Coronavirus: settimo giorno consecutivo sotto i 100 nuovi contagi. Focolaio all’Università Salesiana

Settimo giorno consecutivo sotto i 100 nuovi contagi da Coronavirus con un trend costante che si assesta all’1,5%. Si stabilizza la curva dei positivi al Covid19 nel territorio regionale. Zero i decessi registrati a Roma città nelle ultime 24 ore, 3 quelli registrati nella regione Lazio ,con meno dell’1% di operatori sanitari contagiati da inizio emergenza.

Desta preoccupazione, ma risulta essere sotto controllo, il focolaio all’Università Pontificia Salesiana dove sono stati riscontrati 28 casi positivi, con 6 gravi già trasportati in ospedale.

Si amplia inoltre la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (19.769) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.338) di oltre 8 mila unità. Per quanto riguarda i guariti salgono di 20 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 1.276.

In particolare alla giornata del 25 aprile sono 4561 gli attuali casi positivi al Covid19, ci cui 2957 sono in isolamento domiciliare, 1421 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 183 sono ricoverati in terapia intensiva. 387 sono i pazienti deceduti e 1276 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 6224 casi. Una luce di speranza arriva inoltre dall’ospedale Belcolle di Viterbo dove è venuto alla luca da una neomamma positiva al Coronavirus il piccolo Luca.

Il maggior numero di contagi arriva dalla Asl Roma 6, con 38 nuovi casi positivi di cui 24 riferibili al cluster di Villa delle Querce dove è in attivazione il check point. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio, così come il monitoraggio alla RSA San Raffaele di Rocca di Papa, alla RSA San Raffaele di Montecompatri e Villa Nina. Nel complesso sono ad oggi 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. A

Focolaio all’Università Salesiana

A destare preoccupazione un focolaio registrato all’Università Pontificia Salesiana al Nuovo Salario con 28 contagi, tutti sacerdoti dell’Istituto dell’ordine fondato da Don Bosco. Un numero importante di casi con la direzione della Asl Roma 1 che sta provvedendo al trasferimento dei religiosi positivi ai tamponi in strutture adeguate per continuare in isolamento il periodo di controllo medico prescritto. Sono state inoltre intensificate le misure di prevenzione, protezione e distanziamento sociale.

A rassicurare i cittadini il presidente del III Municipio Montesacro Giovanni Caudo: “Al momento le notizie sembrano essere rassicuranti, i casi sarebbero stati circoscritti, sottoposti a controllo mentre già sarebbero state attivate tutte le misure necessarie al contenimento del virus”.

Coronavirus: le altre notizie della giornata

Focolaio all’Università Pontificia Salesiana

Cluster alla RSA di Rocca di Papa, la preoccupazione dei parenti

Mascherine fantasma. La Regione Lazio rescinde il contratto e chiede i danni

Test sierologici alla Polizia Locale. Paga la Regione Lazio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tensioni nell’albergo Covid di Statuario