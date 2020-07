Coronavirus, nel Lazio 11 casi su 14 sono di importazione: ecco perché serve usare la mascherina

Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 14 casi e di questi 11 sono casi di importazione: quattro casi sono di nazionalita' bengalese, un caso dal Venezuela, tre dall' India, uno dal Montenegro, uno dalla Tanzania e uno dalla Romania. Un dato, questo, che dimostra come la possibilità di contagio possa essere differente e che quindi non è saggio abbassare la guardia.

"Indossare le mascherine è importante"

"Indossare le mascherine è un elemento importante se non vogliamo correre il rischio di fare come la Catalogna. I paesi attorno all'Italia hanno tutti casi in aumento e a Roma abbiamo l'aeroporto più importante a livello nazionale", ha sottolineato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato anche ieri proprio mente la Regione studia una ordinanza che determinerebbe multa a chi non indossa mascherina in compagnia.

Controlli a Ostia: rispettate le misure anti Covid

Domenica sera, alcune pattuglie della polizia di Stato del commissariato di Ostia hanno eseguito controlli mirati ad Ostia. Le forze dell’ordine hanno sottoposto ai controlli i dipendenti dei locali, tutti risultati in regola con i dispositivi di protezione individuale previsti. A norma sono risultati anche i registri per la raccolta dei dati anagrafici degli avventori e il corretto distanziamento dei tavoli. Regolare anche la diffusione della musica. Durante il servizio, gli agenti hanno verificato che i clienti accedessero nei locali previo controllo della temperatura corporea e sanificazione delle mani.

Gallera: "Mascherine obbligatorie in Lazio? In Lombardia ha funzionato"

"Se oggi siamo in una situazione migliore di altre regioni è anche perché qui abbiamo posto regole rigide che i cittadini hanno seguito con grande scrupolo", ha dichiarato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando l'ipotesi di rendere obbligatorio l'uso della mascherina nel Lazio attraverso un'ordinanza regionale. "Qui da noi ha funzionato. Noi abbiamo previsto la possibilità per chi cammina in strada, in un periodo di caldo, di non usarla" ma, ha concluso, "mantenere questa salvaguardia, anche psicologica, sta servendo. I cittadini lombardi sono stati ligi nel rispetto delle regole e devono continuate a farlo”.