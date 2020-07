Coronavirus, a Roma 50% dei casi è di importazione. D'Amato: "Usiamo la mascherina o si dovrà richiudere"

Tra piazze della movida chiuse, appelli all'uso della mascherina e casi di importazione, a Roma e nel Lazio la questione relativa al coronavirus, seppur sotto controllo, tiene ancora banco.

L'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato, d'altronde, nell'ultima task force con le Asl e gli ospedali della regione è stato chiaro: "Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna". Domenica dei 17 casi nel Lazio, 10 erano di importazione. Nello specifico a Roma su 13, 6 erano con link stranieri.

La situazione a Roma

Nella Asl Roma 1 si registrano tre nuovi casi e di questi due sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all'esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un caso di una persona in fase di pre-ospedalizzazione al Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 2 dei quattro nuovi casi nelle ultime 24 ore due sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all'esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un caso riguarda una persona di nazionalità Indiana già posta in isolamento e un caso di una persona di rientro dal Pakistan ora ricoverato allo Spallanzani. Attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 3 sono sei i nuovi casi nelle ultime 24 ore e di questi due sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all'esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un caso riguarda una donna con link familiare ad un caso di rientro dall'Iraq. Un caso riguarda una persona segnalata dal medico di medicina generale e una persona con link con un cluster familiare già noto. In questo territorio, negli ultimi tre giorni, sono stati chiusi uno stabilimento a Ostia e un fast food a Dragona.

La situazione nel Lazio

Infine, per quanto riguarda le province, si registrano quattro nuovi casi e di questi tre nella Asl di Frosinone si tratta di un uomo in accesso al pronto soccorso di Sora, e due donne in accesso al pronto soccorso di Frosinone. Un caso nella Asl di Rieti riguarda un uomo del Pakistan in accesso al pronto soccorso. Si registra un decesso nelle ultime 24 ore.

Visita di D'Amato in Rsa di Albano

L’assessore regionale D'Amato ha dichiarato: "Questa mattina ho fatto visita alla Rsa pubblica di Albano e voglio ringraziare tutto il personale della Asl Roma 6 per il grande impegno e la professionalità mostrati in questo periodo di emergenza. Queste strutture dimostrano l'importanza dell'impegno pubblico nella tutela e nel sostegno, non solo sanitario, alle fasce fragili della popolazione. Ho trovato un ambiente confortevole e personale qualificato e fortemente motivato".

Raggi: "Chiuse piazze movida per assembramenti"

Venerdì e sabato sera alcune piazze della movida di Roma sono state chiuse per evitare assembramenti. "Nelle ultime due notti è stato necessario chiudere alcune delle principali piazze della movida - afferma la sindaca di Roma, Virginia Raggi- in particolare nelle zone di Trastevere, San Lorenzo e Rione Monti con l'obiettivo di arginare assembramenti e comportamenti scorretti che impedivano l'osservanza delle disposizioni previste per la limitazione del contagio".