Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: 114 i positivi al Covid19. 358 quelli dimessi e trasferiti

Sesto giorno consecutivo sotto i 100 casi, con un trend all’1,3 %. Si assesta la curva dei contagi da Coronavirus a Roma e nel Lazio con un aumento dei guariti, 63 nelle ultime 24 ore. Nove i decessi, con 114mila tamponi effettuati.

Numeri che sembrano far ben sperare, anche se sono ancora 4492 gli attuali casi positivi al Covid19 nel territorio regionale. Di questi 2912 sono in isolamento domiciliare, 1396 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 184 sono ricoverati in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono 384 i pazienti deceduti e 1256 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 6132 casi. Nella giornata di ieri 24 aprile si sono inoltre concluse le misure restrittive nel comune di Celleno in provincia di Viterbo. Proseguono i controlli agli accessi nelle case di riposo con un giro di vita su RSA e strutture socio-assistenzaili private accredita, dove sono state eseguite 506 ispezioni.

Per quanto riguarda l’indagine epidemiologica è stata approvata una delibera della Giunta regionale su operatori sanitari e forze dell’ordine, che in una prima stesura non indicava gli uomini della Polizia Locale, trovando la ferma condanna del comandante del Corpo romano Antonio di Maggio e dei sindacati di categoria dei ‘caschi bianchi’ come l’Ugl ed il Sulpl-Diccap Roma.

Il Bollettino dello Spallanzani del 25 aprile 2020

Come di consueto, nel corso della mattinata è stato quindi diffuso il Bollettino medico (numero 86) dello Spallanzani. Ad oggi i pazienti positivi al Covid19 risultano essere 114. Di questi 20 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici e paucisintomatici. In totale i pazienti dimessi e trasferiti presso altre strutture sanitarie territoriali risultano essere 358.

Campagna raccolta fondi dello Spallanzani

Nella giornata di oggi, 25 aprile, partirà la campagna di raccolta fondi dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani per finanziare le attività di assistenza e cura e la ricerca contro il Covid19.

L'Istituto #Spallanzani è un baluardo del nostro Sistema Sanitario Nazionale e fin da subito è stato in prima linea per fronteggiare l'emergenza sanitaria, riuscendo ad isolare il virus in meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia.

L'Istituto Spallanzani ha attivato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma italiana DeRev per sostenere la ricerca sul Covid-19: ognuno può dare il proprio contributo effettuando una donazione di qualsiasi importo e condividendo la campagna sui propri social: www.derev.com/spallanzani.

Ordinanza regionale su vendita di calzature per bambini

Nel frattempo la Regione Lazio ha emanato un’ordinanza che consente, a partire dal 26 aprile, la vendita di calzature per bambini. Chiusi gli esercizi commerciali il 25 aprile e il 1° maggio (a eccezione di centri agroalimentari all’ingrosso, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio) quando saranno comunque permesse le vendite a domicilio e tramite distributori automatici.Vengono inoltre consentiti spostamenti, anche al di fuori del proprio Comune, per attività di manutenzione di natanti da diporto.

Calzature per bambini

L’ordinanza chiarisce che la vendita delle calzature per bambini è consentita, sia nei negozi specializzati in calzature per bambini, sia all’interno di quelli specializzati in abbigliamento per bambini.

Cantieristica e manuntenzione natanti da diporto

L’ordinanza contiene alcune ulteriori disposizioni relative ad attività di cantieristica e rimessaggio per quanto concerne i natanti da diporto. È infatti consentito lo spostamento – nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o dal proprio fino a quelli dove si trovano i natanti o le unità diporto di proprietà – dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai Dpcm e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid19.

Inoltre, in considerazione delle necessità di manutenzione indispensabili, sono consentite – nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati – le attività manutentive di natanti e imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate alla tutela dal contagio.

Chiusure il 25 aprile ed il 1° maggio

Tra le disposizioni del provvedimento c’è poi la chiusura per i giorni sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio degli esercizi commerciali (tutti quelli la cui attività è autorizzata dal Dpcm del 10 aprile scorso) di qualsiasi dimensione e compresi quelli interni ai centri commerciali, ad eccezione dei centri agroalimentari all’ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. Il 25 aprile saranno comunque consentite le vendite a domicilio e quelle effettuate attraverso distributori automatici.

Città di Pechino dona a Roma Capitale un ventilatore

Continuano ad arrivare inoltre aiuti dalla Cina. Come informa il Campidoglio, la città di Pechino ha donato a Roma Capitale una fornitura di materiale sanitario e di protezione, come segno di amicizia e di sostegno tra le capitali cinese e italiana. La donazione si compone di un ventilatore per terapia intensiva, 10 mila mascherine chirurgiche, 1.000 mascherine N95, 2 mila tute protettive, 5 mila camici isolanti, 5 mila copriscarpe, 5 mila cuffie mediche.

“Ringrazio la città di Pechino e il sindaco Chen Jining per il supporto dimostrato dalla capitale inese nei confronti della nostra città, durante l’emergenza coronavirus. Al più presto metteremo questo materiale a disposizione del personale sanitario, di medici e infermieri impegnati in prima linea per affrontare la pandemia”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Castroni solidale

Continuano intanto le iniziative di solidarietà di piccole, medie e grandi imprese. Come nel caso di Castroni. Nel pomeriggio di venerdì Roberto e Fabrizio Castroni, proprietari della storica e nota torrefazione di via Cola di Rienzo, hanno donato, per il tramite del commissariato Prati, 195 colombe, 40 uova grandi e 50 uova piccole di cioccolato all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato per essere successivamente distribuite, in forma di pacchi spesa, a chi ne ha bisogno.

Regione Lazio risolve contratto con Ecotech

Questione mascherine che ha messo nell’occhio del ciclone la Regione Lazio, con la stessa che ha annunciato la risoluzione del contratto con Ecotech con la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo d'indagine.

“Visto il mancato rispetto di tutti i termini concessi alla società Ecotech srl - si legge in una nota - compreso quello legato alla mancata consegna della merce con volo del 23 Aprile, e preso atto che la Ecotech pur avendo proposto di completare le forniture non è stata in grado di dare certezze sui tempi e sulle modalità, la Regione Lazio ha deciso di procedere alla risoluzione dei contratti con la suddetta società con la conseguenza di intimare alla Ecotech di restituire il denaro ricevuto entro 5 giorni, (pena l’escussione della polizza fideiussoria appositamente rilasciata), nonché di risarcire tutti i danni subiti e subendi per effetto della sua condotta colpevole. È evidente che la Regione Lazio si considera parte lesa e tutelerà in tutte le sedi competenti i propri diritti e quelli dei cittadini del Lazio”.

Articolo aggiornato alle oe 12:00 del 25 aprile 2020