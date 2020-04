Coronavirus, 126 i positivi allo Spallanzani. Partono le Unità di intervento per gli isolati domiciliari 

I pazienti positivi al coronavirus ricoverati presso l'ospedale Spallanzani sono oggi 126. Di questi, 22 necessitano di supporto respiratorio. È quanto riporta il bollettino emanato in mattinata dai medici della struttura. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o con sintomi lievi. Mentre proseguono le dimissioni e i trasferimenti, a questa mattina 316.

"Considerato il trend ormai consolidato di decrescita dei ricoveri ospedalieri - spiegano dall'ospedale - nell'ambito di una valutazione regionale di revisione del ruolo degli ospedali covid, l'istituto Spallanzani sta procedendo a ricoverare pazienti provenienti da altri presidi, anche pazienti sospetti e da diagnosticare". A partire da domani, lunedì 20 aprile, inizierà l’attività delle Usca, Unità di intervento territoriali composte da professionisti, medici e infermieri, che svolgeranno un'attività di sorveglianza attiva sulle case di riposo, case alloggio per anziani, e pazienti a domicilio, anche con modalità "drive in", in sinergia con i medici di base e le Asl.

Il trend del contagio al 18 aprile

"Ancora dobbiamo avere molta prudenza". Sono parole dell'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato, in relazione ai dati sull'andamento del contagio del coronavirus diffusi nella giornata di ieri. I nuovi positivi a Roma calano da 55 a 42, salgono però in provincia da 67 a 82, per focolai nelle case di riposo del piccoli comuni. Vedi Campagnano, centro urbano alle porte della Capitale isolato con un apposito provvedimento regionale e trasformato in zona rossa, o ancora Montecompatri, Rocca di Papa, Marino. Tutti casi con presenti Rsa per anziani, cluster del contagio sotto controllo in queste ore con appositi cordoni sanitari e continui sopralluoghi delle Autorità sanitarie.

"Oggi registriamo un dato di 144 casi di positività e un trend stabile al 2,6%, l’obiettivo rimane raggiungere R0 come tasso di contagio" commentava ancora ieri a fine giornata D'Amato. "Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.869) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.785) più di 6 mila unità. Per quanto riguarda i guariti è un record saliti di 68 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.046, mentre i decessi sono stati 8 e i tamponi effettuati 90 mila e di questi 9 su 10 sono risultati negativi".

Giro di vite per le Rsa

Ancora le Rsa della provincia restano dunque nel mirino di indagini e controlli a tappeto, oltre che di nuove misure legate a gestione e organizzazione di spazi e servizi. Di queste ore una nuova ordinanza della regione Lazio che stabilisce quello che l'assessore Alessio D'Amato ha definito un vero e proprio "giro di vite". Si va dalla possibilità per gli operatori di lavorare in una sola e unica struttura, all'obbligo di controllare la temperatura a chi entra e a chi esce, e in caso di febbre alla misurazione della saturazione dell'ossigeno.

I dati totali del 18 aprile

Sono 4282 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Di questi 2720 sono in isolamento domiciliare, 1376 sono ricoverati in degenza ordinaria, 186 in terapia intensiva. E ancora 340 sono i pazienti deceduti e 1046 le persone guarite. Per un totale di 5668 casi esaminati da inizio pandemia.

Campagnano "zona rossa"

Tra i provvedimenti legati al quadro che interessa i cluster di anziani, l'isolamento del comune di Campagnano di Roma, alle porte della Capitale. A disporre la "zona rossa" la regione Lazio, previa consultazione di Prefetto, sindaco e comitato tecnico scientifico della Protezione civile nazionale. La disposizione, con decorrenza immediata e valida fino al 2 maggio, segue ai casi di contagio nella Rsa Santa Maria Del Prato, che ha registrato su un totale di 105 utenti, 51 covid positivi, e 28 su 61 tra gli operatori. Considerando anche la posizione della struttura, proprio nel centro abitato.

I numeri territorio per territorio

Asl Roma 1: 14 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 94 anni con patologie pregresse. 7 pazienti sono guariti. 2300 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, tre volte in più rispetto a chi ne entra

Asl Roma 2: 16 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 24 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il Selam Palace si avvia a conclusione della sorveglianza, si manterranno prescrizioni

Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 2051 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, tre volte in più rispetto a chi ne entra

Asl Roma 4: 40 nuovi casi positivi la maggior parte riferibili al cluster di Campagnano. 2854 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Firmata ordinanza di esecuzione di ulteriori misure restrittive per il Comune di Campagnano

Asl Roma 5: 9 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 87 anni. 2356 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 6: 33 nuovi casi positivi di cui 13 riferibili alla RSA San Raffaele di Montecompatri e i rimanenti riferibili ad altre strutture residenziali per anziani del territorio. 5 decessi: un uomo di 72 anni, un uomo di 84, una donna di 98 anni, una donna di 84 anni e un uomo di 57 anni. 52 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Frosinone: 9 nuovi casi positivi. 0 decessi. 29 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

Asl Latina: 7 nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 pazienti sono guariti. 6460 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Per il secondo giorno consecutivo si registrano più pazienti guariti che nuovi casi positivi

Asl Rieti: 0 nuovi casi positivi nelle ultime 96. 0 decessi. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

Asl Viterbo: 4 nuovi casi positivi. 1 paziente deceduto. 2750 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il doppio rispetto a chi ne entra.

Coronavirus Roma: le altre notizie di oggi

Revocato lo sciopero in Ama



"Come aggirare i controlli": il vademecum è virale. Autore denunciato

I vigili Emilio e Massimo hanno sconfitto il virus

La vittoria sul covid di una famiglia all'Alessandrino

Riaprono le librerie: ecco come

Nell'albergo dove i pazienti Covid viaggiano verso la guarigione: video

Video: la protesta dei parenti dei detenuti fuori Rebibbia

Direttore sanitario della casa di cura a Rocca di Papa è senza titolo di specializzazione

Rsa di Rocca di Papa risponde alle accuse

Serena, anestesista in corsia con il 10 di Totti sulla tuta

Vaccino influenzale obbligatorio

In Regione arriva la Task Force Velocità

Ospedale di Genzano sarà convertito in Rsa Covid: personale sarà formato dallo Spallanzani

Ostia: l'estate dopo il coronavirus

Tasso di mortalità: a Roma nessun effetto Covid-19

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Supermercati chiusi il 25 aprile e 1 maggio a Roma e nel Lazio