Coronavirus, a Roma 6 nuovi contagi: positiva infermiera del San Raffaele. 988 i casi positivi nel Lazio

Sono nove i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, lo stesso numero di quelli riscontrati nella giornata del 18 giugno. In particolare sono 6 i casi totali nella città di Roma, di cui 4 sono riferibili alla Asl Roma 2 e due alla Asl Roma 3, di cui uno riconducile al focolaio del San Raffaele Pisana. Si tratta di una infermiera dipendente della struttura.

In un solo nuovo caso positivo, nella Asl Roma 6: si tratta di un ragazzo rientrato dal Messico. Nelle altre città della regione, invece, due casi: uno a Latina (come ieri) e uno a Viterbo, dove è stato individuato un infermiere positivo grazie ai test sierologici effettuati sul personale.

Sono così 988 gli attuali casi positivi nel Lazio. A questi si aggiungono 826 pazienti deceduti e 6181 guariti. In totale sono stati esaminati 7995 casi da inizio pandemia.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere

Asl Roma 1 – Non si registrano nuovi casi positivi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Domani chiude il Covid Center San Filippo Neri;

Asl Roma 2 – 4 nuovi casi positivi. 27 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 2 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo, un ragazzo rientrato dal Messico. Avviato contact tracing internazionale. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 88 anni;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - 1 nuovo caso positivo, individuato grazie alla campagna di test di sieroprevalenza sul personale sanitario. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

D'Amato: "Curva contagio è sotto controllo"

"L'andamento della curva del contagio è sotto controllo", ha assicurato l'assessore regionale alla Sanità della Regione Alessio D'Amato, durante una conferenza stampa sugli interventi di ammodenamento della sanità. "Nell'ultima settimana - ha ricordato - ha risentito dei focolai di Roma. Mi preme segnalare che dall'ultimo report Iss-ministero della Salute emerge il miglioramento dei tempi per i tamponi che arrivano a 48 ore dalla data inizio sintomi alla data della diagnosi, credo sia un livello eccellente, e la conclusione al 100% dell'indagine epidemiologica".

Rsa da rivoluzionare nel Lazio

"Quello delle Rsa è un tema che va affrontato. È necessario alla luce di quanto accaduto durante il Covid ripensare il rapporto con gli anziani e con la cura degli anziani. Serve quindi rivedere il sistema delle Rsa e delle case di cura", ha detto Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio.

Alessio D'Amato, assessore alla sanità: "In questa fase abbiamo aperto 2 Rsa pubbliche e sono pienamente attive, a breve ne apriremo una terza nell'ex ospedale di Zagarolo per rafforzare il sistema pubblico anche per quanto riguarda Rsa".

Il bollettino dello Spallanzani del 19 giugno

Il bollettino di oggi dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani: presso la struttura romana sono 107 i pazienti ricoverati. "Di questi, 47 sono casi confermati di Covid-19, dei quali 35 attualmente positivi al tampone, e 60 sottoposti a indagini. Sono 6 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a casa o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 479", conclude il bollettino.

La coppia di turisti cinesi guarita dona 40mila dollari allo Spallanzani

La coppia di turisti cinesi, primi due casi di coronavirus diagnosticati in Italia e guariti grazie alle cure ricevute allo Spallanzani di Roma, ha deciso di donare all'Istituto nazionale per le malattie infettive 40mila dollari per finanziare la ricerca sul Covid-19.

"Un gesto di grande generosità che premia il nostro lavoro e rinverdisce in me quel sentimento di grande tenerezza che ho provato quando li abbiamo salutati", il commento del direttore sanitario dell'ospedale, Francesco Vaia. "Una bellissima notizia che ci emoziona ancora", ha poi aggiunto.

Lazio doctor Covid

Lazio doctor Covid è stata individuata dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione tra le 5 soluzioni migliori per la teleassistenza medica. Le proposte esaminate sono state oltre 500 e la App - Lazio Doctor Covid è l’unica interamente pubblica costruita assieme ai medici di medicina generale e sviluppata da LazioCrea.

Articolo aggiornato alle 17:27 del 19 giugno