Coronavirus, a Roma da martedì attivo l'ospedale Covid 4. Ieri in città otto morti

"Registriamo un dato in lieve diminuzione rispetto alle ultime 24 ore con 182 casi di positività e un'incidenza ancora significativa del cluster delle suore di Grottaferrata, mentre i decessi sono stati 7 e tra questi una donna di Fondi". La sintesi è di Alessio D'Amato assessore alla Sanità della Regione Lazio. Tre casi in meno rispetto a venerdì, ma una luce piccola, piccolissima, da sottolineare. Come da sottolineare purtroppo sono i decessi che sempre ieri hanno funestato la giornata. TUTTI I DATI DI SABATO

Dodici morti

Otto in tutto i decessi negli ospedali romani legati al Coronavirus. Al Gemelli hanno perso la vita due uomini di 77 e 84 anni, entrambi con patologie pregresse. Al San Giovanni invece è morta una donna di 79 anni. Due i morti al Policlinico Umberto I, un uomo di 55 anni e uno di 59 proveniente dall'ospedale Pertini dove era giunto in gravi condizioni. Tre i decessi a Tor Vergata: due uomini di 86 e 84 anni e una suora di 73 trasferita dalla Asl Roma 2.

Un decesso anche a Fondi, zona rossa in provincia di Latina dove ha perso la vita una donna di 65 anni. Tre i morti a Civitavecchia invece

I cluster da attenzionare

Sono due, come sottolineato da D'Amato, le situazioni più preoccupanti. La prima è quella di Fondi in provincia di Latina, dove è stata dichiarata la zona rossa, con il paese sotto sorveglianza delle forze dell'ordine. Qui si sono registrati due decessi ed un numero di casi che preoccupa, soprattutto in virtù di una festa di carnevale in un centro anziani che ha fatto da moltiplicatore di casi, per un picco che ancora non sarebbe stato raggiunto. Non è invece zona rossa Grottaferrata, dove il cluster è circoscritto all'Istituto di suore su via Anagnina: 60 religiose e un addetto alla sorveglianza positivi, l'Istituto isolato e una preoccupazione soprattutto legata al fatto che le religiose potrebbero essere entrate in contatto con le sorelle che operano nell'ospedale Vannini di Torpignattara. Isolata anche la casa di cura nel quartiere di Vallerano, nel IX municipio, dove sono risultati positivi 2 operatori. Preoccupazione per i 66 pazienti.

La situazione a Roma

A Roma situazione per ora sotto controllo. Le 6 Asl di Roma e provincia hanno comunicato 132 nuovi casi: di questi 73 in provincia e 59 nella città di Roma. Nella Capitale, in particolare, giornata di picco (massimo aumento di contagio) per le Asl Rm1 ed Rm2, ovvero centro nord (+17 casi) e Roma sud est (+34 casi). Sette le persone che hanno perso la vita oggi su tutto il territorio regionale.

Gli ospedali

Completato intanto lo svuotamento della torre 8 per rendere operativo il Covid Hospital 4 Tor Vergata. I primi 40 posti saranno operativi dal 24 Marzo. Il 26 marzo invece saranno disponibili i 40 posti letto del padiglione Covid dell'ospedale San Camillo. Le due strutture si vanno ad aggiungere allo Spallanzani e ai due nuovi centri Covid, Columbus e Casal Palocco. Da questa sera intanto all'Umberto I saranno operativi ulteriori 16 posti di malattie infettive. Sempre oggi, al Sant'Andrea e San Giovanni, attivati nuovi posti di terapia intensiva, rispettivamente 10 e 4.

Le mascherine fermate in Polonia

E' atteso per lunedì intanto lo sblocco delle mascherine bloccate dalla dogana polacca. Ventitremila le mascherine modello FFP2 acquistate dalla Regione Lazio per fronteggiare l'emergenza Coronavirus fermate e requisite dalle autorità polacche alla dogana polacca. Secondo quanto si apprende le mascherine provenivano dalla Russia ed erano in transito in Polonia.

Così l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. "E’ un fatto di una gravità inaudita e abbiamo subito messo al corrente la Protezione Civile nazionale, che ringrazio, con l'intervento successivo delle nostre autorità diplomatiche".

