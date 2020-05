Coronavirus, 4022 i casi positivi nel Lazio. Vaia: “Abbassare la guardia sarebbe un delitto”

Abbassare la guardia sarebbe un delitto”, lo afferma il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma Francesco Vaia da oltre due mesi in prima linea per combattere la pandemia Coronavirus. Alla giornata di sabato sono infatti ancora 4022 i positivi al Covid19 nella regione Lazio, con il numero dei pazienti deceduti aumentato a 616 persone ed un aumento di 15 nuovi casi a Roma città registrati nelle ultime 24 ore. A fare da contraltare il numero dei pazienti guariti, 2758 in totale, 84 nella giornata di sabato 16 maggio.

Test sul personale sanitario

In attesa dell’inizio della fase 2 bis, che vedrà la riapertura di molte attività commerciali e presenza di cittadini in strada, proseguono i test seriologici sul personale sanitario. Quattrocento i test di sieroprevalenza effettuati alla Asl Rma 1. Su 230 farmacisti testati nella Asl Roma 2, una donna è risultata positiva al test di sieroprevalenza e al tampone. Terminati invece i test all’ospedale San Camillo eseguiti sul personale sanitario dove si sono registrati 1,3 per cento di casi positivi. 574 i test al San Giovanni, con 1,6 per cento risultati positivi al test di sieroprevalenza ma zero positivi al tampone. Al Policlinico Umberto I eseguiti 600 test di sieroprevalenza sul personale sanitario e di questi due sono risultati positivi al test sierologico. Al Campus Bio Medico 2.100 unità di personale sottoposte a test di sieroprevalenza con lo 0,9% di positivi. Infine all’ IFO sono stati eseguiti 700 test di sieroprevalenza sul personale sanitario e di questi il 3,2% sono positivi.

Studio Spallanzani su tempesta infiammatoria

Un nuovo studio dell'Inmi Spallanzani di Roma su 48 pazienti Covid-19 fa luce "sull'eccesso di risposta infiammatoria nei malati" e dimostra come tale infiammazione sia associata ad una forte espansione di cellule soppressorie e sia correlata alla riduzione della risposta citotossica". La ricerca è stata pubblica su 'Clinical Infectious Diseases' e porta la firma di Chiara Agrati, biologa del Laboratorio di Immunologia cellulare, e di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, in collaborazione con un team di esperti. "Oramai è ben noto come la presentazione clinica dell'infezione da Sars-Cov-2 è estremamente variabile, da malattia paucisintomatica a patologia respiratoria acuta severa con disfunzione multiorgano che può portare al decesso del paziente - sottolinea lo studio - Come già osservato per altre infezioni respiratorie (come ad esempio Sars e Mers), diverse evidenze sperimentali supportano l'ipotesi che la risposta immunitaria dell'ospite, caratterizzata da una eccessiva produzione di fattori infiammatori e da una marcata linfopenia, giochi un ruolo nella patogenesi, contribuendo in maniera determinante alla severità della malattia".

Le altre notizie

18 maggio: le regole per la riapertura di bar e ristoranti

Riaprono le spiagge del litorale romano: dal 18 maggio accesso regolato

Fase 2 bis: le linee guida del Governo

Riaprono Musei Capitolini e Palazzo delle Esposizioni

Fondi per il settore turistico

Fase 2: ordinanza per gli orari di apetura dei negozi

Spiagge aperte nel Comune di Fiumicino

Coronavirus e condizionatori, le regole per un uso corretto e senza rischi per la salute

Al San Giovanni Addolorata inaugurata postazione tamponi drive-in

La fase 2 di parchi e aree verdi

La fase 2 delle attività per disabili

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La settimana dei vademecum