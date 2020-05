Coronavirus, 7627 casi da inizio epidemia e trend allo 0,2%: 24 guariti in 24 ore

Sono 3569 gli attuali casi positivi al coronavirus nella regione Lazio, di questi appena 61 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 684 sono i pazienti deceduti e 3374 le persone guarite, con 24 pazienti usciti dal tunnel del Covid-19 nelle ultime 24 ore.

Sono i dati forniti dalla Pisana dopo la giornata di ieri (qui il bollettino completo), in cui emerge come da inizio epidemia si è arrivati ad un totale sono stati esaminati 7627 casi.

Nel Lazio trend contagi allo 0.2 %

"Abbiamo un trend a 0,2%", ha spiegato così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato che assicura: "Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle forze dell'ordine - aggiunge D'Amato - l'obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare".

"Grazie alla prevenzione e al contenimento, a differenza di altre nazioni dove i focolai si concentrano nelle grandi metropoli, per ora ce l'abbiamo fatta a proteggere Roma - ha aggiunto presidente della Regione, Nicola Zingaretti -. Sin dall'inizio per noi il pericolo più grande è stato la Capitale con i suoi 4 milioni di abitanti. Abbiamo difeso il cuore pulsante dell'Italia".

Coronavirus, gli ultimi dati Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1 – 2 nuovi casi positivi. 30 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 4 nuovi casi positivi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 18 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – 5 nuovi casi positivi. 19 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 3 nuovi casi positivi. 4 decessi: 3 donne di 86, 83 e 48 anni e un uomo di 91 anni, tutti con patologie pregresse. 42 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 2 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

"Una storia a lieto fine"

Tra i guariti dal virus rientra anche Vincenzo, arrivato da Bergamo in condizioni disperate, rimasto ricoverato per 50 giorni in terapia intensiva, sospeso tra la vita e la morte e finalmente guarito e dimesso dal Covid center del Campus Bio-medico e trasferito nella sua città in eliambulanza.

È "una storia a lieto fine", ha sottolineato su Facebook Zingaretti, che ha voluto salutare il paziente insieme all'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, al presidente dell'università, Felice Barela, e al direttore generale del Campus Bio-Medico, Paolo Sormani.

Le regole della Regione Lazio per le riapertura della Fase 2 bis

Alberghi, bed & breakfast, affittacamere: ospiti sempre con mascherina

Ristoranti, pub e bar: potrà essere rilevata ai clienti la temperatura

Spiagge: distanze, steward, sport e servizio bar all'ombrellone

Parrucchieri, centri estetici e tatuatori: camici o cambio divisa ad ogni turno

Mercati e fiere, le regole nell'ordinanza della Regione

Centri commerciali e outlet: le regole per clienti e commercianti

Piscine: vietato sputare e urinare in acqua

Palestre e fase 2, le regole nell'ordinanza della Regione

Musei, archivi e biblioteche: ecco le regole

Negozi di abbigliamento e scarpe: consigliato utilizzo di un personal shopper

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle 8:10 del 25 maggio