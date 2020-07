Coronavirus, a Roma quasi tutti i nuovi casi legati ai voli dal Bangladesh. D'Amato: "Nel Lazio il rischio è moderato" 

"Abbiamo un rischio moderato, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione" ha sottolineato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato commentando i dati delle ultime 24 ore relativi all'andamento del contagio sul territorio. Undici i nuovi casi di coronavirus a Roma, di cui 9 con link epidemiologici riferibili ai voli di ritorno dal Bangladesh.

Uno di questi ha lavorato come lavapiatti in uno stabilimento balneare di Ostia, che è stato chiuso. Guardando i dati delle Asl e degli ospedali regionali nel Lazio sono stati registrati 14 nuovi contagi. Si registrano anche casi di rientro dall'India, Montenegro, Albania e Romania.

Guardando invece al computo totale dei casi di coronavirus, gli attuali positivi nel Lazio sono 852, 175 in degenza ordinaria, 9 in terapia intensiva, 668 in isolamento domiciliare. 849 i morti da inizio pandemia e 6698 i guariti per un totale di casi esaminati che sale a 8399.

I dati Asl del 16 luglio



In particolare, nella Asl Roma 1 si registra un nuovo caso nelle ultime 24h ed è una persona di nazionalità del Bangladesh riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca.

Nella Asl Roma 2 dei sette nuovi casi nelle ultime 24h cinque sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca. Un caso riguarda un uomo italiano di rientro dall’Albania per il quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Un caso riguarda una persona con link familiare ad un caso di rientro dal Montenegro.

Nella Asl Roma 3 tre nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di persone di nazionalità del Bangladesh riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca.

Infine per quanto riguarda le province si registrano tre nuovi casi e di questi due nella Asl di Latina si tratta di una donna di 57 anni di nazionalità rumena e di rientro dal Paese di origine per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale e un caso di un uomo di nazionalità Indiana per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Il terzo caso riguarda la Asl di Frosinone si tratta di un uomo di 53 anni individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Rieti si conferma per il decimo giorno consecutivo COVID Free, mentre Viterbo rimane con un solo caso in isolamento in attesa del dell’esito negativo del test molecolare. Si registra un decesso e salgono i guariti che sono stati 11 nelle ultime 24h.

Valore Rt sopra l'1



L'Unità di Crisi, comunque, specifica: "Nella Regione Lazio il rischio è moderato e il valore RT è sopra 1 a causa dei casi di importazione. Bene l'attività di contact tracing, stabilmente sopra la soglia indicata dal Ministero della Salute e bene l'attività di testing con un tempo mediano tra data inizio sintomi e data della diagnosi pari a 48h".

Coronavirus: il bollettino dello Spallanzani

Il bollettino medico di oggi dello Spallanzani afferma che nell'istituto sono ricoverati "71 pazienti: di questi, 58 sono positivi al tampone per la ricerca del Sar-Cov-2, 13 sottoposti ad indagini. Sono 3 i pazienti in terapia intensiva - aggiungono i medici - I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 524", si legge nella nota, la numero 169 dall'inizio dell'emergenza.

Giù età media dei contagi



L'assessore della sanità Alessio D'Amato è chiaro: "Assistiamo ad un abbassamento dell'età media dei contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più giovani che rischiano di contagiare per il non rispetto delle regole minime".

Un allarme che arriva pochi giorni dopo dall'appello lanciato dal professor Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani che, rivolgendosi ai più giovani, aveva chiesto di evitare assembramenti e di fare "attenzione a come si stanno formando i nuovi contagi" proteggendo i "genitori e i nonni con un atteggiamento di responsabilità".

Riparte il volo diretto Roma-Boston



La compagnia aerea Alitalia ha ripreso a collegare Roma con Boston. Il primo volo Alitalia da Fiumicino all'aeroporto "Logan" di Boston è decollato questa mattina intorno alle ore 10:20. Il collegamento con la città del Massachusetts, peraltro, si aggiunge a quello con New York, ripristinato all'inizio di giugno, e viene effettuato tre volte alla settimana (dall'Italia ogni lunedì, giovedì e sabato, dagli Stati Uniti ogni martedì, venerdì e domenica).