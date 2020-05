Coronavirus, 7291 casi nel Lazio da inizio epidemia: curva di nuovi contagi allo 0.3%

Sono 19 i nuovi casi di coronavirus a Roma e nella provincia registrati nella giornata del 14 magio (qui i dati completi). In particolare, la Asl Roma 6 ha 6 nuovi casi positivi. 3 decessi, mentre la Asl Roma 5 non si registra nuovi casi positivi.

La Asl Roma 4 ha 1 nuovo caso positivo. La Asl Roma 3 ha 1 nuovo caso positivo, mentre la Asl Roma 2 ha 6 nuovi casi positivi. Asl Roma 1 ha 5 nuovi casi positivi.

Ai nuovi casi sono da aggiungere 19 positivi non comunicati nei giorni scorsi. Comunque, ha fatto sapere l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato, il trend è allo 0,3%. I nuovi guariti sono 162, in totale 2.600. I tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia sono 193mila.

Coronavirus a Roma e nel Lazio: i dati

Sono 4096 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 2839 sono in isolamento domiciliare, 1178 sono ricoverati non in terapia intensiva e 79 sono ricoverati in terapia intensiva. 595 sono i pazienti deceduti e 2600 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7291 casi da inizio epidemia.

Coronavirus: la situazione nelle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 5 nuovi casi positivi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la Casa della Salute di Via San Daniele del Friuli e 1 presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni

Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Policlinico Campus Biomedico e 1 presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la direzione generale di Casal Bernocchi e 1 presso l’ex presidio del Forlanini

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 169 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Civitavecchia e 1 presso l’Ospedale di Bracciano

Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Centro Agroalimentre di Guidonia e 1 a Colleferro, Via degli Esplosivi

Asl Roma 6: 6 nuovi casi positivi. 3 decessi. 196 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale dei Castelli

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale Goretti di Latina e 1 a Gaeta, Piazza di Liegro

Asl Frosinone: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Cassino e 1 presso l’Ospedale di Frosinone

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso Piazzale Istituto D’Arte di Rieti



Coronavirus: inaugurato drive-in per tamponi al San Giovanni e a Labaro

E' stato inaugurato giovedì mattina il drive-in della Asl Roma 1 per il tampone naso-faringeo presso l’ospedale San Giovanni Addolorata. La postazione è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Accesso da via di Santo Stefano Rotondo 5/a.

Il servizio è rivolto ai residenti della Asl Roma 1 che, in caso di test sierologico positivo, possono effettuare il tampone senza scendere dall’auto. Stessa scena a Labaro, sempre ieri mattina.

Le altre notizie

Coronavirus e condizionatori, le regole per un uso corretto e senza rischi per la salute

Coronavirus, la giusta distanza la detta il braccialetto elettronico: lo provano 200 operai romani

Distanziatori ecosostenibili per la spiaggia: distanze mantenute grazie ad una pianta marina

Al San Giovanni Addolorata inaugurata postazione tamponi drive-in

La fase 2 di parchi e aree verdi

Coronavirus: chiuso il poliambulatorio di Spinaceto

La fase 2 delle attività per disabili

Coronavirus: fondi per il turismo

La settimana dei vademecum

Test Sierologici: Zingaretti alla caserma della Guardia di Finanza

Il volontariato viaggia su una ruotta

Articolo aggiornato alle ore 08:44 del 15 maggio 2020