Coronavirus, trend in calo nel Lazio. La Regione predica calma: "Non dobbiamo farci illusioni"

La giornata di lunedì è stata positiva sul fronte relativo l'emergenza coronavirus. Il Lazio ha registrato un dato in calo rispetto con 157 casi di positività ed un trend per la prima volta all'11%.

La Regione, però, predica calma come spiega l'assessore alla sanità della Regione Alessio D'Amato dopo la task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Non dobbiamo farci illusioni e tenere alta la guardia, molti dei nostri ospedali stanno mutando pelle per attivare 600 posti per COVID-19. Il sistema sta tenendo. Abbiamo costituito cinque Covid hospital a Roma e anche uno pediatrico che è il Bambino Gesù di Palidoro. C'è uno sforzo straordinario di tutti i nostri operatori".

Nel frattempo oggi sono attesi gli esami autoptici di Emanuele, il ragazzo morto a 35 anni e vittima più giovane nel Lazio. "L'analisi epidemiologica conferma che il giovane di 34 anni deceduto presso il Policlinico di Tor Vergata si è recato dal 6 all'8 marzo a Barcellona assieme con altri amici che sono stati posti in isolamento fiduciario. Il 9 marzo è tornato in servizio presso il call center e martedì 10 con il comparire dei primi sintomi si è auto isolato. Mercoledì 11 marzo inizia a sentirsi poco bene e lunedì 16, dopo un consulto con il proprio medico di medicina generale, veniva ricoverato con il 118 presso il Policlinico di Tor Vergata dove veniva portato in terapia intensiva. Il 22 marzo è deceduto", spiega la Regione in una nota.

Sono stati contattati i compagni di viaggio per l'isolamento fiduciario ed è scattato il contact tracing per i contatti stretti. La Asl Roma 2, competente per territorio, ha richiesto di fornire al call center dove lavorava Emanuele tutti gli elenchi degli isolati per contattarli e verificare il loro stato di salute.

+++ #Coronavirus: Sono 1414 gli attuali casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 600 sono in isolamento domiciliare, 718 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 96 sono ricoverati in terapia intensiva.



63 sono i pazienti deceduti e 63 le persone guarite +++ pic.twitter.com/BurUdFFRSw — Salute Lazio (@SaluteLazio) March 23, 2020

Nomentana Hospital di Fonte Nuova: positivi 22 tra pazienti e operatori sanitari

Ventidue tra pazienti e operatori sanitari positivi. E' così scattato l'isolamento per il Nomentana Hospital di Fonte Nuova. Il contagio si è esteso a partire da un infermiere e da due pazienti della struttura in cura riabilitativa. I successivi tamponi a tutte le persone a vario titolo presenti o in contatto con la clinica ha dato l'esito sul propagarsi del virus. La Asl 5 ha quindi deciso di porre la clinica in isolamento. La direzione ha diffuso un messaggio per rassicurare le famiglie. I pazienti, dicono i dirigenti del Nomentana, sono stati messi in isolamento e il personale sanitario che deve assisterli ha tutte le dotazioni di sicurezza necessarie.

Carabiniere positivo al Covid-19 a Nettuno

Il bollettino ufficiale fornito dalla Asl Roma6 registra cinque nuovi casi di coronavirus a Nettuno incluso un carabiniere risultato positivo (con altri 4 suoi colleghi militari in attesa dei risultati del tampone). Dodici persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Una misura questa disposta, attualmente, per altri quarantatré casi in città. Sono in tutto 35 i casi di coronavirus registrati fino ad oggi nel territorio del Comune di Nettuno con un decesso.

Coronavirus, ad oggi sono 31 i casi positivi a Pomezia

Sono 31 ad oggi i casi accertati di Covid 19 a Pomezia, uno dei territori più attenzionati. La Asl ha comunicato il nuovo caso di un uomo al momento ricoverato in struttura ospedaliera mentre proseguono i controlli del territorio da parte delle Forze dell’ordine competenti. Nella sola giornata di ieri sono stati controllati 97 veicoli e non sono state emesse sanzioni.

"L'assenza di nuove sanzioni – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – è il segnale che la cittadinanza sta rispondendo bene ai nostri appelli seguendo l'invito a non uscire di casa. Voglio rinnovare pertanto il mio ringraziamento ai cittadini che con sacrificio e senso di responsabilità stanno rispettando le regole. Insieme riusciremo a superare questo momento così difficile".

+++ #Coronavirus: Attenzione alle truffe e alle fake news, girano siti non ufficiali che fanno riferimento ai canali ufficiali regionali ‘Salute Lazio’. Si sta predisponendo una denuncia alla Polizia postale +++ — Salute Lazio (@SaluteLazio) March 23, 2020

Coronavirus, accordo le strutture alberghiere per gli asintomatici in quarantena

Nella giornata del 23 marzo è andato in scena un incontro in videoconferenza tra la Regione Lazio e i rappresentanti delle associazioni di categoria degli albergatori del Lazio, Federalberghi, Confesercenti e Unindustria, per reperire fino a 3.000 posti letto. La Regione Lazio potrà quindi ospitare presso le strutture alberghiere idonee i casi positivi asintomatici che non hanno bisogno di specifica assistenza sanitaria ma che sono impossibilitati a trascorrere il periodo di isolamento presso le proprie abitazioni.

