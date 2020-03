Coronavirus, superati i 1900 casi positivi nel Lazio. Emergenza case di riposo: "Devono essere isolate"

Le case di riposo di Roma e provincia sono l'ultimo fronte, nel Lazio, alla guerra al coronavirus. Situazioni al limite che preoccupano e rischiano di travolgere l'intera zona nella quale sono inserite. Nel frattempo, secondo i dati della Regione, in totale sono stati esaminati 1901 casi di Covid-19.

Di questi sono 1675 gli attuali casi positivi, di cui 769 sono in isolamento domiciliare, 805 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 101 sono ricoverati in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia, sono invece 131 le persone guarite mentre sono 95 i pazienti deceduti.

Tra loro anche un 33enne del Montenegro, deceduto all'ospedale Spallanzani. Sul suo corpo verrà effettuato l'esame autoptico per determinare, al meglio, le cause della morte. Il 33enne è la vittima più giovane del Lazio. Un dramma che riporta alla mente un'altra giovane vittima, Emanuele, il 35enne di Cave morto a Tor Vergata a causa del Covid-19.

Coronavirus, gli ultimi dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 16 nuovi casi positivi. 697 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 14 nuovi casi positivi. 33 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Alla Casa di Riposo Giovanni XXIII si sta predisponendo il trasferimento di 3 anziani ospiti verso altre strutture ospedaliere: la Asl è subentrata nella gestione sanitaria della struttura.

Asl Roma 3: 13 nuovi casi positivi. Tutti i componenti della prima famiglia contagiata a Fiumicino risultano guariti. 448 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 20 nuovi casi positivi. 870 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia che diventerà una struttura per pazienti #covid19 in isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 16 nuovi casi positivi. Isolata Casa di Riposo Nerola: riscontrate grave inadempienze da parte della proprietà in particolar modo nella gestione di persone non autosufficienti.

Asl Roma 6: 35 nuovi casi positivi. 144 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 26 nuovi casi positivi. 108 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 11 nuovi casi positivi. All'Ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati e ricoverati i primi 6 pazienti positivi.

Asl Viterbo: 17 nuovi casi positivi. 841 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Coronavirus, tutte le notizie di oggi

Nerola zona rossa: isolato il paese

La lista dei ristoranti che consegnano a domicilio

Picco di contagi nella Asl Roma 6

Fs Italiane: polizza assicurativa per i dipendenti

A Torre Maura regalano 4000 mascherine al giorno

A Tor Bella Monaca cuoca per passione cucina pranzo per i vicini

Il piano per sanificare le strade di Ama

Aeroporto di Fiumicino: Terminal 3 a mezzo servizio

Il coronavirus fa tremare Atac: dipendenti in cassa integrazione

Sciopero simbolico in Ama: dipendenti fermi un minuto

I controlli: posti di blocco sul Raccordo Anulare

Il 58% delle imprese romane non ridurrà i propri livelli occupazionali

Ristorante di Ponte Milvio dona mascherine

La morte di Emanuele accende il faro sui call center

D'Amato: "Emergenza case di riposo. Devono essere isolate"

"La situazione nelle case di riposo, che ricordo non rientrano nella gestione sanitaria, sta diventando molto seria e bisogna mantenere alto il livello di attenzione soprattutto in riferimento alla gestione degli ospiti che non possono essere non autosufficienti, e per le misure di protezione adottate. - ha sottolineato l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato - Stigmatizzo quei gestori che hanno consentito l’accesso a persone non autosufficienti. Dobbiamo mantenere altissima l’attenzione. Sono cluster di comunità che devono essere isolati".

Com'è il caso di Nerola in provincia di Roma, diventata zona rossa. La seconda nel Lazio dopo Fondi. Vietato entrare, uscire, lavorare. Tutto perché la casa di riposo Santissima Maria Immacolata, ora svuotata, si è trasformata in una struttura ormai comrpmessa: 56 anziani positivi tra i 63 ospiti della struttura, 16 operatori infetti su un totale di 40. Il passaggio in ingresso e uscita dal comune, da ieri, è consentito solo al personale militare, di protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario e dei farmacisti e veterinari.

"Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma e provincia Dr. Antonio Magi e Dr. Pier Luigi Bartoletti mi hanno comunicato che grazie alla collaborazione di Confcooperative Federazione Sanità, 11 a Nerola sarà presente un camper attrezzato e medicalizzato con a bordo un infermiere e medici volontari della Fimmg, del Sumai Assoprof". ha sottolineato D'Amato.

Coronavirus, la situazione nelle altre case di riposo di Roma e provincia

Ma non c'è solo Nerola. Anche la casa di riposo Giovanni XIII di via Galeffi, gestita dalla Fondazione Sorelle della Carità: è attenzionata. In poche ore ci sono state due vittime nella struttura di Vallerano. Martedì risultavano positivi 13 anziani e 5 operatori.

Un'altra è la struttura di Guidonia. L'altro caso è quello della Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia. Qui si contano 37 casi positivi, curati nella stessa Rsa, trasformata in un reparto Covid dove sia gli attuali degenti positivi che altri futuri pazienti che avranno necessità di ricovero, potranno essere curati.

Al Gemelli 82 ambulanze in Pronto Soccorso nelle ultime 24

Nel frattempo continua senza sosta anche l'attività del Pronto Soccorso del Gemelli per i pazienti COVID. Qui, nelle ultime ore, sono giunte 82 ambulanze del 118, nell'arco di poco tempo.

"L'iper afflusso di ambulanze con pazienti sospetti Covid-19 a bordo prevede una gestione particolare in quanto ad alta contagiosità. Questi pazienti devono seguire un protocollo rigoroso di isolamento e distanziamento (almeno un metro dalle altre persone). - spiegano dal Gemelli in una nota - In caso di affollamento all’arrivo in Pronto Soccorso, risulta più sicuro e prudente far permanere il paziente all’interno dell’ambulanza, in attesa che si renda disponibile la postazione di isolamento. Si tratta di una procedura ordinaria, dettata da criteri di prudenza e di protezione. Pertanto, se giungono più ambulanze insieme, occorre necessariamente accogliere 1 paziente per volta".

I sindaci delle Asl RM 6: "Più posti letto al Nuovo Ospedale dei Castelli"

Tutti i sindaci dei territori che ricadono nella Asl RM 6 hanno condiviso con l'azienda sanitaria il piano di implementazione del Nuovo Ospedale dei Castelli, che prevede un incremento dei posti letto dedicati ed un'ottimizzazione delle aree interne per fronteggiare l’emergenza ed accogliere un numero più elevato di pazienti in degenza.

Già da mercoledì sono operativi ulteriori 23 posti di pneumologia Covid19, che arriveranno a 73 posti dedicati. Entro sabato 28 marzo saranno disponibili ulteriori 7 posti di terapia intensiva.

Durante la riunione è stato tracciato il quadro della situazione attuale nel distretto RM6: ad oggi si registrano 1.800 persone in sorveglianza sanitaria e 6 decessi; il poliziotto di Pomezia ha lasciato la terapia intensiva ed è in miglioramento, i suoi componenti familiari sono guariti, così come uno dei compagni di classe del figlio. I dati di oggi vedono 35 nuovi casi positivi e 144 persone uscite dall’isolamento domiciliare.

Consegnate 60mila mascherine in due giorni

Nel frattempo, nel Lazio, sono state consegnate 60mila mascherine FFP2 nei presidi ospedalieri e nel fine settimana si attende un carico da 1 milione. "Si sta facendo uno sforzo senza precedenti per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. - ha sottolineato D'Amato - Il Lazio è tra le regioni italiane ad aver effettuato il maggior numero di tamponi in relazione ai casi di positività, circa 20 mila tamponi di cui in media il 20% al personale sanitario".

Già lunedì la Regione aveva stretto un accordo con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli albergatori del Lazio, Federalberghi, Confesercenti e Unindustria, per reperire fino a 3.000 posti letto. La Pisana potrà quindi ospitare presso le strutture alberghiere idonee i casi positivi asintomatici che non hanno bisogno di specifica assistenza sanitaria ma che sono impossibilitati a trascorrere il periodo di isolamento presso le proprie abitazioni.

Trenitalia conferma i collegamenti con il Gemelli ed il San Filippo Neri

Trenitalia precisa che un treno ogni ora garantisce i collegamenti dalle due stazioni regionali nelle fermate Gemelli e San Filippo Neri. L'offerta attuale, seppur rimodulata, è necessaria per gli spostamenti indispensabili del personale degli ospedali e di tutti coloro che si stanno spostando in treno per i motivi indicati dal Decreto del Ministero dell'Interno.

"D'intesa con Regione Lazio e a seguito delle disposizioni governative, Trenitalia ha rimodulato l'offerta dei treni regionali a tutela della salute delle persone, assicurando allo stesso tempo i servizi di trasporto minimi essenziali per il Paese. Inoltre, è stata attivata ogni misura utile per proteggere chi deve viaggiare in treno e di coloro che lavorano a bordo dei convogli", spiega l'azienda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornato alle 10:02 del 26 marzo