Coronavirus: nel Lazio 9 nuovi contagi, uno al San Raffaele Pisana. 7967 casi da inizio pandemia

Sono 1129 gli attuali casi positivi di coronavirus nel Lazio. Di questi 814 sono in isolamento domiciliare, 308 sono ricoverati non in terapia intensiva e 38 sono ricoverati in terapia intensiva. A loro si aggiungono anche 814 deceduti e 6024 persone guarite. In totale sono stati così esaminati 7967 casi da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati 9 i nuovi casi nel Lazio, uno dal San Raffaele Nove. Sono tutti a Roma, sette nella Capitale e due in provincia. Un leggero aumento rispetto a lunedì, ma un quadro complessivo che non preoccupa: il peggio sembra essere passato dopo i recenti focolai del San Raffaele (112 contagi e cinque decessi totali) e di Garbatella.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5 – 2 nuovo caso positivo;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Zingaretti: "Nel Lazio test a tutto il personale delle scuole"

"Stiamo pianificando azioni di prevenzione, controllo e battaglia al coronavirus proiettate sull'autunno. La prima è la campagna 'Scuola sicura'. Avevo chiesto al Governo italiano, e rinnovo la richiesta, ma se non ci sarà risposta positiva il Lazio lo farà: lanceremo la campagna per i test sierologici per tutto il personale della scuola, amministrativo e docente, perché sono la fascia più a rischio. Parliamo di circa centomila test", ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti nella conferenza stampa allo Spallanzani. "Avvieremo la campagna a fine agosto e primi di settembre per dare un'ulteriore sicurezza e tranquillità alle famiglie", ha aggiunto Zingaretti.

D'Amato: "Bene accordo riparto fondi nazionali"

"E' stato sottoscritto l'accordo che riguarda oltre 36 mila addetti nel comparto del Servizio sanitario regionale e che ripartisce i 24 milioni di fondi nazionali a tutti i dipendenti. Per la prima volta l'intesa è stata sottoscritta da tutte le sigle sindacali (FP CIGL, CISL e UIL, la FIALS, il NURSING UP e FSI). Questo accordo segue di alcune settimane quello già precedentemente sottoscritto per il bonus COVID-19 con fondi regionali. Ora siamo a lavoro per l'accordo con le organizzazioni sindacali dei medici e della dirigenza che speriamo di chiudere al più presto. Sarebbe importante che tali somme potessero godere di una fiscalità agevolata per avere più risorse in busta paga per gli operatori sanitari". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.