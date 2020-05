Coronavirus, nel Lazio 7558 casi da inizio epidemia. Test sierologico gratuito a chi dona il sangue

Test sierologici gratuiti per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV 2 per chi dona abitualmente il sangue. A dirlo è l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato che, al termine del consueto bollettino giornaliero nella Regione sui casi di coronavirus, ha annunciato come la circolare per gli esami medici sia stata pubblicata.

Nel frattempo, ad oggi, sono stati effettuati 25.371 test sierologici con prelievo venoso tra gli operatori sanitari e le forze dell'ordine, e sono risultati con presenza di anticorpi IgG in 590 pari al 2,3% e di questi sono risultati positivi al tampone in 28.

Per quanto riguarda i dati attuali, sono 21 i nuovi casi positivi al coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore (qui la tabella), e 15 in totale a Roma città. Di questi, 13 sono nella Asl Rm1 di cui sei riferibili al cluster di una comunità di religiosi.

In provincia, invece, gli unici casi positivi sono quelli nel territorio della Asl Roma 6. Nelle altre città del Lazio, un solo nuovo contagio, quello nel comune di Viterbo.

Sono quindi 3637 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio, di cui 2459 sono in isolamento domiciliare, 1110 ricoverati non in terapia intensiva e 68 ricoverati in terapia intensiva. 662 sono i pazienti deceduti e 3259 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7558 casi da inizio epidemia.

Asl Roma 1: 13 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster di una comunità di religiosi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 2: 1 nuovo caso positivo. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo. 57 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto una donna di 73 anni. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 6: 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 90 anni. 48 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Latina: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 34 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

1500 pasti donati ASL Roma 1 al Primo Municipio saranno destinati a cittadini in difficoltà anche a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ogni giorno un furgoncino sequestrato alla criminalità consegnerà i pasti in case e luoghi individuati dai servizi sociali del Municipio, in collaborazione con il progetto "Viva gli Anziani" della Comunità di Sant’Egidio e nell’ambito del sistema di solidarietà messo in piedi in questi mesi a supporto delle fasce più fragili della popolazione.

Saranno circa 13 mila gli operatori che vedranno nella busta paga del mese di giugno il 'bonus' economico nella misura che è stata concordata con le organizzazioni sindacali. Nello specifico saranno 9.893 infermieri e 3.095 medici per un totale di 12.988 operatori sanitari.

Le somme messe a disposizione dall’amministrazione regionale sono pari a circa 12 milioni di euro che era il tetto concordato. L’individuazione dei beneficiari è stata fatta dal datore di lavoro che sono le diverse aziende sanitarie.

