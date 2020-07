Coronavirus: nel Lazio terapie intensive per la prima volta sotto i 10 casi, ma il valore Rt è ancora sopra l'1

Le terapie intensive, per la prima volta da inizio pandemia, a Roma e nel Lazio sono scese per la prima volta sotto i 10 casi. E' questa la buona notizia sul fronte coronavirus dopo la task force del 16 luglio sottolineata anche dall'assessore alla sanità della Regione Alessio D'Amato che, tuttavia, tocca anche un altro punto, riguardante l'indice dei contagi: "Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l'1".

Quindi un richiamo: "Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue, l'epidemia non può fermare le donazioni perché donare è sicuro ed è un gesto di generosità. Consente inoltre di fare gratuitamente il test sierologico".

Coronavirus: i dati Asl del 16 luglio

In particolare, nella Asl Roma 1 dei cinque casi odierni quattro sono riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca. Un caso ha un link con un cluster familiare già noto e posto in isolamento.

Nella Asl Roma 3 un solo caso nelle ultime 24h ed è riferito all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca.

Nella Asl Roma 6 un solo caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo moldavo per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Infine per quanto riguarda le province si registrano due casi nella Asl di Latina e si tratta di un uomo indiano ad Aprilia posto per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica e una donna di 52 anni moldava di rientro dalla Moldavia e per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale.

Rieti si conferma per il nono giorno consecutivo COVID Free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuno in attesa del dell’esito negativo del test molecolare. Si registra un decesso e salgono i guariti che sono stati 56 nelle ultime 24h. Nella Asl di Viterbo dal 27 luglio ripartono i lavori per il completamento del corpo A3 dell'ospedale Belcolle.

Giù età media dei contagi

L'assessore della sanità Alessio D'Amato è chiaro: "Assistiamo ad un abbassamento dell'età media dei contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più giovani che rischiano di contagiare per il non rispetto delle regole minime".



Un allarme che arriva pochi giorni dopo dall'appello lanciato dal professor Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani che, rivolgendosi ai più giovani, aveva chiesto di evitare assembramenti e di fare "attenzione a come si stanno formando i nuovi contagi" proteggendo i "genitori e i nonni con un atteggiamento di responsabilità".

Riparte il volo diretto Roma-Boston

La compagnia aerea Alitalia ha ripreso a collegare Roma con Boston. Il primo volo Alitalia da Fiumicino all'aeroporto "Logan" di Boston è decollato questa mattina intorno alle ore 10:20. Il collegamento con la città del Massachusetts, peraltro, si aggiunge a quello con New York, ripristinato all'inizio di giugno, e viene effettuato tre volte alla settimana (dall'Italia ogni lunedì, giovedì e sabato, dagli Stati Uniti ogni martedì, venerdì e domenica).



L'aereo atterrerà a Boston alle ore 13:40 (locali). Dalla metropoli americana la partenza dell'aereo Alitalia per Roma è prevista alle ore 20:40 locali (la domenica alle 17:40 locali) con arrivo a Fiumicino alle 10:40 del mattino successivo (il lunedì mattina alle ore 7:40).



In relazione al Covid 19 e alla sicurezza del volo e dei passeggeri, inoltre, la compagnia assicura che "in ottemperanza alle attuali disposizioni di legge, tutti gli aeromobili Alitalia vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante - si legge in una nota del vettore - e, grazie ai filtri HEPA e alla circolazione verticale, l'aria a bordo non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile."