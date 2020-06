Coronavirus, a Roma attivi ancora i focolai del San Raffaele Pisana e del Teresianum

Sono così 886 gli attuali casi positivi nel Lazio. 832 sono i pazienti deceduti e 6315 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8033 casi da inizio pandemia.

Nella ultime 24 ore, nel Lazio, sono 8 i nuovi casi positivi tutti a Roma. Di questi quattro sono riconducibili ai focolai del San Raffaele Pisana di Roma e dell'Istituto Religioso, il Teresianum, dove domenica sono stati trovati 4 positivi, lunedì altri due e martedì un caso.

Calano le terapie intensive

Le buone notizie, comunque, ci sono. Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio: "Sono 16 le terapie intensive occupate per il COVID-19 nella rete sanitaria regionale.

Una riduzione importante che rappresenta più del 70% dell'intero decremento nazionale. Si riducono anche i ricoverati con sintomi, così come si riducono anche complessivamente il totale degli attuali positivi che passa da 991 a 945 unità".

Dalla Regione Lazio parrucche gratuiti per i malati oncologici

La Regione Lazio ha deliberato un contributo di 300 mila euro per l’acquisto di parrucche per i malati oncologici e l’istituzione di una Banca della Parrucca presso ogni Azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre Asl e con il coinvolgimento degli Enti del terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, le fornirà gratuitamente. A darne notizia l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali Alessandra Troncarelli e l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato.

Intesa per test sierologici

E’ stato sottoscritto questa mattina il protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e la Cassa di assistenza sanitaria integrativa SANIMPRESA per l’esecuzione dei test sierologici ai propri iscritti. L’intesa è stata sottoscritta dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e dal presidente di SANIMPRESA, Luca Tascio, dal Vice Presidente Luigi Corazzesi, nonché da Confcommercio Roma e dai Segretari Generali di Filcams Cgil , Fisascat Cisl e Uiltucs di Roma e Lazio, Alessandra Pelliccia, Carlo Costantini e Giuliana Baldini, soci fondatori della Cassa, che con una nota indirizzata al Presidente Zingaretti nel mese di maggio hanno promosso l'iniziativa. SANIMPRESA conta circa 110 mila iscritti su base nazionale e circa 80 mila nel Lazio, ed è una cassa di assistenza sanitaria integrativa nata e gestita nell'ambito dalla contrattazione territoriale dalle parti sociali, che eroga servizi in favore di dipendenti delle imprese del settore terziario ed in particolare dei comparti del commercio, turismo e vigilanza. Il protocollo d’intesa prevede la somministrazione del test sierologico da COVID-19.