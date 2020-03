Coronavirus, inizia la settimana decisiva. Eseguiti oltre 17mila tamponi nel Lazio, si sperimenta test rapido

Emanuele, 35 anni, è la vittima più giovane del coronavirus nel Lazio. Padre di un bambino di 6 anni, chi lo conosceva racconta che fosse sano, integro e non fumatore.

Insomma, senza patologie pregresse. Eppure il Covid-19 se lo è portato via, è morto al Policlinico di Tor Vergata ed ora la Asl Roma 2 lavorerà per ricostruire i suoi contatti. La notizia è arrivata nella giornata di domenica, nel giorno in cui la Regione ha annunciato come siano stati superati i 1383 casi positivi.

Nella giornata del 22 marzo, secondo i dati Asl, a Roma ci sono stati 50 casi in più rispetto al giorno precedente. Un avvisaglia di quello che accadrà nelle prossime ore come sostiene l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato "questa sarà una settimana decisiva".

"Molte strutture ospedaliere cambieranno pelle e in questa settimana verranno riconvertiti e dedicati 600 posti letto complessivi per l’emergenza COVID-19. Il Sistema sanitario regionale sta tenendo ed è pienamente operativo", ha aggiunto.

In merito al decesso del ragazzo di 35 anni al Policlinico di Tor Vergata, la Regione Lazio fa sapere che dalle prime notizie acquisite dall'indagine epidemiologica svolta dal servizio di prevenzione della Asl Roma 2 emerge che "il ragazzo, che lavorava in un call center, era stato a Barcellona dal 6 all'8 marzo e il 9 marzo è stato il suo ultimo giorno di lavoro e poi si era posto in auto isolamento, ha mostrato i primi sintomi di febbre il giorno 11 e il 16 è stato trasferito, su indicazione del suo medico, in ambulanza e ricoverato al Policlinico di Tor Vergata dove entrava in terapia intensiva".



Nella giornata di oggi "verrà svolto un sopralluogo da parte dei servizi di prevenzione della Asl Roma 2 presso il call center e ci sarà una prima relazione sull'indagine epidemiologica", spiegano dalla Regione.

Si sperimenta un test rapido con il Gemelli

D'Amato ha poi parlato di un'importante novità: "Con il Policlinico Gemelli stiamo lavorando ad una importante sperimentazione di un test rapido ed avremo i risultati in settimana. In caso di esito positivo verrà somministrato innanzitutto agli operatori del Servizio sanitario regionale".

Nel frattempo, nel Lazio, nella solo giornata di ieri sono stati eseguiti circa 4 mila tamponi per un totale complessivo di 17845, di cui il 20% a operatori sanitari.

Lo Spallanzani formerà i medici di famiglia

I dati di questo week end indicano ancora un lieve incremento di casi, dovuto ai cluster di Fondi e Grottaferrata che appesantiscono il dato complessivo dei positivi ma Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo lanciato un rapporto di stretta collaborazione con la medicina territoriale. Lo Spallanzani formerà i medici di famiglia di Roma e provincia agli strumenti più idonei nell'affrontare il covid-19. Quella contro il coronavirus è una sfida che si vince insieme e soprattutto con la sinergia tra ospedale e territorio. Si vince solo se la risposta è dell'intero sistema".

Problema alla rete fognaria del Covid Hospital Eastman

Nella giornata di domenica all'Eastman, divenuto il Covid Hospital 5, c'è stato un problema alla rete fognaria che ha determinato il trasferimento dei pazienti del secondo piano alla clinica chirurgica che verrà destinata interamente al Covid-19. Il 3 piano è perfettamente funzionante ed entro giovedì il problema verrà risolto, ha assicurato la Regione.

Domenica è stata la giornata in cui è stata resa nota la notizia che 12 dipendenti del Dipartimento della Protezione Civile sono risultati positivi al coronavirus.

"Immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del primo caso positivo - si legge in una nota -, il Dipartimento ha predisposto controlli sul personale considerato tra i contatti stretti del dipendente positivo. Da questo screening risultano, purtroppo, altri undici positivi. Il Capo del Dipartimento è negativo al tampone".

"Sono state avviate tutte le procedure di tutela previste e sono state effettuate le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro - spiega il comunicato -. Per tutelare tutti coloro che lavorano nelle due sedi del Dipartimento a Roma sono state intraprese ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle indispensabili attività lavorative in modalità smart working e per limitare il più possibile la presenza del personale nelle sedi di Via Vitorchiano e Via Ulpiano".

Coronavirus, la situazione a Civitavecchia

Anche a Civitavecchia, invece, sindaco e personale sanitario sono con la guardia alta. Ad oggi si registrano complessivamente 84 casi positivi, di cui 37 sono degenti della RSA Madonna del Rosario, 17 sono pazienti dell'ospedale San Paolo, 4 sono operatori sanitari di Civitavecchia, sempre dell'ospedale, e 26 sono casi in isolamento domiciliare (tra cui risultano anche alcuni operatori della Rsa).

Lo comunicano la Asl Roma 4 e il Comune di Civitavecchia. "Si conferma l'esistenza di due cluster principali, circoscritti e collegati tra loro, in cui è contenuto il maggior numero di casi, alla Rsa Madonna del Rosario e nel reparto di Medicina del San Paolo. La Rsa verrà trasformata in un reparto Covid, dove sia gli attuali degenti positivi che altri futuri pazienti che avranno necessità di ricovero, potranno essere curati nel modo più appropriato. La direzione della Madonna del Rosario è impegnata con tutte le sue risorse, in sinergia con la Asl, nel contenimento e nella gestione dell’emergenza".

Coronavirus, poliziotto di Pomezia respira autonomamente

La Regione Lazio comunica che il poliziotto di Torvajanica, ricoverato presso l'Istituto Nazionale Malettie Infettive Lazzaro Spallanzani, respira autonomamente.



Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà: "Una bella notizia, siamo vicini alla famiglia e ringraziamo i medici dell’Istituto Spallanzani per il loro prezioso lavoro".

Carabinieri positivi al Covid-19 a Nettuno

È risultato positivo al Coronavirus un Carabiniere in servizio presso la Stazione di Nettuno. Altri quattro suoi colleghi sono stati sottoposti al tampone per il Covid -19 questa mattina.

