Coronavirus, nel Lazio 7533 casi da inizio epidemia: eseguiti 218 mila tamponi

Sono 28 i casi positivi al coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore e 7 i decessi. La curva, anche leggendo i dati registrati a Roma città, sembra essersi assestata.

Nel frattempo la Regione Lazio, che rende noto come siano stati eseguiti circa 218mila tamponi, sottolinea che proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'Ordine: l'obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare.

A questa mattina sono stati fatti 19.414 test sierologici, la presenza di IgG è stata riscontrata in 422, pari al 2,17% in linea con quanto ci attendevamo. Di questi 422 sono risultati positivi al tampone drive-in in 9 ed erano soggetti asintomatici quindi stiamo parlando dei casi più complicati da individuare.

7533 casi di Coronavirus nel Lazio da inizio epidemia

Sono quindi 3786 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio, di cui 2593 sono in isolamento domiciliare, 1119 ricoverati non in terapia intensiva e 74 ricoverati in terapia intensiva. 647 sono i pazienti deceduti e 3100 le persone guarite. In totale, da inizio epidemia, sono stati esaminati 7533 casi.

Dei casi finora confermati nel Lazio da inizio epidemia, circa il 30% sono asintomatici. Complessivamente il 16% dei positivi al coronavirus è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare. L'età media dei casi positivi è 57 anni, con il 47% di uomini e il 53% di donne.

Coronavirus: gli ultimi dati Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. 29 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Roma 2: 8 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 970 test di sierologia eseguiti sui: 10 positivo a test sierologico e 1 positivo al tampone

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo. 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lunedì partono i test sierologici sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 63 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Venerdì partono i test sierologici sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Roma 5: 4 nuovi casi positivi. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Roma 6: 3 nuovo caso positivo. 57 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 550 test di sierologia eseguiti sui: 7 positivo a test sierologico

Asl Latina: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 23 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sabato partono i test di sierologia sui medici di medicina generale



Asl Frosinone: non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Rieti: non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 668 test di sierologia eseguiti: 8 positivi a test sierologico

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo individuato tramite metodo integrato tra test sierologico e tampone drive in. 70 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Da lunedì riprendono attività ambulatori

"Dal 25 maggio riprenderanno le attività ambulatoriali e degli screening oncologici che in questa fase avevano subito uno stop per motivi di sicurezza, a causa della circolazione importante dell'epidemia".

Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa allo Spallanzani. "La ripartenza avverrà in totale sicurezza - ha aggiunto - con la separazione dei percorsi, sanificazioni dei locali e rimodulazione degli orari".

Le regole della Regione Lazio per le riapertura della Fase 2 bis

Alberghi, bed & breakfast, affittacamere: ospiti sempre con mascherina

Ristoranti, pub e bar: potrà essere rilevata ai clienti la temperatura

Spiagge: distanze, steward, sport e servizio bar all'ombrellone

Parrucchieri, centri estetici e tatuatori: camici o cambio divisa ad ogni turno

Mercati e fiere, le regole nell'ordinanza della Regione

Centri commerciali e outlet: le regole per clienti e commercianti

Piscine: vietato sputare e urinare in acqua

Palestre e fase 2, le regole nell'ordinanza della Regione

Musei, archivi e biblioteche: ecco le regole

Negozi di abbigliamento e scarpe: consigliato utilizzo di un personal shopper

Le altre notizie

Zelinda, la nonna di 104 anni che ha sconfitto il Covid-19

Fase 2 bis, il grido d'allarme del commercio romano: "Iter più semplici o più di 5mila negozi chiuderanno"

Saldi senza limiti nei negozi del Lazio: "A lavoro per moratoria sulle vendite promozionali"

Sarà un'estate senza Rock in Roma: il Coronavirus annulla tutti gli eventi live

Coronavirus, durante il lockdown romani virtuosi: cresciuta del 25% la raccolta del vetro

Fase 2 bis: le linee guida del Governo

Riaprono Musei Capitolini e Palazzo delle Esposizioni

Fondi per il settore turistico

Coronavirus e condizionatori, le regole per un uso corretto e senza rischi per la salute

Articolo aggiornato alle ore 07:37 del 21 maggio 2020