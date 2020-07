Coronavirus: 832 i positivi nel Lazio, effettuati oltre mezzo milione di test a forze dell'ordine e operatori sanitari

Aumenta il numero dei pazienti guariti da Coronavirus, sono infatti 6448 a fronte degli attuali positivi Covid19 nel Lazio che alla giornata dell'1 luglio sono 832. Di questi 630 sono in isolamento domiciliare, 190 sono ricoverati non in terapia intensiva, 12 sono ricoverati in terapia intensiva. 839 sono i pazienti deceduti. In totale sono stati esaminati 8119 casi.

Test di sieroprevalenza

Proseguono a ritmo serrato le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. Raggiunta quota 161.536 test effettuati con una percentuale di sieroprevalenza ormai stabile al 2.3% che ha consentito di individuare complessivamente 297 positivi al tampone asintomatici. Stiamo parlando di un positivo al tampone ogni 544 che hanno eseguito il test di sieroprevalenza.

Nel complesso alla giornata di ieri sono stati tre nuovi casi di Coronavirus a Roma città, quattro nei Comuni della provincia e due nel resto del Lazio (in particoloare a Latina) per un totale di 9 nuovi contagi da Covid19.

Fra questi due donne, di rientro nella Capitale da Londra e dal Bangladesh. E' quanto emerge dai dati diffusi dalle Asl del Lazio alla giornata di mercoledì 1 luglio.

Indice RT nel Lazio

"Per quanto riguarda la valutazione settimanale del Ministero ci attendiamo un valore RT in calo - le parole dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Si conferma l’ottimo contact tracing: per il 100% dei casi è stata effettuata una regolare indagine epidemiologica. Continua il trend in discesa delle terapie intensive occupate".

L'incide RT

L'indice Rt che tanto preoccupa, misura il tasso di contagiosità dopo l'applicazione delle misure decise per contenere la malattia, e nel Lazio ha così superato il livello di guardia che è 1. Il periodo preso in esame è quello della settimana appena passata, ossia fino al 19 giugno quando a Roma erano attivi ancora i focolai. A determinarlo il report settimanale di monitoraggio della fase 2 del ministero della Salute e ISS (Istituto Superiore di Sanità).