Coronavirus, a Roma e nel Lazio trend in costante discesa. Dal 28 maggio test sierologici al San Giovanni

Continua a scendere la curva dei contagi a Roma e nel Lazio. Il trend è giunto allo 0,2%: è l'effetto degli appena 18 contagi fatti segnare ieri, il dato più basso dal 10 marzo. In particolare a Roma sono appena 5 i nuovi contagi. In provincia altri 9, con il picco dell'asl Roma 6 a quota 8. Latina e Viterbo non fanno registrare nuovi casi, mentre 2 ciascuno i nuovi casi di Rieti e Frosinone.

I decessi, secondo quanto informa la Regione Lazio, sono stati 3 ai quali si aggiungono 4 recuperi di notifiche. Continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.350 totali". Dal 28 maggio partiranno presso l’Azienda ospedaliera San Giovanni i test sierologici aperti ai privati cittadini (tariffa di riferimento regionale 15,23 euro).



Gli ultimi dati Asl

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 43 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 1 nuovo caso positivo. 6 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 71 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 8 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 97 anni proveniente dalla RSA San Raffaele Rocca di Papa e un uomo di 72 anni. 70 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 85 anni. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 35 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;