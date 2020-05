Coronavirus: flessione nei contagi, sono 4088 i positivi al Covid19 nel Lazio

Una flessione dei contagi con un aumento dei guariti. Sono di buon auspicio i dati dalle Asl in relazione all’emergenza Coronavirus. Trend allo 0,2 per cento a cui fanno comunque da contraltare i numeri dei contagiati dal Covid19 dall’inizio dell’emergenza.

Alla giornata di venerdì sono 4088 i casi positivi al Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 2836 in isolamento domiciliare, 1173 ricoverati non in terapia intensiva e 79 ricoverati in terapia intensiva. Seicentoquattro sono i pazienti deceduti e 2672 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7364 casi.

Per quanto concerne Roma città e la sua provincia ieri sono stati 10 i nuovi contagi e 5 nei Comuni della provincia. A questi si aggiungono 55 recuperi di vecchie notifiche con il numero dei guariti nelle ultime 24h cresciuto di 72 unità.

Test sierologici

Prosegue intanto la tabella sui test seriologici. Dopo i risultati di quelli sugli agenti di polizia, dove non si sono registrati casi positivi, sono cinque i farmacisti, su 125 esaminati dalla Asl Roma 2, risultati positivi al test di sieroprevalenza e sono in attesa dell'esito del tampone.

La Fase 2 dei negozi dal 18 maggio

Fase 2 che dal 18 maggio vedrà aumentare il numero dei cittadini autorizzati a spostarsi, in vista di un graduale ritorno alla normalità. In tale ambito da lunedì e sino al 21 giungo sarà in vigore la nuova ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi, a disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive, autorizzate da Governo e Regione alla progressiva ripresa dell'esercizio. Con una modifica importante rispetto alla versione precedente illustrata l'8 maggio: per gli esercizi commerciali non vi è più il limite di chiusura domenicale alle 15. Dopo l'ondata di polemiche da parte della categoria, il Campidoglio ha deciso di venire incontro alle richieste e fare un passo indietro rispetto alla decisione iniziale.

