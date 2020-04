Coronavirus, sono 4144 gli attuali casi positivi. Sotto accusa le Rsa: controlli a tappeto

Sono 4144 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio, di cui 2600 sono in isolamento domiciliare, 1347 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 197 sono ricoverati in terapia intensiva.

Sono questi i dati della Regione Lazio che raccontano anche come, al momento, sono 316 i pazienti deceduti e 920 le persone guarite. In totale, da inizio epidemia, sono stati esaminati 5380 casi. Numeri in aumento anche perché nella Capitale, nelle ultime 24 ore (qui tutti i dati), sono stati 65 i nuovi casi, contro i 24 fatti registrare il 15 aprile.

Un dato che risente della situazione fatta registrare nella Asl Roma 2. Qui sono 37 i nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster della RSA Longoni e di Villa Fulvia. Ma anche in provincia della Capitale le case di riposo continuano a preoccupare.

Coronavirus: 335 le strutture per anziani ispezionate

"Registriamo un un trend al 2,8%", ha sottolineato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato che ha poi spiegato la situazione delle Rsa: "E' stata costituita un'apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio.

"Nel frattempo si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.918) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.960) di circa 6 mila unità. Per quanto riguarda i guariti è un record saliti di 46 unità nelle ultime 24h per un totale di 920, mentre i decessi sono stati 5 e i tamponi effettuati circa 82 mila".

Coronavitus, gli ultimi dati Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 19 nuovi casi positivi. 2167 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 2: 37 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster della RSA Longoni e di Villa Fulvia. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi di cui 4 in sorveglianza domiciliare. 2003 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra

Asl Roma 4: 26 nuovi casi positivi di cui la maggioranza riferibili alla casa di riposo di Campagnano. 2625 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In corso audit alla RSA Madonna del Rosario. In corso ulteriori sopralluoghi sulle case di riposo e RSA del territorio

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 2286 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Negativo a 2 tamponi il primario dell’Ospedale di Palestrina

Asl Roma 6: 28 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 94 anni, un uomo di 82 anni e un uomo di 86 anni. 75 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 8 nuovi casi positivi. 0 decessi. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Latina: 5 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 78 anni con precedenti patologie. 6165 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Rieti: non risultano nuovi casi positivi nelle ultime 48 ore. Deceduto un uomo di 62 anni con precedenti patologie. 60 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Viterbo: 6 nuovi casi positivi. 2493 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli sulle case di riposo e RSA del territorio

"Rocca di Papa, come pilota aereo senza brevetto"

Per quanto riguarda il caso Rocca di Papa, D'Amato è severo: "E' stato ieri diffidato il legale rappresentante della casa di cura San Raffaele perché il direttore sanitario che sta gestendo dal 1° marzo tutta questa fase risulta sprovvisto di titolo di specializzazione. Dai primi rilievi dell'audit clinico che sta svolgendo la Asl Roma 6, in accordo con il SERESMI (servizio regionale sorveglianza malattie infettive – Spallanzani) emerge che le misure di prevenzione finora adottate non risultano efficaci e che non sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Regione sin dal febbraio scorso.

"Sono sorpreso di come possano ancora sussistere situazioni in cui vengono dati ruoli così importanti a soggetti senza le caratteristiche: lo trovo grave" è come andare su un aereo con un pilota che non ha il brevetto. Immediata, nella giornata di ieri, anche la risposta della casa di cura San Raffaele.

Coronavirus, la nuova app Covid-19

La nuova app della Regione 'LazioDrCovid' in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 87 mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 2.300 medici di famiglia e 315 pediatri di libera scelta collegati.

"Per quanto riguarda i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 318.900 mascherine chirurgiche, 40.800 maschere FFP2, 480 tute idrorepellenti, 26.100 calzari, 8.000 guanti, 41.600 cuffie", riporta la Regione.

54 infermieri al San Camillo

Nella giornata del 16 aprile, hanno preso servizio presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma, 54 infermieri a tempo indeterminato selezionati dalla graduatoria generale del Sant'Andrea. Si aggiungono ai 40 già in servizio dal 1 aprile e andranno a rafforzare il personale infermieristico.

Elettrocardiogrammi a distanza per pazienti Covid

Al San Camillo tutti i pazienti affetti da patologia COVID-19 hanno necessità di eseguire controlli elettrocardiografici, sia perché frequentemente hanno patologie cardiovascolari, sia per controllare i potenziale effetti di alcuni farmaci impiegati in prima linea.

"Per questo, i reparti dedicati ai pazienti COVID sono stati subito forniti di apparecchi elettrocardiografici che consentono la trasmissione del tracciato direttamente sulla piattaforma informatica dell’ospedale, con la possibilità di fare un referto a distanza e di salvare i dati sul server aziendale. - spiega l'azienda ospedaliera - Ciò consente di ridurre il rischio di diffusione di materiale potenzialmente a rischio e fornisce agli operatori, impegnati nella delicata assistenza ai pazienti, uno strumento semplice e di pratico utilizzo. A breve, in tutta l'azienda saranno operativi gli apparecchi con trasmissione e refertazione da remoto degli elettrocardiogrammi.

