Coronavirus, a Roma cinque nuovi casi. Al Bambin Gesù in 48 ore quattro trapianti

E' un lento ritorno alla normalità sanitaria quello che si sta vivendo in questi giorni a Roma e nel Lazio. I nuovi casi di Coronavirus continuano ad essere pochissimi e l'obiettivo è quello di riprendere le cure ai pazienti. Cure che non si sono mai fermate, ma che, complici le resistrizioni del lockdown sono inevitabilmente dimunuite.

Ecco perché ieri l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha espresso tutta la propria soddisfazione per quanto avvenuto al Bambin Gesù: "Voglio esprimere un sincero ringraziamento agli operatori dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e alla nostra Rete Trapiantologica. Nelle ultime 48 ore sono stati effettuati 3 trapianti di fegato e uno doppio di polmoni su piccoli pazienti ricoverati al Bambino Gesù – sede del Gianicolo. Un’importante risultato, uno straordinario spirito di abnegazione e professionalità che non si ferma davanti all’emergenza COVID. Grazie a tutti ed auspico una completa guarigione dei piccoli pazienti".

Da domani intanto riaprono gli ambulatori. A tal proposito il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall'agenzia Dire spiega: "La riapertura degli ambulatori in questo momento è solo sulla carta. La Regione ha dato delle indicazioni ma ogni Asl di fatto sta andando per conto suo, creando forti disuguaglianze sul territorio per l'accesso dei cittadini: alcuni ambulatori hanno già cominciato a fare le visite, altri hanno aperto solo a determinate branche, alcuni stanno facendo ancora delle sperimentazioni - per esempio con la diagnostica per immagini - per vedere come va, e altri ancora riapriranno solo a luglio. Ma non c'è tempo: vanno recuperate un milione di prestazioni e bisogna aumentare l'offerta".

Intanto ci sono i numeri che continuano a confortare. Ieri in tutto il Lazio 10 i nuovi casi, compresi i tre rifierti a recupero di notifiche. Di questi cinque sono a Roma, nessuno in provincia e solo 2 in altre province.

"L’obiettivo prioritario", spiega D'Amato, "rimane quello di difendere Roma e il Lazio. Controllate speciali le stazioni e gli aeroporti. Potenziato il contact tracing e i casi sospetti saranno indirizzati ai drive-in. E’ auspicabile il tracciamento a livello nazionale".



Il bollettino dello Spallanzani del 2 giugno 2020

"In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 75 pazienti, di cui 27 positivi al COVID-19 e 48 sottoposti ad indagini. 5 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 462".

I dati delle Asl di ieri, 1 giugno 2020



Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 24 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 87 anni con precedenti patologie. 18 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 1 nuovi casi positivi. 28 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 65 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 51 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;