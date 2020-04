Coronavirus, trend nuovi contagi in frenata: due guariti ogni ora. Nel Lazio fatti oltre 35 mila tamponi

Sono 2758 i casi positivi nel Lazio al coronavirus. Di questi, 1450 sono in isolamento domiciliare, 1131 sono ricoverati non in terapia intensiva, 177 sono ricoverati in terapia intensiva, 169 sono deceduti e 337 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio sottolineando che, dall'inizio dell'epidemia, sono 3264 i casi di Covid-19.

Un dato che fa ben sperare tenendo anche conto dei nuovi positivi fatti registrare a Roma: 49, contro i 54 nuovi Covid-19 di martedì ed i 58 di lunedì (qui la mappa nei contagi in tutti i municipi della Capitale). "Da alcuni giorni nel Lazio registriamo un trend in frenata, ma non dobbiamo mollare la guardia", ha sottolineato l'assessore alla sanità nel Lazio, Alessio D'Amato.

Coronavirus: "Due guariti ogni ora"

Sono in continua crescita i guariti che salgono di 46 unità nelle ultime 24 ore. "Sono circa due ogni ora, arrivando a 337 totali", sottolinea D'Amato che poi aggiunge: "Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 9547 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 7. Ad oggi inoltre sono stati effettuati nel Lazio oltre 35 mila tamponi".

"Le misure messe in atto per contrastare il virus stanno dando i risultati sperati. Da alcuni giorni nel Lazio registriamo un trend in frenata. Dobbiamo ricordarci che quanto sta accadendo ora è il frutto delle scelte prese quattordici giorni fa" ha concluso.

Un indice importante è anche il fatto che in alcuni ospedali della Capitale non si registrino accessi in pronto soccorso di positivi. Nel frattempo un altro bimbo, il settimo, è stato ricoverato al Bambino Gesù a Palidoro.

Coronavirus: i dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 23 nuovi casi positivi. 948 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva covid19 al padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri

Asl Roma 2: 14 nuovi casi positivi. 1 paziente guarito. 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Pertini disponibili da domani ulteriori 33 posti letto. L’Ospedale Vannini è pronto e operativo. Continuano i controlli nelle case di riposo e nelle RSA del territorio

Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi. 2 pazienti guariti. 1114 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Grassi si attiveranno ulteriori 20 posti letto dedicati entro domani

Asl Roma 4: 10 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 83 anni con patologie pregresse. 1253 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 5: 33 nuovi casi positivi. 1 paziente guarito. Deceduto un uomo di 76 anni con patologie pregresse. 1330 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 6: 20 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 2 decessi: donna 66 anni, uomo 81 anni, entrambi con patologie pregresse. All’Ospedale dei Castelli oggi saranno attivati ulteriori 7 posti letto di terapia intensiva #covid19. 200 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo del territorio

Asl Frosinone: 18 nuovi casi positivi. 6 pazienti guariti. Deceduta donna di 74 anni con patologie pregresse. 174 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Spaziani di Frosinone attivati ulteriori 20 posti letto di degenza ordinaria #covid19. Il direttore sanitario della Asl è risultata positiva, negativo, invece, il direttore generale

Asl Latina: 15 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 3091 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 8 posti letto di terapia intensiva all’Ospedale Goretti di Latina

Asl Rieti: 11 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. Deceduta donna di 75 anni con patologie pregresse. 18 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli su tutte le RSA e le case di cura della provincia

Asl Viterbo: 13 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 78 anni con patologie pregresse. 1408 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivo il laboratorio per il test covid19 a Viterbo. Continuano le verifiche nelle case di riposo del territorio

Coronavirus, le altre notizie di oggi

Melania corre la Maratona di Roma in casa

Lo spaccio ai tempi del coronavirus

Il tricolore illumina il palazzo del WeGil nel cuore di Trastevere

A Roma il tampone si fa in auto

Civitavecchia, Bracciano e Capena: postazioni fisse per i tamponi

La donazione dei balneari all'ospedale Grassi di Ostia

Per il 71% delle imprese romane il ritorno alla normalità avverrà entro un anno

La mappa dei contagi a Roma

Magalli vigile onorario: "Non abbassiamo la guardia"

Medici di base in prima linea: il racconto

Alberghi pronti ad ospitare i contagiati: chi ha aderito

Zingaretti: "Misure funzionano. Pronti a nuova fase"

Sciacalli ai tempi del coronavirus

L'intervista al direttore sanitario della clinica di Grottaferrata

Hotel Marriot ospiterà pazienti in via di guarigione dal Covid-19

Giornata delle donazione del sangue

La Regione sospende per tre mesi il pagamento del Bollo dell'auto

"Faremo il test del sangue a tutti gli abitanti del Lazio"

Contagiato a 29 anni: Mattia racconta il coronavirus, l'intervista video

Via libera alle passeggiate con i bambini: la misura del Viminale

Il ds della Lazio: "Il campionato va finito"

Sabotaggio al San Camillo: la denuncia

Al San Camillo, nella notte tra il 31 marzo ed il 1 aprile, c'è stato un "sabotaggio delle apparecchiature del laboratorio per test covid19" che doveva partire mercoledì. "Un fatto gravissimo che ci indigna - sottolinea D'Amato - È stata presentata denuncia ai carabinieri, i colpevoli dovranno essere puniti".

Fallito attacco hacker Spallanzani

D'Amato ha parlato anche di un altro episodio di cronaca: "C'è stato anche un attacco hacker una settimana fa allo Spallanzani, ma senza successo. Abbiamo degli ottimi Servizi nazionali a tutela pubblica, che ci hanno ragguagliato su questo". Accertamenti sono in corso da parte della Procura di Roma che ha aperto un fascicolo anche sulle truffe per i fondi di solidarietà.

Coronavirus: così Roma e Fiumicino bloccano sbarchi delle navi da crociera

Il meccanismo finora utilizzato sulle navi da crociera non va bene. La Regione ne è convinta e con l'assessore D'Amato si sfoga: "Non si può pensare di scaricare il problema su Roma e Fiumicino. Se è necessaria l'assistenza sanitaria, noi gliela diamo come abbiamo sempre fatto ma non si possono allocare a Roma per giorni centinaia di persone che arrivano da vari Paesi del mondo che si vanno positivizzando. Devono avere il piano di volo pronto e dalla nave raggiungere l'aeroporto nel piu' breve tempo possibile".

A fargli eco proprio il sindaco Montino: "Non ci saranno più partenze delle navi da crociera senza aver prima riscontrato la negatività al tampone e l'assenza di sintomi da Covid-19 di equipaggi e passeggeri. La partenza dalle navi verso l'aeroporto di Fiumicino per l'imbarco potrà essere garantita esclusivamente in presenza del volo autorizzato al decollo e all'atterraggio nei Paesi di destinazione, così da evitare che all'ultimo momento ci sia un pernottamento nelle strutture alberghiere locali".

Coronavirus, all'Umberto I reclutato il primo paziente per ozonoterapia

"Al Policlinico Umberto I abbiamo già iniziato a sperimentare l'ozonoterapia per provare a migliorare la respirazione di chi è affetto da Covid-19. Il protocollo è stato approvato e stiamo reclutando oggi il primo caso". Lo fa sapere all’agenzia Dire il dottor Francesco Pugliese, direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione B al Policlinico Umberto I di Roma, interpellato sul tema.

"Dalla Cina sull’ozonoterapia, in alcuni casi, sono arrivati dati disordinati- ha proseguito Pugliese- ma sicuramente ci sono dei segnali positivi. Noi ora andiamo con i piedi di piombo, perché non abbiamo la pretesa di dire che abbiamo trovato una terapia efficace. Vogliamo verificarla ed eventualmente validarla".

Coronavirus, intervista al direttore sanitario della casa di cura di Grottaferrata

"Non c'è nessuna emergenza. Noi siamo operativi". A dirlo è il dottor Michele Di Paolo, direttore sanitario di INI Grottaferrata, che a RomaToday ha illustrato la situazione nella struttura sanitaria dei Castelli Romani dopo il post fatto su Facebook dal sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti in merito all'emergenza coronavirus in cui si leggevano di casi positivi all'interno della struttura.

"Il primo caso positivo è stato un paziente ricoverato nel reparto di oncologia, è asintomatico ma risultato positivo al test del Covid-19 dopo che gli ho fatto effettuare un tampone - spiega il dottor Di Paolo - Una scelta obbligata dopo che la moglie, positiva anche lei, si era sentita male. Per precauzione entrambi sono stati portati al Covid Hospital di competenza (lo Spallanzani ndr) e fortunatamente sono in buone condizioni" (qui l'intervista completa).

Test rapidi a tutti i residenti del Lazio: Aiop accoglie con soddisfazione la decisione

"L'Aiop Lazio accoglie con soddisfazione la decisione dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato di estendere i test sul Covid-19 a tutti i residenti del Lazio – afferma la presidente Jessica Faroni - Il test rapido a tappeto può essere arma essenziale e vincente nell'azione di contrasto al virus, come l'Associazione ha sempre sostenuto. E' la linea che l’Aiop ha portato avanti fin qui e che nelle strutture aderenti alla Associazione ha sperimentato e sta sperimentando con successo in queste settimane.



"Convinti come siamo stati fin dall’inizio dell’epidemia che questa fosse l'unica via per contenere i contagi e salvaguardare pazienti e dipendenti. Purtroppo la linea governativa è stata per troppo tempo di testare il personale solo se sintomatico. E si è perso tempo prezioso".

Arrivate un milione mascherine

Sono arrivati, da acquisti diretti, 1 milione di mascherine FFP2 e 200 mila camici e oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 93.300 mascherine chirurgiche, 32.200 maschere FFP2, 1.230 maschere FFP3, 88.800 camici impermeabili monouso, 19.200 calzari, 30.900 guanti e 540 occhiali. E' quanto si apprende dalla Regione Lazio.

La nuova app della Regione 'LazioDrCovid' in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 76 mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 2.100 medici di famiglia e 280 pediatri di libera scelta collegati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emergenza Covid19: l'Arma dei Carabinieri ha stipulato una polizza assicurativa

Nell'ambito delle molteplici iniziative adottate dall’Arma dei Carabinieri a tutela del proprio personale impegnato nell’emergenza covid-19, nella giornata odierna il Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri ha sottoscritto una polizza sanitaria con la Compagnia d'Assicurazione "UniSalute s.p.a. del gruppo Unipol" a favore di tutti i militari dell'Arma che contrarranno il virus Covid-19.

Aggiornato alle 11:50 del 2 aprile