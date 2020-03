Coronavirus Roma, Spallanzani: "Trend ricoveri diminuisce. Aumentano i dimessi". Nel Lazio fatti 22 mila tamponi

Sono 2096 i totali dei casi di coronavirus nel Lazio con un aumento (il più alto in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia) legato ai focolai nelle case di riposo e Istituti religiosi sui quali la Regione sottolinea di voler mantenere alta l'attenzione.

Dati che, se da una parte preoccupano per la situazione delle strutture a rischio, dall'altra fanno vedere il bicchiere mezzo pieno per il numero di contagiati contenuto a Roma (599 totali secondo l'ultimo aggiornamento Asl del 26 marzo).

Una conferma che arriva anche dalle parole del direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani, Francesco Vaia: "Si rafforza il trend di diminuzione del numero di ricoveri contemporaneamente all'aumento del numero di pazienti dimessi o trasferiti in strutture a bassa complessità assistenziale".

Il bollettino dello Spallanzani del 27 marzo

Lo Spallanzani, nel bollettino odierno, spiega infatti la situazione nell'istituto: "I pazienti Covid-19 positivi nella nostra struttura sono in totale 202. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 136".

Coronavirus: gli ultimi dati delle Asl di Roma e provincia

Asl Roma 1: 21 nuovi casi positivi. 727 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 15 nuovi casi positivi. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Casa di Riposo Giovanni XXIII: gli anziani ospiti positivi saranno trasferiti in altre strutture ospedaliere. Si sta monitorando la comunità dei Padri Paolini per la positività di 2 religiosi già ricoverati

Asl Roma 3: 10 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo 85 anni e donna 82 anni con pregresse patologie. 448 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 10 nuovi casi positivi. Deceduta donna di 88 anni alla RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia. 898 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia che diventerà una struttura per pazienti covid19 in isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 25 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 87 anni. 1007 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata Casa di Riposo Nerola: la Asl Roma 5 è subentrata nella gestione sanitaria della struttura

Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 80 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 47 nuovi casi positivi di cui 18 alla Casa di riposo di Fiuggi, 13 riferibili al cluster di Ini Città Bianca e 9 al cluster del San Raffaele di Cassino. Deceduto uomo di 85 anni al San Raffaele. 119 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 10 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti. 2153 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.



Asl Rieti: 25 nuovi casi positivi di cui 14 riferiti al cluster della Casa di Riposo Santa Lucia che è stata isolata. 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 15 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 81 anni con patologie pregresse. 923 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Allarme case di riposo: 67 nuovi contagiati in 24 ore

A far aumentare i numeri di positivi nel Lazio, superando così duemila contagiati, è somma dei casi registrati nella giornata del 26 marzo nelle case di riposo di Roma e degli altri comuni che arriva a 67 ovvero più di un terzo dei casi totali giornalieri.

La situazione più complessa sulle case di riposo è nella provincia di Frosinone tra Fiuggi, Cassino e Veroli. Poi c'è Rieti. Mentre a Roma città di 46 nuovi casi positivi, molti sono della casa di riposo Giovanni XXIII dove ci sono stati anche due morti.

Coronavirus: 106 i morti nel Lazio

Complessivamente, nel Lazio, sono 106 le persone decedute. Tra loro anche un 33enne del Montenegro, morto all'ospedale Spallanzani. Sul suo corpo non verrà effettuato l'esame autoptico: è la vittima più giovane del Lazio.

Un dramma che riporta alla mente un'altra giovane vittima, Emanuele, il 35enne di Cave morto a Tor Vergata a causa del Covid-19. In questo caso l'autopsia non ha lasciato dubbi: è morto per coronavirus.

Nel Lazio eseguiti 22 mila tamponi

Il Lazio, secondo i dati, è la quarta regione italiana per numero di tamponi: ne sono stati effettuati oltre 22 mila. "Uno sforzo enorme, superando di gran lunga regioni che hanno molti più casi positivi. - si legge in una nota - Inoltre il Lazio è stata l'unica regione a varare un documento per la sorveglianza degli operatori sanitari per il quale si prevede di effettuare il test su ogni operatore considerato a riachio. Adesso è allarme per forniture kit estrazione rna e dna da parte delle società fornitrici, vi è un accaparramento a livello mondiale".

Coronavirus, inizia la fase tre a disposizione 450 in terapia intensiva

Nel frattempo con il documento firmato giovedì è partita la terza fase di gestione dell'emergenza Covid-19 nel Lazio. Il sistema sanitario regionale mette a disposizione 2 mila posti letto di degenza ordinaria e 450 posti di terapia intensiva di fatto raddoppiando il numero delle terapie intensive e andando oltre la previsione nazionale del 50%.

A spiegarlo è l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato: "La terza fase prevede inoltre che l'Ares 118 adatti la propria rete alla rete COVID-19 differenziando al triage i pazienti sospetti nei diversi livelli di rete. La richiesta di trasferimento dei pazienti avviene tramite piattaforma dedicata gestita dall'Ares 118 con il coordinamento della task-force regionale. Sono ridefinite inoltre temporaneamente le reti tempo-dipendenti fino alla fine dell'emergenza. E' uno sforzo straordinario, ma indispensabile per garantire l'assistenza in questa fase di emergenza. Non bisogna abbassare la guardia".

Nerola zona rossa: arriva il camper dei medici di famiglia

Nerola, piccolo comune della provincia di Roma, è invece diventato 'zona rossa' a causa dell'impennata del numero dei contagi da coronavirus, per via dell'emergenza alla casa di riposo Maria Immacolata - è presente un camper attrezzato e medicalizzato con a bordo medici e infermieri volontari.

"Così è svolto un'importante lavoro da parte dell'equipe dell’Ordine dei Medici di Roma a Nerola con il camper. Hanno eseguito numerosi tamponi e collaborato all’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti. I medici hanno visitato in sicurezza diversi cittadini e questa è un’esperienza davvero importante che verrà resa sistematica per far sentire meno soli i cittadini, soprattutto le persone anziane, anche alla luce del fatto che a Nerola due medici di medicina generale sono stati posti in sorveglianza domiciliare", ha sottolineato D'Amato.

A Nettuno aumentano i carabinieri positivi al Covid-19

La Asl Roma 6, costantemente in contatto con il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, ha informato che i tamponi effettuati sui carabinieri colleghi del militare risultato positivo il 21marzo scorso, sono risultati negativi tranne che per due casi.

Uno, oltre ai due comunicati, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato preso in carico dalla Asl di Latina competente vista la residenza del soggetto nel capoluogo puntino, mentre un altro dovrà ripetere il tampone che ha dato esito nullo per un errore di laboratorio.

La Direzione Strategica della ASL Roma 5, insieme all‘assessorato alla Salute della Regione Lazio, ha determinato di convertire il Presidio Ospedaliero (PO) di Palestrina in Covid hospital. Una scelta che è stata operata in base a criteri tecnici che hanno portato a preferire, tra i presidi Ospedalieri della ASL Roma 5, il PO di Palestrina – invece di quello di Monterotondo, sul quale erano stati fatti precedenti approfondimenti – che garantisce gli stardard di sicurezza per i pazienti Covid-19.

Il presidio di Palestrina sarà quindi dedicato esclusivamente alla cura dei pazienti affetti da coronavirus, che garantirà 60/80 posti letto, pertanto ogni altra prestazione sanitaria no-Covid è delegata agli altri ospedali della rete.

Arrivate oltre 3.5 milioni di mascherine per la protezione civile

Alle ore 9:52 italiane (16:52 ora locale) del 26 marzo, dall'aeroporto di Shanghai, è partito il primo volo speciale gestito da Rif Line e operato da Alitalia, su autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con a bordo oltre 3.5 milioni di mascherine indirizzate alla Protezione Civile italiana. Il charter, diretto all’aeroporto di Roma Fiumicino, è atterrato alle 21:45 circa, ora italiana.

Un carico prezioso, in arrivo nella settimana cruciale, durante la quale sarà possibile vedere concretamente i risultati delle misure di contenimento del contagio del coronavirus. Giorni difficili per medici, infermieri e operatori della protezione civile, che devono portare avanti il proprio lavoro nonostante la scarsa disponibilità di dispositivi per la protezione individuale, come le mascherine. Con il supporto di Alitalia, Rif Line è riuscita ad organizzare in tempi record la spedizione di questo importante carico.

La Chiesa Cristiana Evangelica cinese dona mascherine alla Polizia e al VII Municipio

Nei giorni scorsi, sono state distribuite gratuitamente ai cittadini romani, cliniche e Municipi, circa 180 mila mascherine da parte di alcune chiese cristiane evangeliche cinesi. Tra queste anche quella di via Assisi convenzionata con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia dal 1996 e che oggi pomeriggio ha donato 1000 mascherine sia al VII Municipio alla presenza di Presidente e Vice Presidente che a rappresentanti dei Commissariati di Polizia di Tuscolano e Romanina.

Articolo aggiornato alle 13:00 del 27 marzo