Coronavirus, sono 5755 i casi da inizio epidemia. Ad oggi controllate 377 Rsa in tutto il Lazio

Sono 4321 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio, di cui 2766 sono in isolamento domiciliare, 1370 ricoverati non in terapia intensiva e 185 ricoverati in terapia intensiva. 341 sono invece i pazienti deceduti e 1093 le persone guarite. In totale, da inizio epidemia, sono stati esaminati 5755 casi.

Dati che, nelle ultime 24 ore, sono cresciuti di poco anche perché, nella giornata del 19 aprile (qui i dati) si è registrato il numero più basso di nuovi casi da inizio epidemia.

"Siano con un trend sotto il 2% - ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato -. Adesso bisogna stabilizzare la discesa". 87 quelli registrati nel Lazio domenica, contro i 144 di due giorni fa. Nella sola città di Roma si contano 22 nuovi casi: otto nella Asl Roma 1, dodici nella Rm2 e due nella Rm3.

Coronavirus, gli ultimi dati Asl a Roma e nel Lazio

Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 2350 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, un numero quattro volte superiore a chi ne entra. Aumenteranno i tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl, dopo Santa Maria della Pietà partirà Largo Rovani

Asl Roma 2: 12 nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il Selam Palace si avvia a conclusione della sorveglianza, si manterranno prescrizioni. Attivati i tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl a Centocelle e Garbatella, in valutazione anche a Capannelle

Asl Roma 3: 2 nuovi casi positivi. 2196 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio. Tamponi drive per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl a Casal Bernocchi

Asl Roma 4: 6 nuovo caso positivo. 3021 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio anche con il supporto del camper dei medici di medicina generale

Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. 2376 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 6: 33 nuovi casi positivi la maggior parte riferibili alla RSA di Rocca di Papa e alla RSA di Montecompatri dove sono stati avviati 13 trasferimenti. 49 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Alla RSA di Rocca di Papa ancora criticità: situazione fortemente attenzionata; richiesto dal Comune il commissariamento dell’intera struttura

Asl Frosinone: 6 nuovi casi positivi. 49 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Durante i controlli individuate 2 case di riposo abusive a Fiuggi. Tamponi drive per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl all’Ospedale Spaziani

Asl Latina: 7 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 6653 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Rieti: 3 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 69 anni. 31 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Viterbo: 3 nuovi casi positivi. 2842 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio

Coronavirus a Roma e nel Lazio: controlli nelle Rsa

Resta quindi alta l'attenzione nelle residenze per anziani dove aumentano i controlli da parte dei Nas, arrivati ora a 377 come ha sottolineato anche l'assessore alla sanità D'Amato. Per quanto riguarda il San Raffaele di Rocca di Papa, dove ci sono stati 138 casi e due morti, il sindaco della città ha chiesto alla Regione il commissariamento della struttura.

E, mentre Campagnano resta zona rossa proprio a causa di un cluster in una casa di riposo, oggi aprirà a Genzano la prima Rsa pubblica dedicata ai pazienti Covid. In modo che abbiano la giusta assistenza.

Coronavirus: il 24% dei casi è ricoverato in una struttura sanitaria

Regione Lazio: dei casi finora confermati il 24% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 19%.

L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il 52% dei casi accertati è di sesso femminile e il 48% è di sesso maschile. I casi positivi sono così distribuiti: il 35,2% è residente a Roma città, il 33,2% nella Provincia di Roma, il 9,6% a Frosinone, il 5% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,4% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione.

Coronavirus, 16 i pazienti ricoverati al Bambino Gesù

All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro sono 16 i ricoverati nel Centro Covid. Nelle ultime 24 ore è stato dimesso un bambino ed è stata ricoverata una nuova paziente, una bimba di 9 anni, trasportata da un'ambulanza dell'Ares 118. Posti in osservazione in reparto anche una donna incinta e i suoi due figli, tutti positivi.

I controlli anti Covid-19 a Roma nel week end

Anche in questo fine settimana le forze dell'ordine hanno effettuato controlli per il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus. Le sanzioni sono state elevate soprattutto a persone che si spostavano senza un valido motivo.

Domenica sono state presidiate le grandi strade di Roma. Per tutelare la salute di tutti i cittadini gli agenti della Polizia Locale hanno anche fermato alcuni autobus su via Cassia e a bordo sono state multate due donne provenienti da fuori Roma, sprovviste di una valida giustificazione che motivasse il loro spostamento verso la Capitale.

Articolo aggiornato alle 8:55 del 20 aprile