Coronavirus, a Roma focolai ancora attivi: nel Lazio calano pazienti nelle terapie intensive

Sono 945 gli attuali casi positivi di coronavirus nel Lazio, di cui 721 sono in isolamento domiciliare, 201 sono ricoverati non in terapia intensiva, 23 sono ricoverati in terapia intensiva. 830 sono i pazienti deceduti e 6259 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8025 casi da inizio pandemia.

Numeri in crescita contenuta ma con 8 nuovi casi a Roma e provincia. La Capitale deve fare i conti ancora con i casi spinosi del San Raffaele Pisana e dell'Istituto Religioso, il Teresianum, dove domenica sono stati trovati 4 positivi e lunedì altri due: si tratta di un giardiniere (Asl Roma 1) e una suora (Asl Roma 3).

Positivo un paziente in arrivo dal Bangladesh

E' stato ricoverato al Policlinico Umberto I invece un paziente proveniente da Dacca (Bangladesh) che riferisce di essere stato sintomatico già alla partenza. La Regione ha fatto sapere che è stata avviata la notifica al Ministero della Salute per le operazioni di verifica del caso.

La situazione nelle Asl di Roma e negli ospedali

Nella Asl Roma 4 i due casi positivi sono stati individuati in sede di pre-ospedalizzazione e nella Asl Roma 6 un positivo è stato individuato in sede di Pronto soccorso e trasferito poi al Policlinico Umberto I. A Latina la Asl considera chiusi i cluster di Priverno e della RSA San Michele, mentre all'ospedale San Giovanni dopo 620 tamponi effettuati è stato registrato il primo positivo al tampone al drive-in.

Calano le terapie intensive

Le buone notizie, comunque, ci sono. Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio: "Oggi sono 23 le terapie intensive occupate per il COVID-19 nella rete sanitaria regionale: -16 rispetto alla giornata di ieri. Una riduzione importante che rappresenta più del 70% dell'intero decremento nazionale. Si riducono anche di 46 unità i ricoverati con sintomi, così come si riducono anche complessivamente il totale degli attuali positivi che passa da 991 a 945 unità".

Aggiornato alle 7:30 del 23 giugno