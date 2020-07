Coronavirus: 866 i casi positivi nel Lazio, a Roma 18 nuovi contagi. Tutti i dati

Nel Lazio sono 866 i casi positivi al coronavirus. Di questi 174 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria, 9 in terapia intensiva, 683 in isolamento domiciliare. 850 sono le persone decedute, 6703 guariti. In totale da inizio pandemia sono stati esaminati 8419 casi di covid-19. Ecco l'ultimo prospetto di dati fornito dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio.

Guardando invece ai dati delle ultime 24 ore, i nuovi casi registrati nel Lazio sono 20. Il giorno prima, venerdì 17 luglio, erano 14. Di questi 13 sono di importazione, 11 originari del Bangladesh, un caso di rientro dall'Iraq e uno dall'India. Diciotto si trovano nell'area di Roma città, tra questi anche i sei conviventi con il caso positivo di Ostia, un uomo del Bangladesh impiegato come lavapiatti in uno stabilimento di Ostia. Ecco di seguito i dati territorio per territorio.

I dati di sabato 18 luglio

Asl Roma 1: tre nuovi casi tutti in isolamento domiciliare e non correlati tra loro. di questi un caso di una donna individuata al test sierologico;

Asl Roma 2: degli otto nuovi casi odierni cinque riguardano persone di nazionalità del Bangladesh testate al drive-in, un caso di un uomo segnalato dal medico di medicina generale e un caso di una donna individuata al test sierologico;

Asl Roma 3: dei sette nuovi casi nelle ultime 24h sei sono persone di nazionalità del Bangladesh conviventi con il caso positivo dello stabilimento di Ostia, un caso riguarda una donna di rientro dall’Iraq con scalo a Istanbul, attivate le procedure del contact tracing internazionale. A Dragona la asl Roma 3 a seguito di una indagine epidemiologica ha disposto la chiusura di un'attività di ristorazione. Attivo anche domani il drive-in di Casal Bernocchi;

Asl Roma 4: un caso nelle ultime 24h e riguarda una donna in accesso al pronto soccorso di Civitavecchia.

Nelle province si registrano un solo caso e un decesso nella asl di Latina il nuovo caso riguarda un uomo di nazionalità indiana segnalato dal medico di medicina generale, avviata l'indagine epidemiologica. Rieti si conferma covid free per l’undicesimo giorno consecutivo mentre Viterbo ha un solo caso in isolamento.

Il bollettino dello Spallanzani del 18 luglio

Sono 67 a oggi i pazienti ricoverati per coronavirus presso l'ospedale Spallanzani. Di questi 56 sono positivi al tampone, 11 ancora sottoposti a indagini. Tre i ricoverati in terapia intensiva. Quelli invece dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 527. È il bilancio dei casi di covid-19 contenuto nel bollettino emanato oggi dall'istituto di ricerca di via Portuense.

"Nel Lazio rischio contagio moderato"

"Abbiamo un rischio moderato, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione" ha sottolineato ieri l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato commentando i dati del 17 luglio, per lo più con link epidemiologici legati ai volo di rientro dal Bangladesh.

"Assistiamo ad un abbassamento dell'età media dei contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più giovani che rischiano di contagiare per il non rispetto delle regole minime" ha detto ancora l'assessore.

Un allarme che arriva pochi giorni dopo dall'appello lanciato dal professor Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani che, rivolgendosi ai più giovani, aveva chiesto di evitare assembramenti e di fare "attenzione a come si stanno formando i nuovi contagi" proteggendo i "genitori e i nonni con un atteggiamento di responsabilità".