Coronavirus, superati i 3mila guariti nel Lazio: il 30% dei positivi è asintomatico

I guariti superano quota tremila, con i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio che tornano a scendere (qui i dati del 18 maggio) continuando l'altalena di questi giorni.

Di certo c'è che, per adesso, l'epidemia si mantiene su livelli che confermano la situazione vista nelle ultime settimane, con un numero di guariti (117 quelli notificati ieri) esattamente triplo dei nuovi malati.

Arrivano però ancora casi positivi dalle Rsa: la maggioranza dei 15 nuovi contagi registrati ieri dalla Asl Roma 6 sono "riferibili al cluster della clinica Villa dei Pini di Anzio", riferisce il bollettino quotidiano della Regione.

Coronavirus: il 30% dei casi sono asintomatici

"Non bisogna abbassare la guardia e mantenere tutte le misure di sicurezza - sottolinea l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato - II modello Lazio che stiamo mettendo in campo, attraverso l'integrazione dei test sierologici e i tamponi, sta funzionando, dimostrandosi m grado di scoprire anche i casi più complessi, cioè gli asintomatici".

Dei 7845 casi finora confermati nel Lazio circa il 30% sono asintomatici. Complessivamente il 16% dei positivi al coronavirus è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare. L'età media dei casi positivi è 57 anni, con il 47% di uomini e il 53% di donne.

Coronavirus: i dati Asl di Roma e del Lazio del 18 maggio

Asl Roma 1: 10 nuovi casi positivi. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Roma 2: 4 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Roma 3: 5 nuovi casi positivi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi.

Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Roma 6: 15 nuovi casi positivi, la maggioranza riferibili al cluster della clinica Villa dei Pini di Anzio. Deceduta una donna di 79 anni. 29 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Latina: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Frosinone: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Asl Rieti: non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Studio Spallanzani su tempesta infiammatoria

Un nuovo studio dell'Inmi Spallanzani di Roma su 48 pazienti Covid-19 fa luce "sull'eccesso di risposta infiammatoria nei malati" e dimostra come tale infiammazione sia associata ad una forte espansione di cellule soppressorie e sia correlata alla riduzione della risposta citotossica".

La ricerca è stata pubblica su 'Clinical Infectious Diseases' e porta la firma di Chiara Agrati, biologa del Laboratorio di Immunologia cellulare, e di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, in collaborazione con un team di esperti.

"Oramai è ben noto come la presentazione clinica dell'infezione da Sars-Cov-2 è estremamente variabile, da malattia paucisintomatica a patologia respiratoria acuta severa con disfunzione multiorgano che può portare al decesso del paziente - sottolinea lo studio - Come già osservato per altre infezioni respiratorie (come ad esempio Sars e Mers), diverse evidenze sperimentali supportano l'ipotesi che la risposta immunitaria dell'ospite, caratterizzata da una eccessiva produzione di fattori infiammatori e da una marcata linfopenia, giochi un ruolo nella patogenesi, contribuendo in maniera determinante alla severità della malattia".

Articolo aggiornato alle ore 07:45 del 19 maggio 2020