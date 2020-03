Coronavirus, Regione e Spallanzani uniti per trovare il vaccino. Consegnate 60mila mascherine al personale sanitario

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato invita a vedere il lato positivo ed un numero, quello dei 40 in tutto nella giornata di martedì, il più alto in un giorno dall'inizio dell'epidemia di coronavirus (qui i dati dell'ultimo bollettino della Regione Lazio).

Perché stavolta, oltre all'aumento di casi positivi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, c'è anche da fare i conti con 17 decessi che portano il computo totale a 80 vittime.

In totale, stando ai dati resi noti dalla Pisana, sono stati esaminati 1728 casi dall'inizio dell'epidemia. Di questi sono 1545 gli attuali casi positivi, di cui 704 sono in isolamento domiciliare, 747 sono sono ricoverati non in terapia intensiva e 94 sono ricoverati in terapia intensiva.

Regione e Spallanzani al lavoro per un vaccino contro il coronavirus

Non si lavora, tuttavia, solamente a contenere il virus, ma anche all'offensiva: alla strada che potrebbe portare ad un vaccino. Perciò ieri la Regione ha firmato un protocollo d'intesa con il ministero della Salute, quello dell'Università, il Cnr e lo Spallanzani.

Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica.

I dati delle Asl di Roma e del Lazio del 24 marzo

Asl Roma 1 – 12 nuovi casi positivi. 624 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti COVID. Disponibili entro sabato 28 marzo;



Asl Roma 2 – 28 nuovi casi positivi. Decedute 2 donne: una di 89 anni all’Ospedale Pertini e una di 93 anni della Casa di Riposo Giovanni XXIII. 42 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. La Asl subentra nella gestione sanitaria della Casa di Riposo Giovanni XXIII. Il Comune di Roma si occuperà del vitto per gli anziani ospitati dalla struttura. Disponibili ulteriori 32 posti letto che diventeranno 62 all’Ospedale Pertini. Si sta lavorando per attivare 57 posti letto dedicati all’Ospedale Vannini che ha dato la disponibilità;



Asl Roma 3 – 27 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 375 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il piano terra dell’Ospedale Grassi. Attivati già 8 posti letto. Disponibili da giovedì 26 marzo al CPO 14 posti per pazienti in sorveglianza attiva. Su disponibilità CPO chiesta verifica al SERESMI;



Asl Roma 4 – 13 nuovi casi positivi. Deceduta donna cardiopatica di 78 anni. 801 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani l’Ospedale San Paolo dedicato a COVID. Isolata la RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia;



Asl Roma 5 – 21 nuovi casi positivi. 916 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 13 posti di terapia intensiva. Si lavora per riconvertire l’Ospedale di Monterotondo in COVID HOSPITAL per ulteriori 60 posti letto dedicati entro il 26 marzo. Già operativi 20 posti letto. Isolata la RSA di Guidonia. Isolata RSA Nerola: la Asl subentra nella gestione sanitaria della struttura;



Asl Roma 6 – 15 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna oncologica di 55 anni di Anzio e uomo di 75 anni di Nettuno con patologie pregresse. 79 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Già operativi da oggi ulteriori 23 posti di pneumologia COVID all'Ospedale dei Castelli che arriveranno a 73 posti dedicati;



Asl di Latina – 23 nuovi casi positivi. 1.877 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. All'ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati. Ricoverati i primi 4 pazienti positivi. Attivati ulteriori 22 posti letto COVID all'ospedale Goretti di Latina. Da attivare ulteriori 64 posti letto;



Asl di Frosinone – 32 nuovi casi positivi di cui 13 alla RSA Ini - Città Bianca. Deceduto paziente ultraottantenne con patologie pregresse. Attivati 66 posti letto dedicati all’Ospedale Spaziani di Frosinone. Da attivare ulteriori 5 posti letto di terapia intensiva. Isolata Casa di Riposo Ini - Città Bianca;



Asl di Viterbo - 14 nuovi casi positivi. 775 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro il 30 marzo saranno attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva;



Asl di Rieti – 3 nuovi casi positivi. 46 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ieri 14 posti letto all’Ospedale De Lellis.

Coronavirus, a Roma e provincia sono 4 le case di riposo in emergenza

I dati del 25 marzo, però, accendo i fari anche sul tema delle Rsa. Nell'hinterland romano, due residenze per anziani sono state chiuse a seguito di contagi da coronavirus. La prima sul territorio di Guidonia, la seconda nel comune di Nerola. Quest'ultima è la casa di riposo Maria Immacolata. Qui un focolaio con 72 casi accertati di contagi, 56 residenti nella struttura e 16 dipendenti. A confermarlo anche il sindaco di Nerola, Sabrina Granier.

Già in mattinata la Regione era stata costretta a predisporre una Unità di Crisi per la Casa di riposo Giovanni XXIII in via Galeffi, gestita dalla Fondazione Sorelle della Carità. Qui risultano infatti positivi 13 anziani, di cui uno ricoverato, 5 operatori. E ancora altro caso che interessa una residenza per anziani è quello della Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia, comune del litorale tra i focolai più caldi dell'emergenza Coronavirus nel Lazio.

Consegnate 60mila mascherine in due giorni

Nel frattempo, nel Lazio, sono state consegnate 60mila mascherine FFP2 nei presidi ospedalieri e nel fine settimana si attende un carico da 1 milione. "Si sta facendo uno sforzo senza precedenti per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. - ha sottolineato D'Amato - Il Lazio è tra le regioni italiane ad aver effettuato il maggior numero di tamponi in relazione ai casi di positività, circa 20 mila tamponi di cui in media il 20% al personale sanitario".

Già lunedì la Regione aveva stretto un accordo con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli albergatori del Lazio, Federalberghi, Confesercenti e Unindustria, per reperire fino a 3.000 posti letto. La Pisana potrà quindi ospitare presso le strutture alberghiere idonee i casi positivi asintomatici che non hanno bisogno di specifica assistenza sanitaria ma che sono impossibilitati a trascorrere il periodo di isolamento presso le proprie abitazioni.

94 medici positivi nel Lazio

A proposito di chi opera sul campo, il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall'agenzia Dire, ha lanciato un allarme: "Nel Lazio in questo momento sono 94 i medici contagiati: 84 a Roma, 6 a Latina, 2 a Viterbo e 2 a Frosinone. I dati però sono sottostimati, perché non tutti i casi sono stati denunciati e molti stanno 'sfuggendo' al controllo perché non si fanno i tamponi".

"Tra questi medici - prosegue Magi - ci sono specialisti che lavorano negli ambulatori, in particolare, delle Asl Roma 1, Roma 2, Roma 3 e Roma 6". A preoccupare "molto" non sono solo i dati che riguardano la Capitale: "Dal 12 marzo ad oggi siamo passati da 1.116 a oltre 5.280 operatori sanitari infetti. Questo vuol dire che in 12 giorni si è quadruplicato in Italia".

Campidoglio attiva servizio per assistenza spesa a domicilio

Per l'emergenza Covid-19, l'amministrazione di Roma Capitale ha attivato con la Protezione Civile capitolina un servizio di assistenza domiciliare a sostegno di persone anziane e soggetti con difficoltà motorie, che hanno difficoltà per il rifornimento di generi alimentari, beni essenziali e farmaci. Sono numerose le chiamate (circa un migliaio da domenica scorsa) ricevute dalla Sala Operativa della Protezione Civile capitolina, attiva H24.

Coronavirus, oltre 11.000 controlli da parte della Polizia Locale

Continuano i controlli da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sul rispetto delle norme a salvaguarda della tutela della sicurezza e della salute pubblica. Circa 20.000 gli accertamenti che hanno riguardato veicoli in circolazione e persone a piedi, oltre alla vigilanza specifica nei parchi, ville e giardini pubblici per verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti. Martedì le pattuglie hanno svolto già 11.000 controlli su tutto il territorio capitolino con 14 persone deferite all'Autorità Giudiziaria in base a quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale. Le verifiche sono tuttora in corso.

Covid-19: chiuso al pubblico il cimitero comunale di Pomezia

Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato l’ordinanza di chiusura al pubblico del cimitero comunale, da domani 25 marzo fino al 3 aprile.



Rimane garantita dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00 l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme. Inoltre è ammessa la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone nel rispetto di tutte le condizioni utili ad evitare le possibilità di contagio da virus Covid 19.

