Coronavirus, sono 94 le persone ricoverate allo Spallanzani. Il bollettino

La strada è quella giusta, parola del governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti. L'ottimismo viene fuori dai dati dei contagi, in continuo miglioramento su tutto il territorio.

Il bollettino dello Spallanzani oggi 2 maggio 2020

I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 94, uno in meno di ieri. "Di questi", spiega l'ospedale, "17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 388".

Anche ieri, primo maggio, per la terza giornata consecutiva, il numero dei guariti è stato superiore a quello dei nuovi casi. Ieri addirittura del triplo. Cinquantasei i casi registrati. Roma città ne conta 33 sul totale. Sedici quelli in provincia dove spicca lo zero dell'asl Roma 4. Zero casi anche a Frosinone, mentre Latina conta 5 casi in più. Un caso in più nelle province di Rieti e Viterbo. Un quadro, quello fornito dalle Asl del territorio, che disegna una situazione sotto controllo, con un trend di contagi sotto l'1% con poche situazioni critiche.

Numeri talmente positivi da spingere Zingaretti, solitamente molto prudente sulle sue estarnazioni a commento del numero dei contagi, a dire la sua: "Trend dei contagi nel Lazio sotto l’1%. È la conferma che siamo sulla strada giusta. Un buon risultato, di tutta la nostra comunità che ci dà fiducia. Ora ci vuole un’immensa responsabilità da parte di ciascuno per garantire il distanziamento fisico e il rispetto delle regole che ci stiamo dando a tutela della sicurezza. Andiamo avanti in sicurezza”.

Il riferimento è inevitabilmente alla fase 2 che in queste ore vede il Lazio alle prese con la stesura dei regolamenti e delle ordinanze. Ieri quelle sui trasporti e sul take away con prescrizioni rigorose e rigide da rispettare. Numeri che, giorno dopo giorno, fanno pensare ad una possibile riapertura anticipata di alcune attività che il governo intende riaprire più in là. E' il caso di estetisti e parrucchieri che, secondo quanto riferito dal vicepresidente Leodori, potrebbero riaprire prima del 1 giugno.

