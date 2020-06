Coronavirus, nel Lazio superati gli 8mila casi da inizio pandemia: a Roma preoccupa nuovo focolaio

Sono 8017 i casi di coronavirus nel Lazio da inizio pandemia. Di questi, sono 991 gli attuali casi positivi di cui 705 sono in isolamento domiciliare, 247 ricoverati non in terapia intensiva e 39 sono ricoverati in terapia intensiva. In questi mesi, invece, sono 827 i pazienti deceduti e mentre salgono a 6199 le persone guarite.

Sono questi i dati aggiornati dopo i bollettini delle Asl di Roma e del Lazio sui numeri del Covid-19. La Capitale, inoltre, deve fare i conti ancora con un caso spinoso dopo quelli del focolaio alla Garbatella e l'altro del San Raffaele Pisana. Questa volta a tenere banco è un Istituto Religioso, il Teresianum, dove sono stati trovati 4 positivi.

I dati di domenica 21 giugno

Asl Roma 1 – 3 nuovi casi positivi di cui 2 asintomatici individuati con test sierologico. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 4 nuovi casi positivi riferiti all'istituto religioso Teresianum, posto in sorveglianza sanitaria. I casi positivi sono tutti in trasferimento;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani il laboratorio entra nella rete coronet;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 29 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Roma, chiusi tre locali della movida per assembramento

Tre locali sono stati chiusi a Roma per la presenza massiccia di persone all'esterno che aspettavano di entrare, creando forti assembramenti ed impedendo di fatto l'osservanza delle regole atte a limitare il contagio da Coronavirus. Per evitare assembramenti generati dalla movida un presidio fisso di agenti è stato necessario sulla scalea del Tamburino a Trastevere per garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Anche a Piazza Bologna decine di agenti hanno dovuto presidiare costantemente l'area per garantire il rispetto del distanziamento sociale, oltreché per contrastare la vendita , la somministrazione e il consumo irregolare di alcol.

Raggi: “Uscire la sera ma rispettando le regole”

"Gli italiani e i romani hanno dimostrato un grande senso di responsabilità in questi mesi. Ma adesso non è il momento di abbassare la guardia. È un appello che rivolgo in particolare ai giovani: il coronavirus non è stato ancora sconfitto". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.