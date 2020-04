Coronavirus, a Roma e nel Lazio calano i ricoveri in ospedale. Trend dei contagi è stabile al 2.6%

Il trend dei nuovi contagi da coronavirus si mantiene stabile, al 2,6%, con i ricoveri ospedalieri in calo. A livello regionale ieri i positivi registrati erano 144, 55 nuovi casi a Roma città, dieci in meno rispetto al giorno prima. È in sintesi il quadro aggiornato agli ultimi dati disponibili (qui il report completo) relativi alla giornata di ieri, venerdì 17 aprile. L'attenzione resta massima sulle strutture che ospitano comunità di persone anziani, con indagine aperte nelle ultime 48 ore dalla Procura e dai Nas.

"Sono ad oggi 365 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Abbiamo istituito, in accordo con il Prefetto, il cordone sanitario intorno alla RSA Bellosguardo (Civitavecchia) e la Rsa Villa Nina (Asl Roma 6)" ha fatto sapere l'assessore Alessio D'Amato. Mentre prosegue il cordone già attivato intorno al San Raffaele di Rocca di Papa e a Villa Nina di Marino

Alta l'attenzione sulle Rsa

Per quanto riguarda il caso Rocca di Papa, D'Amato è severo: "È stato ieri diffidato il legale rappresentante della casa di cura San Raffaele perché il direttore sanitario che sta gestendo dal 1 marzo tutta questa fase risulta sprovvisto di titolo di specializzazione. Dai primi rilievi dell'audit clinico che sta svolgendo la Asl Roma 6, in accordo con il Seresmi (Servizio regionale sorveglianza malattie infettive – Spallanzani) emerge che le misure di prevenzione finora adottate non risultano efficaci e che non sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Regione sin dal febbraio scorso". E ancora: "Sono sorpreso di come possano ancora sussistere situazioni in cui vengono dati ruoli così importanti a soggetti senza le caratteristiche: lo trovo grave, è come andare su un aereo con un pilota che non ha il brevetto". Immediata, nella giornata di ieri, anche la risposta della casa di cura San Raffaele.

I dati totali del 17 aprile

Sono 4214 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 2695 sono in isolamento domiciliare, 1332 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 187 sono ricoverati in terapia intensiva. 332 sono i pazienti deceduti e 978 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5524 casi.

I numeri territorio per territorio

Asl Roma 1: 17 nuovi casi positivi. 2243 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli presso le 90 strutture residenziali per anziani del territorio

Asl Roma 2: 28 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili a diverse comunità religiose del territorio. 13 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. **I tamponi eseguiti a Rebibbia, Selam Palace e Casa Iride sono tutti negativi. Selam Palace si avvia a conclusione della sorveglianza, si manterranno prescrizioni*

Asl Roma 3: 10 nuovi casi positivi di cui 9 in isolamento domiciliare. Deceduto un uomo di 89 anni con precedenti patologie. 2023 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 4: 38 nuovi casi positivi di cui 34 riferibili alla RSA Bellosguardo, Istituito il cordone sanitario da parte della Prefettura, si ringrazia il Prefetto per la collaborazione. 2728 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 5: 14 nuovi casi positivi. 2325 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare



Asl Roma 6: 15 nuovi casi positivi. 4 decessi: una donna di 72 anni, una donna di 87 anni, un uomo di 91 anni e un uomo di 73 anni, tutti con patologie pregresse. 58 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il cordone sanitario e Audit presso RSA San Raffaele Rocca di Papa e presso Villa Nina di Marino. Monitorata anche RSA Villa delle Querce

Asl Latina: 9 nuovi casi positivi in isolamento domiciliare. 6284 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Frosinone: 12 nuovi casi positivi. 36 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli presso le RSA e case di riposo del territorio

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi nelle ultime 72 ore. 1 paziente è deceduto. 21 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 88 anni. 2637 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. A Celleno, in collaborazione con la Croce Rossa, si è attivato un sistema di videochiamata tra i pazienti e i familiari

La nuova app Covid-19

La nuova app della Regione 'LazioDrCovid' in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 87 mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 2.300 medici di famiglia e 315 pediatri di libera scelta collegati.

"Per quanto riguarda i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 318.900 mascherine chirurgiche, 40.800 maschere FFP2, 480 tute idrorepellenti, 26.100 calzari, 8.000 guanti, 41.600 cuffie", riporta la Regione.

Il bollettino dello Spallanzani del 17 aprile

I pazienti Covid-19 positivi all'Istituto Spallanzani di Roma "sono in totale 137, di cui 20 necessitano di supporto respiratorio". Lo riferisce il bollettino diffuso dalla struttura capitolina, aggiungendo che "in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici" e che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 301", conclude lo Spallanzani.

A partire da lunedì prossimo, 20 aprile, "l'Istituto Spallanzani di Roma, primo Covid-Hospital avvierà uno studio di sieroprevalenza sul proprio personale nell'ambito della campagna regionale volta a garantire una sorveglianza attiva sulla popolazione sanitaria", annuncia l'Inmi, aggiungendo che tale campagna "assume maggior rilievo in una struttura ospedaliera che, ad oggi, registra un tasso di infezioni sul personale legato all'assistenza prossimo allo zero".

