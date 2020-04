Coronavirus, trend nuovi contagi all'1%. Zingaretti: "Dati incoraggianti, teniamo guardia alta"

"I dati del Lazio degli ultimi giorni sono incoraggianti. Teniamo alta la guardia, perché questi numeri dimostrano che le misure funzionano e che è possibile iniziare a costruire il nostro futuro". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha commentato i dati del 20 aprile relativi alla diffusione del coronavirus nel Lazio dove sono stati registrati 60 casi, il numero più basso da oltre un mese.

"Il coronavirus è un nemico molto pericoloso, ma si può fermare. Ora servono nuove regole chiare e semplici sul distanziamento sociale nei luoghi che frequentiamo abitualmente, ma anche per la produzione, il commercio e l’artigianato affinché sia possibile riprendere tutti a vivere".

Coronavirus, 23 nuovi casi a Roma

Sono 23 i nuovi casi di coronavirus nella Capitale che ricalca quello della giornata del 19 aprile (qui i dati). Nella sola città di Roma si contano: 15 nuovi casi Covid-19 nella Asl Roma 1, 6 nella Rm2 e due nella Rm3.

In provincia anche il numero di nuove unità è minimo, appena 19 di cui 11 solo nella Asl Roma 6 dove ha sede anche il caso della Rsa di Rocca di Papa dove il sindaco ha chiesto il commissariamento. Bene anche le altre città del Lazio con Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina che, insieme, contano 19 nuovi casi.

Coronavirus: 5815 casi da inizio epidemia

Sono 4365 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio, di cui 2792 sono in isolamento domiciliare, 1388 ricoverati non in terapia intensiva e 185 sono ricoverati in terapia intensiva. 349 sono i pazienti deceduti e 1101 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5815 casi.

Coronavirus: gli ultimi dati Asl a Roma e nel Lazio

Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi. 29 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. I 2 pazienti cinesi, che corrispondono ai primi casi di covid 19 in Italia, sono stati dimessi

Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 89 anni con precedenti patologie. 4 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 3: 2 nuovi casi positivi. 26 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Si stanno eseguendo i controlli al CEM

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 3021 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio anche con il supporto del camper dei medici di medicina generale

Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. 19 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 6: 11 nuovi casi positivi. 3 decessi: 3 donne di 92, 83 e 85 anni. 85 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio

Asl Frosinone: 8 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 47 anni. 51 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio

Asl Latina: 5 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 84 anni con patologie precedenti. 193 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 92 anni. 1733 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio

Asl Rieti: 4 nuovi casi positivi. 16 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio

Coronavirus: il 24% dei casi è ricoverato in una struttura sanitaria

Dei casi finora confermati il 24% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 19%. L'età media dei casi positivi è 58 anni. Il 52% dei casi accertati è di sesso femminile e il 48% è di sesso maschile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 35,2% è residente a Roma città, il 33,2% nella Provincia di Roma, il 9,6% a Frosinone, il 5% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,4% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione.

Dimessa coppia cinese: erano i primi casi di Covid in Italia

Per la serie "buone notizie", l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nella giornata di lunedì ne ha data un'altra: "Ho appreso dalla Asl Roma 1 che la coppia di cinesi, che furono i primi casi di COVID-19 nel nostro paese, già curati presso l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani, è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri. Hanno dunque concluso il periodo di riabilitazione e sono in ottime condizioni. Hanno inoltre preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e avuti in cura".

Riaperte le librerie a Roma e nel Lazio

Bilancio positivo per la riapertura delle librerie nel Lazio. Nella maggioranza di queste l'attività è ricominciata e, di quelle che non sono ancora ripartite, molte si accingono a farlo nei prossimi giorni. Orari e modalità di apertura non sono stati ancora quelli standard e sono stati adattati alla situazione ma, nonostante questo e malgrado la giornata di pioggia, la risposta del pubblico è stata buona e le vendite non sono mancate.

Zingaretti: "Riaprire e riaprire in sicurezza"

"Riaprire e riaprire in sicurezza". Queste la parole d'ordine ribadite dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che, insieme al Vice presidente della Giunta Daniele Leodori, ha incontrato in una video-call le Associazioni di rappresentanza del mondo produttivo, i Sindacati e i Prefetti della Regione per definire le linee guida della Regione Lazio necessarie per prepararsi alla futura Fase 2.

"Il documento che stiamo redigendo insieme – ha spiegato Zingaretti– avrà l'obiettivo di fornire indicazioni che serviranno ad accompagnare il ritorno alle normali attività di lavoro, quando le condizioni di emergenza saranno ufficialmente considerate passate da parte degli organismi competenti. Un vademecum – ha aggiunto – chiaro e pratico che sarà utile ai cittadini e ai lavoratori di tutti gli ambiti per garantire sicurezza nella ripresa".

