Coronavirus, pronti altri 20 posti letto di terapia intensiva allo Spallanzani: il bollettino del 16 aprile

Sono 4047 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Numeri che la Pisana ha diffuso dopo il consueto bollettino delle Asl di Roma e delle altre città del Lazio.

Dai dati dei presidi sanitari sul territorio regionale è anche emerso come nella Capitale sono stati 24 i nuovi casi in un giorno. In provincia, invece, i nuovi casi di Covid-19 restano moderatamente alti con 79 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. A far impennare il dato, così come ieri, è Rocca di Papa (qui i dati del 15 aprile).

Il bollettino dello Spallanzani del 16 aprile

Oggi i pazienti positivi al Coronavirus all’Istituto Spallanzani di Roma "sono in totale 149. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio": è quanto emerge dal bollettino odierno. "In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 289".

Nel frattempo questa mattina è stato effettuato un sopralluogo alla zona di alto biocontenimento dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. "Allestimento quasi completato, presto apertura di 20 posti letto di terapia intensiva", ha annunciato la Regione.

Coronavirus, gli ultimi dati Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 9 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 2111 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di quante ne sono entrate. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 2: 11 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 82 anni con precedenti patologie. 1637 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA

Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 62 anni con precedenti patologie. 2040 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, più del doppio di chi ne entra

Asl Roma 4: 11 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster della casa di riposo di Campagnano. 5 pazienti sono guariti. 0 decessi. 2440 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In attesa esito audit alla RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia

Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 80 anni con precedenti patologie. 2256 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 6: 61 nuovi casi positivi di cui 52 riferibili al cluster della RSA di Rocca di Papa, da ieri sottoposta a ulteriori misure restrittive: si stanno eseguendo i tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale. 13 pazienti sono guariti. 3 decessi: una donna 90 anni, un uomo di 95 anni e una donna di 81 anni, tutti con precedenti patologie. 93 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. L’ex Ospedale di Genzano si convertirà in struttura RSA Covid

Asl Frosinone: 5 nuovi casi positivi. 0 decessi nelle ultime 48 ore. 10 pazienti sono guariti. 30 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Latina: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 16 pazienti sono guariti. 5819 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, 5 volte in più di quelli che ne entrano

Asl Viterbo: 11 nuovi casi positivi di cui 4 riferibili al cluster di Celleno, già sottoposto a ulteriori misure restrittive. 6 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 82 anni con precedenti patologie. 2473 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli sulle case di riposo e RSA del territorio

Asl Rieti: nessun nuovo caso positivo. 10 pazienti sono guariti. 0 decessi. 15 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate tutte le 77 case di riposo e si stanno eseguendo i secondi controlli sulle RSA del territorio

Zingaretti visita magazzino della Protezione Civile

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vice presidente della Giunta regionale, Daniele Leodori hanno visitato il magazzino Covid utilizzato dalla Protezione civile regionale per lo stoccaggio e la distribuzione di mascherine.

Nel magazzino operano quotidianamente circa 30 volontari che garantiscono una copertura h24 sette giorni su sette. Ogni giorno, al mattino, dal magazzino partono circa 40 squadre per un totale di 100 volontari che distribuiscono mascherine presso i presidi sanitari della regione Lazio. Il magazzino è di proprietà dell'Associazione Divino Amore - Vigili del Fuoco in Congedo, iscritta all’elenco regionale delle Associazioni di Protezione Civile e quindi risorsa della Colonna Mobile Regionale. Presso il magazzino Covid sono ad oggi disponibili oltre 6 milioni di FFP2 e circa 3 milioni di mascherine chirurgiche.

Coronavirus: Assotutela dona mascherine alla Caritas

L'associazione Assotutela continua a fornire il proprio contributo solidale, esprimendo la propria vicinanza a tutti gli angeli impegnati in prima linea, a Roma, nel contrasto alla diffusione del pericolo virus. Come sottolineano in una nota stampa le vice presidenti di Assotutela, Emanuela e Carol Maritato, e il coordinatore Assotutela giovani Eur, Carolina Capitanio, in questi giorni l’associazione ha donato 150 mascherine alla sede Caritas di via Casilina vecchia 19, a Roma. Un gesto importante e apprezzato. "Le mascherine sono state realizzate a mano dalla nostra coordinatrice Carolina Capitanio e da altri volontari di Assotutela, che ringraziamo per l'umanità e l'impegno profuso".

Codici: azioni legali per fare luce sulle stragi nelle Rsa

L'associazione Codici sta seguendo con grande preoccupazione l’evolversi dell’emergenza Coronavirus a livello sanitario, in particolare per quanto riguarda il contagio degli anziani ospiti delle Rsa e del personale. Una pagina su cui incombono ombre inquietanti, su cui l’associazione è pronta ad intervenire con i propri legali.

"Il quadro che sta emergendo – dichiara l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – è drammatico. Giorno dopo giorno i decessi all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali aumentano e purtroppo sono sempre di più i casi poco chiari. I lutti si moltiplicano, anche nelle Regioni meno colpite dal Covid-19. Ci sono strutture che si sono attrezzate in ritardo per rispondere all’emergenza, abbiamo anziani deceduti in solitudine, con i parenti a volte lasciati senza notizie per giorni. Anche per questo sono sempre più numerose le denunce da parte dei parenti, che sottoscriviamo e siamo pronti a sostenere con i nostri legali, per contribuire alla doverosa azione di verità, di giustizia".

Vigili del fuoco: sopralluogo al Padre Pio di Bracciano

La Asl Roma 4 ha richiesto e ottenuto l'intervento dei vigili del fuoco all'ospedale Padre Pio di Bracciano. "Come è accaduto per Civitavecchia, dove su richiesta dell'azienda sanitaria, i vigili del fuoco sono intervenuti con una sanificazione nel reparto di ginecologia. La direzione strategica attende il sopralluogo all'ospedale Padre Pio per una ulteriore sanificazione delle sale operatorie", sottolinea la Asl.

Nell'ospedale sono stati riscontrati nei giorni scorsi 4 casi positivi tra gli infermieri del blocco operatorio, riscontrati grazie ai tamponi effettuati sul personale anche asintomatico.

Aggiornato alle 13:30 del 16 aprile