Coronavirus, nel Lazio 7661 casi da inizio epidemia: con test sierologici trovati 81 asintomatici

Nel Lazio si registrano 12 casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore ai quali si aggiungono 6 recuperi di notifiche e un trend a 0,2%. E' il dato emerso dalla giornata del 26 maggio che sottolinea come a Roma si siano registrati otto nuovi casi, uno dei valori più bassi mai segnalati.

E sono così 3538 gli attuali casi positivi al Covid 19 nella Regione Lazio, 693 sono i pazienti deceduti e 3430 le persone guarite. In totale, da inizio epidemia, sono stati esaminati 7661 casi.

Coronavirus, gli ultimi dati Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 29 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 3 nuovi casi positivi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 77 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 50 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 2 nuovi casi positivi. 2 decessi: 2 donne di 70 e 73 anni. 37 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto paziente di 70 anni. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 2 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni con patologie pregresse. 162 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda sanitaria Sant’Andrea - 4 pazienti guariti. Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Policlinico Umberto I – 70 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti;

Policlinico Tor Vergata – 31 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti;

Policlinico Gemelli - 60 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 11 in terapia intensiva;

Policlinico Campus Biomedico - 16 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 9 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;

Ares 118 - Iniziato il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24

Istituto Zooprofilattico - Conclusa l’indagine sierologica sul personale sanitario

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - nella giornata di ieri 4 casi positivi. I pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro diventano 11: 7 bambini e 4 mamme. Buone condizioni generali per tutti

Trovati 81 asintomatici con sierologici

I test sierologici nel Lazio sono circa a quota 42 mila test, con circa 1000 positivi per una incidenza del 2,4 per cento: i tamponi positivi sono stati 81, "soggetti asintomatici che altrimenti non avremmo individuato". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, in audizione in commissione regionale.

"L'attività - ha detto ancora - andrà avanti celermente, cercando di completare il percorso definito. Nel frattempo gli ospedali S. Giovanni, S. Camillo e S. Andrea hanno iniziato ad accettare prenotazioni di cittadini per i sierologici, nelle modalità e tariffe stabiliste da atti regionali. Contiamo di concludere il lavoro alla fine di giugno".

"I nuovi casi sono cluster familiari, ad eccezione di alcune questioni che hanno riguardato una comunità religiosa e una realtà di natura ambulatoriale del sud Pontino. Sono per lo più casi che si sviluppano in origine familiare", ha aggiunto D'Amato.

Articolo aggiornato alle 07:52 del 27 maggio