del Gemelli di Roma dai vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, alle 6 del mattino, squadre del Comando di Roma sono intervenute su richiesta della Asl presso il Policlinico Agostino Gemelli per effettuare l'igenizzazione del sistema di viabilità interno al complesso ospedaliero e della zona antistante al Pronto Soccorso. Sul posto NBCR (Nucleo Biologico Chimico Radiologico) e Usar (Urban Search and Rescue) con il mezzo VVF "ACT 4×4" per sanificazione del manto stradale.

Il personale di via Genova, dopo aver proceduto alla vestizione con DPI, ha portato avanti l'opera di igenizzazione dei punti pianificati in precedenza. L'intervento di sanificazione si è effettuato con la presenza del personale ospedaliero presente sul posto.

Articolo aggiornato alla ore 8:45 del 28 aprile 2020.